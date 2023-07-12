В Ростовской области задержали владельца крупного онлайн-магазина, продававшего наркотики

Пятерых участников группы поместили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали группу наркодилеров. Их лидер организовал онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ, а другие шесть участников распространяли по региону и в других городах страны. Об этом сообщили в донском управлении МВД.

Оперативники считают, что житель Батайска зарегистрировал магазин в теневом сегменте сети. С его помощью мужчина находил желающих приобрести запрещенные вещества. Они нанял шесть человек, которые стали закладчиками и оптовыми курьерами.

У подозреваемых изъяли оргтехнику и фасовочные материалы. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

У подозреваемых прошли обыски. Правоохранители изъяли более двух килограммов наркотиков. А еще — оргтехнику, фасовочные материалы, банковские карты и другие доказательства. Лидер и все участники группы задержаны.

При обыске полицейские обнаружили у участников группы более двух килограммов наркотиков. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Как уточнили в полиции, в отношении предполагаемых преступников возбудили уголовное дело «Организация преступного сообщества» и «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотиков в особо крупном размере». Пять человек арестовали, еще двоих поместили под домашний арест.

Правоохранители задержали всех подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Отметим, если вина подозреваемых будет доказана, они могут отправиться в колонию на длительные сроки до 20 лет. В отдельных случаях обвиняемым по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков грозит пожизненное заключение.