Мощный ливень в Ростове-на-Дону 12 июля 2023: прямая трансляция непогоды

Сильный дождь уже с утра зарядил в донской столице. Фото: Дмитрий Кутепов

Мощный ливень начался в Ростове-на-Дону с утра в среду, 12 июля. На областной центр обрушился сильный дождь со штормовым ветром. Рассказываем, что происходит в городе.

Сегодня зонтик нужен обязательно. Фото: Дмитрий Кутепов

Синоптики передавали непогоду заранее и в главном управлении МЧС по Ростовской области передавали штормовое предупреждение на два дня.

- Сегодня, 12 июля, до 21 часа местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20-24 метров в секунду, - предупредили в донском управлении МЧС. - Спасатели просят всех быть осторожными в непогоду, держаться в отдалении от деревьев, рекламных вывесок и любых легких конструкций, которые могут упасть от порыва ветра.

Мощный ливень обрушился на донскую столицу с самого утра. Фото: Дмитрий Кутепов

Уже с утра город накрыли тучи. По наблюдениям наших читателей, самые черные ползли на центр города с юга, со стороны Дона. И уже к 9.30 начался мощный ливень.

Асфальт на дорогах мгновенно оказался под толщей воды, и машины на скорости могли окатить водой прохожих.

Многие ростовчане, которые читали прогноз погоды от донских синоптиков, были готовы к непогоде и взяли с собой зонты. Другие прячутся под чужими зонтами или перебежками перемещаются от одного козырька магазина к другому.

Ростовчане пытаются летать над пешеходными переходами, которые не иначе как вброд не перейдешь. Фото: Дмитрий Кутепов

В районе центрального рынка люди прячутся от ливня в подземном пешеходном переходе. Кто-то добежал сюда под зонтом, кто-то с пакетами на голове.

Наверху не лучше - по ступенькам льются потоки воды.

Жители Левенцовского микрорайона передают, какая у них обстановка в эти минуты.

Власти города сообщают, что из-за повышения уровня воды перекрыто движение в обе стороны на улице Малиновского. Автомобилистам сейчас стоит воздержаться от поездок ради своей же безопасности.

А вот что сейчас видит из окна своей квартиры на первом этаже семья мальчика, который спасал во время опрокидывания трибун на Гребном канале 30 мая других ребят. Мама Матвея говорит, что еще немного – и потоки воды хлынут в их квартиру, распложенную по адресу Привокзальная, 1а.

Как сообщили в госавтоинспекции Ростова, в 10.51 движение по Малиновского снова открыто.

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