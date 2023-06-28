В Ростове 16-летний подросток ранил ножом человека возле торгового центра

Подростка доставили в отдел полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове 16-летний подросток ударил ножом человека. Происшествие случилось на улице Зорге вечером 28 июня.

По словам очевидцев, возле одного из торговых центров произошла драка с участием нескольких человек. Один из ее участников ранил другого ножом. Прохожие вызвали на место скорую помощь. При этом пострадавший покинул место происшествия до прибытия медиков. В каком он сейчас состоянии, неизвестно.

Как сообщили в донском управлении МВД, подозреваемый в нападении задержан. Им оказался 16-летний подросток.

— Ростовчанин был задержан прибывшим на место нарядом. Полицейские доставили несовершеннолетнего в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего, а также насколько тяжелые травмы получил потерпевший.