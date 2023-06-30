«Педагогический поезд, дебют и дуэт»: Как в Азовском районе готовят молодых специалистов в сфере образования

Фото: личный архив героини публикации

Молодой педагог, приходя в школу, зачастую переживает проблемы адаптации к новым условиям. Чтобы помочь с ними справиться, с 2014 года в Азовском районе сложилась особенная система работы с молодыми специалистами. Были созданы Совет наставников и Школа молодого педагога, работает Совет молодых педагогов. - Только общими усилиями мы придем к успешному решению задачи закрепления и профессионального становления молодых педагогов! - говорит председатель Азовской районной профсоюзной организации Татьяна Степаненко.

Так, в начале учебного года молодежь анкетируют, узнают проблемы, с которыми она сталкивается, ей назначаются наставники. Организуется «Педагогический поезд»: опытные педагоги проводят открытые уроки, консультации для молодых учителей. В конкурс профессионального мастерства включена номинация «Педагогический дебют», а в этом году у педагогических пар - наставник и его наставляемый - появилась возможность участвовать в конкурсе «Педагогический дуэт». В 2018 году в районе был создан педагогический клуб «Маяк Приазовья», одним из его направлений является помощь в профессиональном становлении учителей. Традиционно в ноябре проводится Слет молодых педагогов. Несколько лет команды района занимают призовые места в региональном турслете и зональной Спартакиаде. В этом году в издательстве Ростовского института повышения квалификации вышел журнал «Практические советы учителю» № 4 с опытом работы педагогов Азовского района.

Такая слаженная система сформировалась благодаря совместной работе районного отдела образования, Профсоюза образования и информационно-методического центра. И за этим успехом — реальные люди. Центр и Совет наставников Азовского района возглавляет Ольга Васильевна Мизина, организатор и вдохновитель конкурсов профмастерства, проводимых в рамках реализации областной целевой модели наставничества. Как результат, Ольга Васильевна представлена к награждению медалью областной организации Общероссийского Профсоюза образования «За активную наставническую деятельность».