В донской столице прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В донской столице в четверг, 13 июля, прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». На повестке оказался выбор кандидатов в депутаты в Заксобрание Ростовской области седьмого созыва.

Делегаты конференции проголосовали за выдвижение областного списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу, и списка кандидатов по 40 одномандатным избирательным округам.

В состав общеобластной «партийной тройки» вошли губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев, главный врач БСМП Новочеркасска, волонтер гуманитарной миссии партии на Донбассе Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов.

Кандидатов в депутаты донского парламента выдвинула «Единая Россия». Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

«ЛЮДЯМ НУЖНА ЗАЩИТА И ЗАБОТА»

- В команде, которая пойдет бороться за мандаты в региональном парламенте, есть действующие депутаты, и есть новые люди. Уверен, это позволит не только сохранить преемственность и лучшие традиции в работе донского парламента, но и предложить новые сильные решения тех задач, которые ставят перед партией избиратели. Задач много, жизнь будет их менять, но должны быть неизменными напор, стремление депутатского корпуса выполнить свое предназначение. Людям нужны защита, забота, понимание перспектив развития территории, на которой они проживают, - прокомментировал Василий Голубев.

ПОРТЕРТ КАНДИДАТОВ

Говоря о списке кандидатов, председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко отметил возросшее число представителей аграрного сектора, также большую активность проявила молодежь.

- Почти четверть кандидатов – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Это как раз то поколение, которое вносит и в программу партии, и в реальную партийную жизнь большой элемент современности, - сказал Александр Ищенко.

Председатель донского ЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко рассказал о кандидатах. Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

«ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ В СИЛЬНОЙ СТРАНЕ»

Также на конференции была принята предвыборная программа регионального отделения партии.

- Приоритеты программы определяются целями и задачами, озвученными в послании Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года. Глава государства в своем послании отметил то, что сейчас – период важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны, нашего народа. Донская команда вместе со страной, с Родиной участвует в решении ключевых задач. Среди них – укрепление экономики, развитие социальной сферы, достижение технологического суверенитета, осуществление новой индустриализации, улучшение качества жизни людей. «Достойная жизнь в сильной стране» - так мы назвали нашу предвыборную программу. Сильная Россия и благополучие каждого человека – и есть цель президентского курса государственной политики. На ее достижение направлена народная программа «Единой России». Сегодня в непростое время внешних вызовов и санкционного давления мы заявляем: «Единая Россия» вместе с нашим президентом, - сообщил Александр Ищенко.

В ПРОГРАММЕ ПАРТИИ ОТОБРАЖЕНЫ ПОЖЕЛАНИЯ ДОНЧАН

Александр Ищенко также подчеркнул, что Россия продолжает развиваться.

- Положительные социально-экономические результаты показывает и Ростовская область. Фракция нашей партии в донском парламенте осуществляет законодательное обеспечение социально-экономеческого развития области. 53 наших инициативы на федеральном уровне приняты и уже реализуются. Среди них - освобождение налогов на прибыль сельских домов культуры, масштабные меры поддержки семей с детьми-инвалидами, сокращение бюрократической нагрузки на учителей, поддержка предпринимателей, защита прав граждан в цифровой среде и многое другое, - продолжил спикер Заксобрания.

По его словам, в программе партии предусмотрено ровно то, что считают нужным сделать сами жители Ростовской области.

- И это, прежде всего, социальная сфера: новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, строительство, реконструкция, ремонт. По сути, речь идет о продолжении того вектора развития Ростовской области, который выстроился в последнюю пятилетку. Программа «Единой России» - это программа развития Ростовской области, - отметил Александр Валентинович.

В завершении конференции активисты регионального отделения «Единой России» получили благодарственные письма от руководства партии.

Своих кандидатов в Законодательное собрание Ростовской области также выдвигают другие политические партии, информация об этом есть на сайте Избирательной комиссии донского региона.