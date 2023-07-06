«Раздвоение личности»: как у многодетного отца из Ростовской области списывают огромные суммы за кредиты его «клонов»

У профессионального шофера Максима Фоменко оказался лишенный водительских прав двойник Фото: из архива героя публикации

33-летний дончанин Максим Фоменко страдает от «раздвоения личности»: его полные тезки с такой же как у него датой рождения не платят вовремя по кредитам и нарушают Правила дорожного движения. А расплачиваться приходится ему!

- Моя жизнь превратилась в кошмар! Утро начинается с проверки штрафов на Госуслугах. Надо мной смеются коллеги. Я чуть было не разругался с женой, которая думала, что «басня» про двойников — лишь способ спрятать от нее часть заработка, - признается житель Сальского района.

СЕМНАДЦАТЬ НАРУШЕНИЙ

История началась в 2020 году, когда Максима остановили дорожные инспекторы. «Пробили» по базе и оторопели: за мужчиной числилось 17 нарушений! Превышение скорости, проезд на красный, неоднократное вождение в пьяном виде и, как следствие, лишение водительских прав.

- Я пытался объяснить, что это какая-то ошибка, но меня все равно отстранили от управления транспортным средством, - вспоминает Максим Фоменко.

Для мужчины это была катастрофа, ведь он работает шофером в дорожно-ремонтном строительном управлении, водит грузовик.

- Штрафы, о которых шла речь, выписывались в Кемерово и Новосибирске, но я никогда не был в этих городах! - говорит Максим.

ПРИШЛОСЬ ИДТИ В СУД

Мужчина обратился за помощью к юристу. Специалист первым делом поинтересовалась, не терял ли он водительское удостоверение и другие документы. Но профессиональный шофер всегда держит их в надежном месте.

Пришлось восстанавливать справедливость через суд, собирать справки и выписки из ГИБДД, путевые листы. Тогда-то и выяснилось, что у Максима в Кемерово живет «двойник»: полный тезка с такой же датой рождения. Злостный нарушитель правил дорожного движения, да еще и лишенный водительских прав.

- У нас с ним даже машины похожи: мы водим праворульные «тойоты», только разных моделей, - говорит дончанин.

Максиму пришлось через суд доказывать, что он не имеет отношения к штрафам своего тезки Фото: из архива героя публикации

УШЛО ПОЛЗАРПЛАТЫ

Доказав свою непричастность к вождению по "пьянке" и другим нарушениям, Максим было успокоился. Но проблемы на этом не закончились. В 2021 году в день получки у него с карточки исчезла половина зарплаты — 16 тысяч рублей! Деньги были списаны на основании судебного приказа. Якобы Максим вовремя не внес платеж по кредиту.

Для мужчины это был очередной удар. У него трое детей — двое от первого брака, на которых он платит алименты, и один от нынешней супруги.

- Я обратился в полицию, но там сказали, что помочь не смогут, ведь денег я лишился не из-за мошенников, - продолжает собеседник. - Я поехал в местную службу судебных приставов — они ответили, что разбираться с моим вопросом должны их коллеги в Кемерово.

ИЗВИНИЛИСЬ И ВЕРНУЛИ ДЕНЬГИ

С большим трудом Максиму удалось связаться со специалистом в этом городе.

- Вы с меня деньги сняли, жить на что? - негодовал многодетный отец.

- Ну, а что вы хотели? У вас образовалось много долгов, - парировала собеседница.

Чтобы доказать обратное Максиму пришлось отсылать в Кемерово копии паспорта, СНИЛСа, ИНН.

- Я даже копию военного билета отправил, лишь бы приставы поскорее со всем разобрались, - вспоминает дончанин.

Спустя месяц специалисты признали ошибку, извинились и вернули деньги. Но через тридцать дней ситуация повторилась - с карты Максима списали около восьми тысяч рублей.

У жителя Ростовской области есть двойники в Томской и Кемеровской Фото: из архива героя публикации

ДВОЙНИК НОМЕР ДВА

Мужчина сразу подумал о кемеровском двойнике. Но оказалось, что у него есть еще один — в Томской области. Максим №2 тоже взял кредит и вовремя за него не расплатился.

В общей сложности с банковской карты дончанина списали около семидесяти тысяч рублей: штрафы за правонарушения (которых он не совершал), задолженность по кредитам (которых он не брал) и за оплату услуг (которыми он не пользовался).

- Доходило до того, что мне не на что было купить продукты домой! - признается мужчина.

Но и сейчас Максим продолжает страдать от двойников-сибиряков по сей день. В феврале с карты снова списали 16 тысяч рублей.

Житель Кемерово взял очередной кредит в «микрозаймах» и просрочил платежи. Коллекторы получили Судебный приказ и отнесли его в банк. Сотрудники, видимо, нашли в базе первого же подходящего человека - по имени и дате рождения, которым оказался многострадальный житель Дона.

- Я звонил в фирму, требовал объяснений. Мне сказали, что я взял в кредит восемь тысяч рублей, а теперь должен вернуть заем уже с процентами! - возмущается Максим.

Дончанин даже пытался найти своих вредоносных тезок. Но в паспортном столе их адреса по понятным причинам не дали, а в социальных сетях обнаружился только один из двойников — Томский. Но он давно не посещал свою страничку.

НЕОБЫЧНАЯ СПРАВКА

Невольно возникает вопрос: не проще ли сменить фамилию, чем жить в постоянном напряжении из-за горе-однофамильцев. Но Максим Фоменко не хочет отказываться от своих корней. Шофер даже возит с собой необычную справку из ГИБДД - о том, что в Кемеровской области у него есть лишенный водительских прав тезка.

Шофер возит с собой справку о том, что у него есть двойник без водительских прав Фото: из архива героя публикации

Кстати, коллега, который подсмеивался над Максимом, - попал в такой же переплет. У него оказался двойник в Забайкальском крае, который взял кредит на сумму 140 тысяч рублей и задолжал банку круглую сумму...

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Я двойник!»

- Проблема двойников, увы, не редкость, - рассказала ростовский юрист Ирина Якымив. - Ко мне за помощью обращался ростовчанин, у которого с заработной платы раз в полгода списывали долг за коммунальные услуги полного тезки живущего на другом конце страны. У мужчин даже место рождения совпадало - Брянская область. Раньше в таких случаях нужно было связываться с судебными приставами того региона, в котом живет реальный должник, направлять им заявление и копию паспорта, чтобы доказать, что речь идет о разных людях. С клиента успевали списать денежные средства. А на их возврат могло уходить очень много времени и сил.

Сейчас на сайте Федеральной службы судебных приставов работает новый вид электронных обращений в сервисе Интернет-приемная. Надо выбрать тему «Я двойник!» и заявить о проблеме. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня.

Есть надежда, что проблема скоро прекратит свое существование, так как при подаче иска и выдаче судебного приказа необходимо указывать данные , по которым можно идентифицировать должника. Что касается долгов по ЖКХ суд самостоятельно запрашивает данные на собственника квартиры, что исключает взыскание долга с двойника.

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