«Знайте, что вы не одни!»: Алексей Логвиненко посетил фотовыставку «Жены героев»

Алексей Логвиненко пообщался с участницами проекта. Фото: пресс-служба администрации

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил фотовыставку «Жены героев». Десятки трогательных и жизнеутверждающих портретов жен участников специальной военной операции разместили в Молодежном театре донской столицы. С героинями снимков глава Администрации города пообщался лично.

«ХРУПКИЕ, НО СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

Проект «Жены героев» – всероссийского масштаба. В Ростовской области идея продемонстрировать портреты женщин, которые мужественно переживают все тяготы, выпавшие на долю их мужей-защитников Отечества, принадлежит Анастасии Ореховой.

Муж самой Анастасии погиб, выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Но женщина не опустила руки: растит детей, и теперь решила показать мужество и самоотверженность других жен бойцов.

- Эти хрупкие внешне, но такие сильные духом девушки, представляющие для своих супругов-военнослужащих надежный тыл, как никто другой нуждаются сегодня в нашей поддержке и помощи, - сказал всем присутствующим глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ В ПОРТРЕТАХ

Самая первая акция «Жены героев» была проведена в Самарской области. Идея настолько пришлась людям по душе, что ее подхватили в и других регионах нашей страны. И теперь фотовыставки открываются по всей России.

В Ростове идею проведения фотовыставки поддержал депутат Ростовской-на-Дону городской думы Михаил Дирацуян.

Запечатлел женщин фотограф Валерий Савиовский. Он решил показать женщин в кителях своих супругов, наброшенных на плечи. Сопровождаются снимки письмами жен к своим мужьям со словами любви и поддержки.

Всего на выставке представлено 50 работ. Фото: пресс-служба администрации

БОЙЦОВ ЖДУТ, ЛЮБЯТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ

Всего на экспозиции – 50 портретов жен военнослужащих из донской столицы и Ростовской области. И, конечно же, эти работы не только демонстрируют женскую силу, но в то же время и хрупкость. По словам самих участниц проекта, для них акция — это способ объединить женщин, придать им сил и напомнить военнослужащим, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, что дома их любят и ждут.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обратил внимание на каждую историю. Он пообщался с участницами проекта, а также их детьми. Была услышана каждая просьба, и все пожелания взяты на контроль.

«РОСТОВЧАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ БОЙЦОВ И ЖИТЕЛЕЙ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ!»

- Дорогие женщины! Ваши мужья служат Отечеству, защищают Родину. На личном примере они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к Победе люди, которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни! Все ростовчане поддерживают бойцов и жителей новых территорий, - обратился Алексей Валентинович к героиням, запечатленным на портретах - к женам героев.

В качестве подарка от Молодежного театра участницы проекта побывали на премьерном спектакле «Метель». Его сценарий был написан по мотивам повестей Александра Пушкина из цикла «Повести Белкина» – «Метель» и «Станционный смотритель».

Выставку сможет посетить каждый, кто придет на спектакли Молодежного театра в Ростове-на-Дону.