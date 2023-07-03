Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с активной молодежью

В следующем году власти значительно увеличат грантовую поддержку молодежи. Фото: Дмитрий Кутепов

В конференц-зале стадиона «Ростов-Арена» губернатор Ростовской области Василий Голубев провел встречу с активной молодежью, где собрались около 300 представителей молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления. Также по видеоконференцсвязи шла трансляция во все муниципалитеты.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ С МОЛОДЕЖЬЮ

В процессе общения с активными молодыми людьми со всего региона, губернатор Василий Голубев выразил свою заинтересованность в развитии молодежных организаций и объединений. Для этого он пообещал оказывать им всестороннюю помощь.

На встрече ребята имели возможность поделиться своими впечатлениями о участии в акции #МЫВМЕСТЕ, а также предложить свои идеи и наработки по развитию патриотического воспитания.

Обсуждение происходило в формате диалога, и одной из основных тем разговора было тиражирование опыта по созданию молодежных пространств в регионе. Губернатор поддержал представленные проекты и поручил установить эффективное взаимодействие в этой сфере.

Кроме того, Василий Юрьевич призвал увеличить размер региональных грантов на социально значимые проекты, осуществляемые молодежью. С начала 2024-го ежегодно будут выдаваться 20 грантов в размере 500 тысяч рублей каждый. Сообщение об этом вызвало бурные овации в зале.

Василий Голубев отметил, что активная жизненная позиция и уверенность в себе являются основой для успешной реализации социальных проектов и бизнес-планов, а также для достижения успеха во всех начинаниях.

— Донская молодежь смело берется за сложные задачи и достигает ощутимых результатов в самых разных сферах. Ваши инициативы, талант и энергия делают наш регион лучше, мотивируя создавать еще больше возможностей для вашей самореализации, — поблагодарил ребят Василий Юрьевич.

Губернатор отметил, что в текущем году в Ростовской области пройдет несколько масштабных молодежных мероприятий. Среди них — Всероссийский молодежный IT-форум, фестиваль «Уличная классика» и молодежный форум «Ростов».

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Николай Ромашенко отметил, что такое общение между властью и молодежью имеет большое значение.

«САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО ДОНСКОГО КРАЯ»

После участники встречи перешли в парк Левобережный, где состоялись одни из основных праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.

Там Василий Юрьевич выступил перед собравшейся молодежью, поздравив с праздником и вручив активистам благодарственные письма и премии.

— Молодежь — самое большое богатство Донского края и всей нашей страны. Вы воплощаете свои идеи, достигаете высоких результатов в спорте, науке, творчестве, общественной жизни, — обратился к собравшимся на празднике Василий Голубев. — Ежегодно лидируете во всероссийских и окружных программах, в грантовых конкурсах Росмолодежи. Мы гордимся успехами донской молодежи!

В парке собрались, в том числе, студенты вузов, представители молодежных организаций, общественные деятели и волонтеры. Для них работали разнообразные интерактивные зоны, выставки, мастер-классы и творческие мастерские.

Василий Юрьевич посетил различные интерактивные площадки, посвященные патриотическим и добровольческим инициативам, где были продемонстрированы реальные достижения и потенциал молодежи Дона.

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