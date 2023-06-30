В Ростове прошел IX Донской юридический форум

Александр Ищенко подчеркнул, что Донская школа юристов является одной из сильнейших в стране. И это придает Форуму особый вес. Фото: пресс-служба ЗС РО.

В Ростове состоялся IX Донской юридический форум. В этот раз его тема была определена как «Гуманитарная миссия права. Человек в современном правовом пространстве». Особое внимание на мероприятии было уделено социальной защите граждан.

МЕСТО КОНСОЛИДАЦИИ

Форум – событие регулярное. В этот раз на нем действовали три дискуссионные площадки: «Защита социальных прав: законы для граждан», «Право на здоровье: новые технологии» и «Правовая и социальная поддержка защитников Отечества». На площадках собрались представители законодательной и исполнительной власти, общественности и, конечно, юристы. Они высказали свои идеи и предложения относительно законодательства. Какие изменения следовало бы внести в уже действующие законные акты? Каких законов не хватает в принципе? Эти соображения важны как для законотворцев регионального, так и федерального уровней.

Председатель Законодательного собрания Александр Ищенко обратил внимание на то, что форум становится той самой площадкой, где часто удается эффективно анализировать федеральные и региональные законодательные акты.

– В процессе изменения федерального законодательства на уровне региональных законов возникают коллизии и нестыковки. И работа юристов, в том числе на форумах, позволяет увидеть такие проблемы в законах, и федеральных, и областных. За работу нынешнего созыва Заксобрания 53 донские инициативы приобрели статус реальных законодательных решений на уровне Федерации. И большинство из них стали таковыми именно из-за того, что мы увидели разночтения в законах разного уровня, в том числе и на таких мероприятиях, – пояснил Александр Валентинович.

«ЛАБОРАТОРИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ»

Со слов сенатора Российской Федерации от Заксобрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, форум зарекомендовал себя за годы проведения как «лабораторию реальных дел». Дело в том, что по итогам каждого подобного мероприятия были сделаны реальные предложения, которые потом нашли свое отражение в изменении законодательства.

Фактически, инициаторами большинства предложений были обычные люди. Они обращались с ними к депутатам или сенатору. Совместно те разрабатывали вопросы, и в итоге их предложения находили должное решение на законодательном уровне. Так, например, в свое время был решен вопрос о том, чтобы дети-инвалиды могли находится на лечении в больнице вместе со своими родителями.

- Всего за годы существования форума его участниками было выдвинуто около 80-ти предложений, которые нашли свое отражение в изменении федерального законодательства. Уверена, что по итогам нашего форума, будут предложены новые важные инициативы, – отметила Ирина Рукавишникова.

УЖЕ ВИДНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

В этот раз особое внимание на форуме было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. В частности, собравшиеся обсуждали вопрос о необходимости сохранения рабочих мест за участниками СВО, если те работают по срочным трудовым контрактам. Сейчас работа сохраняется только за теми, кто трудился на постоянной основе.

Кстати, в рамках Донского форума его участники успели обратиться с предложением и к представителю федеральной власти. В мероприятии в онлайн-формате принял участие замминистра труда и соцзащиты Российской Федерации Андрей Пудов. Он пообещал поддержать предложение донских законотворцев о необходимости сделать доступными сайты госорганов для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы без труда их могли посещать люди с проблемами по слуху, зрению или те, кто имеет сложности во владении руками.