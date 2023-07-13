77-летняя пенсионерка из Ростовской области решила стать брокером и потеряла миллион рублей

Когда скопилась большая сумма, женщина перевела ее на счета мошенников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

77-летняя жительница Ростовской области области решила подзаработать, попробовав себя в роли брокера. Как рассказали в региональном Управлении МВД, для этого она обратилась в Интернет. И вскоре нашла там то, что искала: сайт компании, которая занималась торговлей акциями и ценными бумагами на бирже.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ТРУДНО ОТКАЗАТЬСЯ

Дальше все было очень просто. Пенсионерка перешла по по ссылке и оставила свои контактные данные. Разумеется, ответный звонок не заставил себя долго ждать. Даме перезвонил неизвестный и представился сотрудником той самой компании, на которую пенсионерка возлагала самые светлые надежды.

И, действительно, мужчина сделал предложение от которого было очень трудно отказаться. Особенно женщине, которая вдруг решила разбогатеть. Он рассказал о весьма выгодном сотрудничестве, по крайней мере, таковым оно выглядело на словах.

Кроме того, новый знакомый заявил, что будет во всем помогать предприимчивой пенсионерке. Якобы после его экскурса в дело темных пятен на рынке покупки и продажи ценных бумаг для нее уже не останется. «Работать» они будут удаленно, через Интернет, уточнил мошенник, так что сложностей не возникнет.

НА ПОМОЩЬ НЕ СКУПИЛСЯ

И в самом деле, мужчина не скупился на помощь. Объяснил своей новоиспеченной партнерше, что скупка-продажа акций сегодня невозможны без наличия специального приложения. И скинул на него ссылку. Женщина послушно все скачала и установила приложение.

После этого, со слов мошенника, можно было начинать игру на бирже. Правда, для этого был необходим стартовый капитал. Причем, как уверял «аналитик», чем больше окажется первоначальный взнос, тем серьезнее выйдет прибыль. И женщина не поскупилась.

Она регулярно пополняла баланс приложения, следуя настоятельным советам своего знакомого.

- По указанию лжесотрудника доверчивая гражданка оформила в пяти разных банках кредитные заявки, собрала свои личные сбережения, а когда денег стало не хватать, то заняла у своих знакомых, - пояснили в Управлении.

ТЕПЕРЬ ЕЕ ЖДЕТ ТА САМАЯ ПРИБЫЛЬ

Когда скопилась сумма более одного миллиона рублей, женщина перевела ее на счета мошенников. Хотя при этом думала, что именно теперь ее ждет та самая прибыль, на которую так рассчитывала. Стоило лишь чуточку подождать.

Однако ничего не менялось. Деньги пенсионерке ниоткуда так и не поступили. Потерпевшая поняла, что ее обманули. И только после этого она обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники МВД проводят расследование - ищут тех, кто причастен к растратам пенсионерки. По факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленников, если они будут найдены, могут осудить за мошенничество. В этом случае их может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.

Между тем, сотрудники полиции напоминают: не открывайте брокерские счета по телефону или через ссылки в почте, мессенджерах, объявлениях в приложениях и играх.

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