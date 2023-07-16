Школьный наркопост: как научить ребенка стать счастливым, а не зависимым

Профилактика наркомании в школе – это не только ответственность государственных органов, но и каждого человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети и подростки весьма любопытны и пытливы. Они рвутся познавать мир, экспериментируют, рискуют и совершают ошибки. Хорошо, если ошибка исправима, а рядом есть понимающие люди, которые вовремя помогут. Но не всегда даже это может спасти.

Согласно социальным исследованиям, каждый пятый школьник в возрасте 15-17 лет хотя бы раз употреблял легкие наркотики. Не многие из тех, кто стал наркоманом, доживают до 30 лет.

ЛЖИВОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЖИЗНИ

Анастасии – 19 лет. Хрупкая, симпатичная девушка признается, что потеряла стыд. Она воровала деньги у родителей, еду – в магазинах, сдавала в ломбард золото матери. Мысли были только об одном – где найти деньги. Начинала с таблеток, потом перешла на «синтетику». Родные почти год не обращали внимание на странности в ее поведение, схватились за голову, когда из школы стали поступать сообщения о регулярных прогулах.

- Понимаю, что все это неправильно, но противостоять этому сложно. Попробовала впервые, подавшись на уговоры подруги. Она фактически взяла меня на слабо. У нас была веселая кампания, а таблетки казались мелочью, просто так - для расслабления, - рассказывает девушка.

Сейчас она проходит курс лечение. Признается, что отлично знает о последствиях, видела страшные ломки, гниющие раны знакомых наркоманов. Каждый раз обещает себе, что в последний раз, но у нее уже было два срыва.

Как говорит известный ростовский психиатр, доктор медицинских наук Виктор Солдаткин, зависимость «пытается заполнить» вакуум, который в некоторые периоды жизни (в том числе - в пубертатном сложном периоде, - прим. авт.) образуется в душе человека. Это «заполнение» лживое. Оно всегда, без всяких исключений, оборачивается бедой. Потому исключительно полезно все, что может составить альтернативу, спасти от зависимости, помочь обрести смысл и дать четкий посыл – жить долго, умно и желательно счастливо.

Очень важно донести до каждого ребенка правильные жизненные установки. Фото: предоставлено Татьяной Рясковой.

ШКОЛЬНЫЙ НАРКОПОСТ

Как научить любознательных подростков не оказаться на крючке у друзей, знакомых или случайных собеседников в Интернете? Как научить заполнить жизнь позитивными эмоциями, моментами счастья и ярких впечатлений?

Специалист по профилактике Азовского наркодиспансера Татьяна Ряскова больше 20 лет своей профессиональной деятельности посвятила лекциям. Рассказывает о вреде наркотиков, алкоголя, никотина, правильных жизненных установках. Говорит, профилактика очень важна. За свою жизнь она стала свидетелем многих трагедий, связанных с запрещенными веществами, а потому каждая ее лекция – это битва за умы, а в чем-то – жизни детей.

Она тот человек, которого хорошо знают во всех школах Азова. Каждый год Татьяна Ряскова проводит более 200 лекций, а это свыше 10 тысяч юных слушателей от первого до 11 классов. А еще – порядка 20 семинаров для педагогов и 40 всеобучей родителей.

- Основные принципы моей работы: легитимность, системность, непрерывность, массовость, программно-целевой подход, адаптация к составу участников, приоритет на формирование позитивных ценностей личности, моделей поведения, установок на ЗОЖ, - перечисляет Татьяна Ряскова.

За этими немного скучными словами – весь перечень инструментов, который используют в учебных учреждениях Азова. Школьный наркопост – это несколько направлений и работа с разной аудиторией, так или иначе связанной с детьми и правильными жизненными ценностями.

Обязательный элемент - лекции для школьников, индивидуальная работа с теми, кто уже столкнулся с запрещенными веществами, групповые беседы с родителями, которые в суете могут не обратить внимание на первые признаки употребления наркотиков ребенком. А еще - семинары, занятия, вебинары для педагогов, психологов, социальных работников, библиотекарей, воспитателей по профилактике употребления психоактивных веществ в детской и подростковой среде.

В школах работают и лекторские группы: представители ПДН, отдела молодежи, наркодиспансера, психологи, медики и другие специалисты выступают по своим направлениям. К примеру, рассказывают куда можно пойти отдохнуть, какие есть бесплатные секции, общественные объединения, творческие коллективы, либо - каков срок за хранение и распространение наркотиков, кого могут поставить на учет в ПДН.

Татьяна Ряскова читает лекции лекции в школах и летних лагерях. Фото: предоставлено Татьяной Рясковой.

ГОРМОН СЧАСТЬЯ

Азов – пример города, где внедрена связка «школа-семья-медики». Как рассказал директор школы № 1 Кирилл Пшеничный, в учебном учреждении лекции по пропаганде здорового образа жизни стали обязательным элементом. Как урок русского языка, математики и литературы. Лекции не для галочки – с яркими примерами и убедительными доводами, чтобы достучаться до каждого ребенка.

