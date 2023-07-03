Влюбились с первого взгляда: как супруги из Ростовской области познакомились в доме-интернате и живут вместе восемь лет

Евгений Торопов и Татьяна Полшкова стараются во всем друг другу помогать. Фото: из личного архива супругов.

В доме-интернате в хуторе Ленина Белокалитвинского района восемь лет живут супруги: 66-летний Евгений Торопов и 46-летняя Татьяна Полшкова. Здесь они познакомились, начали встречаться и поженились.

Евгений Александрович — инвалид второй группы. Раньше он работал водителем в станице Краснодонецкой, но потом из-за травмы потерял ногу. Ухаживать за ним было некому, и мужчина оказался в социальном учреждении.

Татьяна Геннадьевна раньше трудилась в сфере торговли, но из-за болезни оказалась на инвалидной коляске. В интернате ее состояние улучшилось - сейчас она уже может неспеша ходить.

ДАРИЛ СОРВАННЫЕ С КЛУМБЫ ЦВЕТЫ

Евгений Александрович и Татьяна Геннадьевна попали в дом-интернат в 2010 году. Говорят, что влюбились друг в друга с первого взгляда. Но первые шаги начал делать Евгений. За Татьяной пытался ухаживать и другой кавалер, поэтому мужчине пришлось приложить немало усилий.

— Сначала мы просто общались. Потом начал дарить Тане цветы. Носил конфеты, — вспоминает Евгений Александрович.

Спустя пять лет отношений он решил сделать возлюбленной предложение. Для этого своими руками скрутил из проволоки обручальное кольцо.

— Очень переживал, согласится ли Таня стать моей женой, — рассказывает Евгений Торопов. — Поэтому решил сделать предложение наедине, без свидетелей. Но она сразу же сказала «да».

ФОТОСЕССИЯ И ПРАЗДНОВАНИЕ

К предстоящей свадьбе готовились как влюбленные, так и сотрудники дома-интерната.

На торжественную регистрацию брака в ЗАГС Белой Калитвы приехали сотрудник дома-интерната и друзья молодоженов.

После росписи сотрудники устроили для новобрачных небольшой подарок — фотосессию. Потом организовали праздничное застолье.

Евгений и Татьяна стали жить в отдельной комнате. С момента свадьбы прошло уже восемь лет, но любовь остается такой же крепкой, как была раньше.

- Заботимся друг о друге. Таня ходит в магазин за продуктами, по дому хозяйничает. А я стараюсь радовать ее подарками и комплиментами, - говорит Евгений.

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