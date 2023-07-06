Житель Ростовской области купил хлеб на сто тысяч рублей, чтобы раздать бесплатно

Как это обычно и бывает, добрым делом не все оказались довольны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33-летний предприниматель Сергей из Сальска Ростовской области (свою фамилию мужчина попросил не озвучивать — прим. ред.) решил поделиться бесплатным хлебом с земляками.

Правда, вряд ли он ожидал - что получится так, как получилось.

3,5 ТЫСЯЧИ БУХАНОК

Утром мужчина проехался по семи хлебным магазинам родного города и заскочил еще в одну торговую точку - в селе Крученая Балка, что в 20 километрах от райцентра. Хлеба накупил почти на сто тысяч рублей. А это ни много, ни мало - 3,5 тысячи буханок.

Сергей закупил хлеб в восьми магазинах, чтобы его бесплатно раздавали жителям. Фото: Личный архив героя публикации

Благотворитель попросил продавцов бесплатно раздавать булки всем, кто захочет их купить. А чтобы наверняка - поделился доброй новостью в городском паблике.

- В этих магазинах сегодня весь день хлеб бесплатно! - опубликовал мужчина фото торговых точек, перечислив микрорайоны: Заречье, Низовка, Кучерда...

"ОСТАВЬТЕ СТАРИКАМ!"

В итоге, желающих оказалось столько, что за пару часов весь впечатляющий размахом подарок смели с полок.

- Люди, у меня слов нет! Даже если и попали на эту акцию, оставьте вы этот хлеб старикам и малоимущим, - написала под постом сальчанка Лариса. - Ведь видно человека, который заходит в магазин! У каждого во дворе автомобили, а то и два. А тут - булку хлеба делят! Стыдно мне за вас!

А из одного магазина и вовсе стали поступать тревожные звоночки. Селяне стали сигнализировать благотворителю: бесплатных буханок - нет, хлеб там продают.

Бесплатный хлеб для людей предприниматель оплатил и в городе, и в селе. Фото: Личный архив героя публикации

После чего Александр лично посетил торговую точку и отчитался:

- С хозяином данного магазина состоялся долгий разговор. К слову сказать, человек оказался крайне адекватный. Все мы люди и везде присутствует человеческий фактор. Вот и в данном случае, будем считать, произошло недопонимание с обеих сторон. Продавать не будут - приходите и угощайтесь.

ДОБРЫЕ ДЕЛА БЕЗ ПОВОДА

Может, и совпадение, но уже на следующий день кто-то, воодушевившись добрым примером, также оплатил буханки в одном из районных магазинов.

- Там тоже было большое количество хлеба и его благополучно раздали людям, за что от меня лично огромный респект! - поблагодарил последователя Сергей.

- Я этим примером хотел бы показать: добрые дела можно делать без какого-либо повода, - разводит руками Сергей. - Просто делать это для любых людей.

С угощениями Сергей заехал и к детворе в реабилитационный центр. Фото: Личный архив героя публикации

К слову, владелец паблика и общепита в Ростове и до этого делал широкие жесты. Например, бесплатные обеды в своем кафе. А однажды заехал с угощениями в детский приют. И привез воспитанникам Сальского реабилитационного центра для детей и подростков то, что любят ребята — несколько коробок пиццы и картошки-фри.

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