Пока трамваи по Ростову ходят обычные, не скоростные. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове еще с советских времен периодически поднимался вопрос строительства в городе метро. Но каждый раз дальше планов дело не сдвигалось. Как говорили эксперты, для донской столицы это слишком дорогое удовольствие. Находить на это деньги не получалось.

Предлагали и альтернативу. Например, построить легкое метро или монорельс. Но и это пока не воплотилось в жизнь. И что дальше?

ВСЕГО - 106 ТРАМВАЕВ

В итоге практическое применение нашел проект скоростного трамвая. Как сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев, работы уже начались и идут на Западном. Полностью вся трамвайная сеть должна быть готова к 2028 году.

Всего же по городу будет курсировать 106 скоростных низкопольных трамваев. Из них 76 будут новыми трехсекционными, еще 30 - односекционными.

При этом в Ростове хотят сохранить и уникальную для страны колею между рельсами — 1435 мм. Это европейский стандарт, хотя и не свойственный для России. А в донской столице такую колею начали использовать с 1887 года, когда первые рельсы уложила бельгийская компания.

ОТ ЦЕНТРА ДО ЛЕВЕНЦОВКИ И СЕЛЬМАША

Известно, что протяженность трамвайных линий в городе составит 119 км. Причем 75,3 км из них — это то, что надо построить «с нуля», а 43,7 км — то, что модернизировать.

Проект разбили на четыре этапа. Сейчас, в рамках первого и второго - до середины 2026 года - построят новую трамвайную сеть, которая соединит центр города со спальными микрорайонами.

Она протянется от Левенцовки (здесь появится еще и трамвайное депо, - прим. авт.) до улицы Станиславского. И пройдет по Еременко, Малиновского, 119-й Стрелковой дивизии и проспекту Стачки. Также в Левенцовке появится трамвайное депо.

Кроме того, до конца 2025 года обновят и трамвайные линии от площади Мичурина до Центрального рынка. А до середины 2026-го — построят и модернизируют трамвайные линии от пересечения улиц Максима Горького с проспектом Буденновским до железнодорожной станции «Сельмаш».

ДО СУВОРОВСКОГО И ТЕМЕРНИКА

Третий и четвертый этапы планируют завершить до 2028 года. Они будут состоять из строительства второго депо на улице Вавилова.

Трамвайные линии протянутся по проспектам Ворошиловский и Михаила Нагибина: от улицы Станиславского до микрорайонов Суворовский и Верхний Темерник.

А также от Главного железнодорожного вокзала - по улице Станиславского до госпиталя ветеранов войн, от улицы Черевичкина до Старого аэропорта, где будет находиться Центральный областной автовокзал.

Предполагается, что трамваи по новым сетям будут ходить значительно быстрее, чем это происходит сейчас. На их обновление уйдет 14,63 млрд рублей, а на инфраструктуру — 41 млрд рублей.

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