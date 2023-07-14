Сам пришел, когда тушили огонь: В Ростове ряды пожарной части пополнил кот Лафет

Лафет поселился в пожарной части в декабре. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове ряды пожарно-спасательной части № 15 пополнил кот по кличке Лафет. Он помогает сотрудникам справиться со стрессом, «проверяет» оборудование и даже занимается со всеми спортом.

Как рассказал начальник части Николай Буланов, кот появился у них в декабре. Спасатели выезжали в Каменку тушить загоревшийся мусор. Здесь и встретили будущего друга.

— Смотрят — из мусорного бака выходит этот красавец. Подходит к ребятам и пытается залезть в пожарную машину. Решили забрать с собой и приютить в части, —вспоминает спасатель.

Кот быстро освоился в пожарной части. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Когда кота искупали, оказалось, что у него густая пушистая шерстка — как у мишки. Так поначалу кота и назвали, правда потом решили дать «профессиональное» имя. Через неделю Мишка стал Лафетом.

Бывший бездомный быстро освоился в части. Сейчас кот разгуливает по помещениям с оборудованием, ходит с сотрудниками в спортзал, даже спать любит в пожарной машине. Правда о своих дворовых привычках Лафет не забыл.

— Он у нас парень с характером — гуляет сам по себе. Бывает, утром уходит, а возвращается только к вечеру. Но в то же время к нам очень привязался. А если спасатель дает ему что-то вкусненькое, запоминает, в какой караул заступает человек, и ждет своего любимчика.

Да и сами спасатели рады новичку. Кажется, что Лафет не просто просится на ручки, мурлыкает и ластится, а поднимает коллективу боевой дух.

Кот привязался к спасателям, но дворовые привычки у него остались. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

— Конечно, он помогает справиться со стрессом. У нас все любят животных, многие держат собак и кошек. Так что с появлением Лафета обстановка в части как будто стала домашней.