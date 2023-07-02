«Не просто милая мордочка, а личность со своим психотипом»: ростовский кинолог поделился советами по воспитанию собак

Кинолог уверяет, что у каждой собаки есть свой психотип. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

2 июля отмечается Международный день собак. Для многих они — друзья, защитники и даже члены семьи. Ради хвостиков мы встаем в шесть утра, бежим поскорее с работы и наматываем круги по площадкам и скверам. Но не все знают, что собака в доме — не только бесконечный заряд умиления. Воспитание четвероногих требует больших усилий и средств. Ростовский кинолог с десятилетним опытом рассказал, как правильно выгуливать и дрессировать пса, почему важно развивать его IQ и можно ли приручить агрессивное животное.

ПОСМОТРЕЛ «МУХТАРА» И ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ

- Я работаю кинологом с 2013 года. Интерес к профессии появился в детстве. Будучи юным мальчишкой, то и дело пересматривал сериал «Мухтар». Еще бы, ведь картинка просто завораживала. Главный герой - эдакий супермен нашего времени, вместе с четвероногим напарником отважно шел по следу преступников. Было решено, что после школы точно иду учиться на кинолога. Да, да, чтобы стать реальным специалистом одной лишь любви к собакам недостаточно. Спустя четыре года получил диплом по специальности «кинология», отслужил в армии и приступил к обязанностям.

Животное - это большая ответственность. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На первых парах трудился рядовым сотрудником в одном из структурных подразделений города, набирался опыта в дрессировке. Сейчас же ношу гордое звание замначальника по служебному собаководству и параллельно веду частную практику. Несмотря на то, что работаю с самыми разными пародами, есть та, которая покорила сердце еще в девятом классе. Как сейчас помню, по улице шел мужчина с двумя большими собаками. Их стать, манера и характер так сильно впечатлили. Не удержался, и спросил незнакомца, что это за красавцы. Оказалось, прохожий выгуливал Кане-корсо, порода с великой историей. Многие ошибочно считают, что они — охотники и агрессоры, однако это не так. «Корсы» — телохранители.

ОБЪЯСНЯТЬ, РАССКАЗЫВАТЬ, ПОКАЗЫВАТЬ

— Несколько лет назад мечта маленького Виталика наконец сбылась. Всего спустя неделю после покупки квартиры посчастливилось забрать кане-корсо по клике Патрик, для своих — Патя. Первое время соседи обходили нас стороной, кто-то ругался или просто пугался. Но когда жильцы поняли, что никакой опасности нет, отношение поменялось. Теперь Патя — местная звезда, его знают все бабушки и дети. Ждут, когда мы выйдем на прогулку, играют с ним, гладят. Я вообще считаю, что большие собаки могут жить в квартирах, главное — чтобы хозяин соблюдал законы и правила. Перед тем, как заводить четвероного друга, надо понимать, что собака — это серьезная ответственность и постоянные финансовые вложения. Воспитанием нужно заниматься с первых дней: объяснять, рассказывать, показывать.

Например, до трех — четырех месяцев щенок чаще всего находится дома и ходит «на пеленку». Важно показать собаке, что туалет – это не вся квартира, а только специально выделенная точка. Как это происходит. Едва питомец проснулся или поел, ведем его к номинальному «клозету». Если малыш убегает или метится в запрещенных местах, ругать ни в коем случае нельзя. Аккуратно берем на руки и снова переносим на пеленку. После первой удачи, обязательно похвалите четвероногого. Дайте вкусняшку или погладьте — так он будет понимать, что сделал что-то верное. После пяти месяцев можно постепенно социализировать животное. Во время первых прогулок также обозначаем красные и зеленые зоны — места, где можно метить, а где нельзя. Если этого не сделать, не далек тот день, когда местная цветочница Тамара Ивановна прилетит к вам с пятиминуткой ненависти.

Собаки требуют внимания, любви и ласки. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

РАЗВИВАТЬ IQ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЯМ

— Некоторые наивно полагают, что собака станет взрослой, и забот поубавится. Выгулял десять минут утром и вечером — и все. Нет, такой подход не годится. Оптимальное время выгула — от часа до двух. Стоит рационально разделить прогулку на блоки. Первые 15–20 минут хвостик бегает «по своим делам». Дальше выделяем 20–25 минут на активные игры. В финале — умственная нагрузка. Да, да, развивать IQ могут не только люди. Хорошо бы повторить команды и даже выучить какие-то трюки. В интернете полно самых разных видео, инструкций и советов для новичков. Разминкой для ума могут стать специальные горки, пирамиды и даже головоломки. Если все эти пункты выполнять, четвероногий будет самым довольным и счастливым.

