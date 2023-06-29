В Ростовской области приняли поправки в областной бюджет

В Заксобрании внесли поправки в региональный бюджет. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Одной из тем повестки стал региональный бюджет. Депутаты приняли поправки в главный финансовый документ области. Изменения связаны с дополнительным поступлением из федерального бюджета и перераспределением расходов.

– Поправки очень значительные. Расходы областного бюджета мы увеличили более чем на 13 млрд рублей. А если сравнить с первоначальным бюджетом, который мы принимали еще в декабре прошлого года, то расходы у нас выросли на 40 млрд рублей, – сообщила заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова.

«КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС»

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал, что дополнительные средства – 2,4 миллиарда рублей – направят на расходы в школьной системе. В том числе, почти 931 млн рублей предназначен для обновления учебников.

Всего же, вместе с ранее выделенными средствами, в этом году на закупку пособий для школьников потратят 1,5 млрд рублей.

– Это ключевой вопрос. Совсем недавно фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании обращалась к губернатору Ростовской области и просила его выделить дополнительные средства на то, чтобы обеспечить к 1 сентября замену учебников для первых, пятых и десятых классов. А до 2026 года заменят все учебники в школах области. И очень здорово, что решение увеличить расходы по этому направлению было принято так оперативно, – сообщил спикер донского ЗС.

НОВЫЕ ШКОЛЫ

Также продолжат строить и ремонтировать школы и детские сады. По словам спикера донского парламента, сейчас решается одна очень важная проблема.

Дело в том, что близлежащие к Ростову сельские населенные пункты растут очень быстро за счет взрывного роста индивидуального жилищного строительства. Поэтому муниципалитетам нужны новые школы.

– Один из таких районов – Мясниковский, хутор Красный Крым, там каждый год увеличивается число жителей, и что самое важное – увеличивается число школьников. Поэтому по предложению депутатов губернатор принял решение и выделил 658,1 млн рублей на модульное здание начальной школы в этом населенном пункте, – рассказал Александр Ищенко.

Школа будет рассчитана на 400 мест.

Кроме этого 27,7 млн рублей направят на капитальный ремонт кровли Базковской средней школы в Шолоховском районе.

15 млн рублей - на капитальный ремонт Мигулинской средней школы в Верхнедонском районе; 67,6 млн рублей – на строительство школы на 880 мест в Аксае.

Дополнительно выделяются 144,4 миллиона рублей на возведение здания школы на 200 мест в станице Красноярская Цимлянского района и детского сада в Новочеркасске.

Еще 92,5 млн рублей пойдут на строительство детского сада в Цимлянском районе.

278,2 млн рублей направят на оснащение 7 образовательных организаций после строительства и проведения капитальных ремонтов.

А 64,7 млн рублей выделят на оснащение второго модульного здания школы на 400 мест в Суворовском районе Ростова.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Увеличат расходы на здравоохранение. Так, дополнительные 789,4 млн рублей направят на капитальный ремонт 9 объектов здравоохранения. Например, таких как: Центральная районная больница в Красном Сулине, Центральная городская больница г. Азова, ЦРБ Милютинского района, на ремонт грузовых лифтов ЦГБ г. Ростова-на-Дону, отдельных помещений Госпиталя для ветеранов войн, здания противосиликозного диспансера в городе Шахты.

Сфера ЖКХ получит 3,7 млрд рублей. Значительная часть этих средств пойдет на строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализационного хозяйства.

– Это тоже вопросы, которые решаются по обращению наших избирателей. В первую очередь, это касается города Шахты – 583 млн рублей выделяется на то, чтобы уже в этом году интенсивно начать работы по капитальному ремонту объектов водоводов. Еще один крупный объект, который мы финансируем этими изменениями в бюджет – это водовод в городе Зернограде. На его капитальный ремонт направляется в этом году 395 млн руб. В целом до конца 2024 года на ремонт этого объекта планируется направить более 663 млн рублей, – рассказал Александр Ищенко.

«ВАЖНО ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ»

Не осталась без внимания и транспортная инфраструктура. На 1,3 миллиарда рублей увеличится Дорожный фонд региона. Деньги пойдут на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Вавилова.

Выделяются средства и на восстановление речного судоходства.

– В целом бюджет увеличивается до 332,7 млрд рублей в расходной части. Надеюсь, что это не последние изменения. Нам важно сегодня продолжить развитие территории Ростовской области. Это и коммунальная инфраструктура, и дорожное хозяйство, и объекты социальной сферы – школы, больницы, поликлиники. Уже сегодня мы вместе с региональным Правительством обсуждаем параметры бюджета 2024 года для того, чтобы услышать предложения людей, муниципалитетов. При принятии бюджета уже новым созывом Законодательного Собрания должны быть проанализированы и возможности областного бюджета, и потребности территорий, – подытожил Александр Ищенко.