Если каждый день разучивать с питомцем команды по 15–20 минут, через месяц вы увидите первые плоды. Любимец станет более управляемым. Ни для кого не секрет, что собака живет рефлексами. С первых дней жизни это по сути младенец, который нуждается во внимании, ласке и участии. Кроме того, четвероногим очень важны наши эмоции. Любой успех собаки для вас должен приравниваться к олимпийской медали. Хвалите его изо всех сил.

Некоторых мелких собак покупают для образа, а потом выкидывают. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ЛИЧНОСТЬ СО СВОИМ ПСИХОТИПОМ

Работа кинолога вообще разнообразна. Есть выездные занятия и те, что проходят на площадке тренера. Также я два раза в неделю организую групповые — для общего послушания. Цены самые разные, начинаются от 500 до 1500 тысяч за урок. Некоторые коллеги практикуют курсы с проживанием.

Бывают случаи, когда собака привыкает работать с кинологом, а с хозяином идет в отказ. Чтобы таких историй не возникало, периодически прошу личного присутствия владельца.

Печалит, что некоторые покупают собаку по принципу внешней привлекательности. Но собака — это не просто милая мордочка, а целая личность со своим психотипом. Например, «малыши» — обычно меланхолики, трусливые и громкие. В отдельных ситуациях может проявляться сангвиник, холерик, и далее по списку. Но это еще не все. Знали ли вы, что маленькая собака всегда ощущает себя грозным львом? При дрессировке мелких пород, также нужно подбирать методику. Но помните, малышку нельзя переводить на особо строгий режим. Здесь, скорее, подойдут уговоры и диалог.

Лидером среди брошенных "хвостиков" оказались хаски и лайки. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ГРУСТНАЯ СУДЬБА

Поведение крупной собаки зависит от генетики и того, как с животным обращались до вас. Если заводчик или прежний хозяин проявляли жесткость, велика вероятность, что первое время питомец будет агрессивным. Если отношение ласковое, даже такие собаки превращаются в самых нежных котят. Например, мой кане-корсо Патя имеет за плечами весьма грустную судьбу. Прежние хозяева уехали и заперли его в доме аж на две недели. Приехав обратно, граждане увидели разрушенную квартиру и просто выгнали щенка на улицу. А ведь малыш просто пытался найти себе хоть какое-то пропитание. Дальше Патя целых два месяца скитался по улицам, питался на свалках, пока однажды не попал ко мне.

В первую встречу он был очень агрессивным. Две недели ушли на общую дисциплину, однако дрессировке он не поддавался. Пришлось обратиться к московским коллегам, которые прописали нам курс на 25 дней. В результате Патрик стал идеальной, контактной, доброй и воспитанной собакой.

Был и случай из практики. Примерно два года назад ко мне обратились владельцы крупной собаки. Люди жаловались на то, что животное ни в какую не хочет надевать намордник. В процессе тренировок оказалось, что причина этому была. Всей семьей они загоняли хвостика в угол, пытаясь закрепить ошейник и намордник. Естественно, для малыша — это огромный стресс. Ситуацию исправили почти за три месяца.

«ПОКУПАЮТ, ЛЮБУЮТ И ВСЕ — ДАВАЙ ЗА ДВОР»

— Случай с моим кане-корсо — не единичный. Нерадивые владельцы периодически выкидывают на улицу таких же больших собак. Принято считать, что под раздачу попадают бойцовские породы. Реальные же «лидеры» — хаски и лайки. Красивые, статные собаки. Народ покупает, любуется, видит первые трудности и все – давай за двор. Это ужасно.

Порой такое животное ищет ласку и пропитание, но из-за страха может проявлять осторожность и даже агрессию. Если вы вдруг увидели такую потеряшку, сфотографируйте ее, отправьте знакомым, в волонтерские службы, разместите пост в социальных сетях. Увы, не все помнят правило: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Но мир не без добрых людей.

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