По словам Татьяны Рясковой, минимум раз в три года проходит анонимное анкетирование, которое позволят понять знание детей о психотропных и других наркотических веществах, а также добровольная диспансеризация. Этом дает возможность специалистам сделать «срез», скорректировать лекции, чтобы снова вернуться в школы, а если надо – помочь ребенку, который потенциально может попасть в нарколовушку или уже в ней.

- Важно дать правильную установку. Не просто сказать, что ЗОЖ – хорошо, а объяснить почему. Одна из моих лекций - об естественном гормоне счастья, - говорит Татьяна Ряскова. – Позитивные эмоции можно получить от занятий спортом, вкусной еды, хобби, достижения цели. Полезно все, что приносит радость и чувство удовлетворения. Нет одного алгоритма как стать счастливым, но точно известно, что наркотик и психотропные вещества этому никогда не помогут, наоборот, они ведут к гибели.

На лекциях-беседах и с помощью инсценировок Татьяна Ряскова учит детей отказывать тем, кто предлагает попробовать наркотик, показывает фильмы, фотографии последствий зависимости, рассказывает о необратимых последствиях в организме и психике человека. Она дает правильные жизненные ориентиры – любовь, семья, познание, здоровье, спорт, коммуникации и многое другое, что способствует самореализации и успеху.

Как результат – на учете в наркодиспансере состоит не больше двух десятков несовершеннолетних. Понятно, что это не реальная картина, но главная задача школьного наркопоста - предостеречь, убедить - работает. Капля камень точит, главное – выбирать правильные инструменты. Каждый задумавшийся школьник – это уже маленькая победа.

В школах Азова читают лекции и взрослым. Фото: предоставлено Татьяной Рясковой.

НЕ НАДО ДЕТЯМ СИДЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Татьяна Ряскова считает, что очень эффективен формат «равный-равному». Когда о вреде наркомании рассказывают сверстники. Юные лекторы-волонтеры и фактически их ровесники-слушатели всегда быстро находят язык, получается доверительный, а значит – убедительный разговор.

При этом, как говорит специалист по профилактике наркомании, очень важно участие родителей, их внимание к переживаниями, проблемам, жизни детей. Нельзя пропустить первые «звоночки», иначе впоследствии будет очень тяжелая борьба, которая не всегда заканчивается победой.

- Сейчас распространена так называемая «аптечная» наркомания, клиника которой смазана: то есть на протяжении долгого времени взрослые могут не замечать изменений в ребенке. Одурманивание носит кратковременный характер. Через пару часов после употребления он возвращается домой в нормальном состоянии, никаких расширенных зрачков или повышенного аппетита. И в этом большая опасность, - подчеркивает Татьяна Рудольфовна. – Всегда говорю родителям – загружайте детей максимально. Не надо им сидеть в Интернете, пусть занимаются, к примеру, спортом, посещают кружки. Знайте друзей сына или дочери, интересуйтесь их увлечениями, обращайте внимание на новые знакомства.

Свой совет родителям есть и у руководителя центра реабилитации «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова. Он сам в прошлом наркозависимый, а последние 20 лет помогает другим.

- Мой опыт, коллег, знакомых, наблюдения говорят об одном – все лучшее придумано до нас, надо это использовать, а не пытаться создать что-то новое и трендовое, - говорит Станислав Викторович. - Приобщайте детей к вере, она учит тому, что можно делать, а что нельзя. Изучайте вместе историю Отечества, там много ярких примеров. Полюбите Родину – историю, людей, живописные края. Займите детей спортом, хобби, вместе помогайте другим людям, показывайте правильный пример – доброту, отзывчивость, участие. Я помню глаза наших подопечных, когда мы вместе выезжали и кормили бездомных, тех, кому некуда идти, кто никому не нужен. Именно тогда до воспитанников начинало доходить - у них есть все: руки, ноги, родительский дом, но это очень легко потерять. Мой совет родителям – быть рядом. Не только физически – завтракая, обедая, покупая одежду. Будьте рядом духовно – общаясь, разделяя интересы, показывая пример.

Один из способов защиты ребенка от наркотиков — творческое развитие. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ВАЖНО

У тех, кто по различным причинам заинтересован в распространении наркотиков, существуют множество способов «подсадить» ребенка на запрещенные вещества. На манипуляцию может повестись взрослый, что уж говорить об подростках? Есть те, кто делает это ради развлечения, берет на слабо, бывает, когда наркоманы специально уговаривают попробовать родных и знакомых, чтобы те отстали с уговорами «завязать» или чаще давали деньги.

В Ростовской области сейчас идет суд над 37-летней жительницей, которая своим детям-подросткам предложила «соль», мол, чтобы они поняли, почему она не «завязывает», несмотря на их просьбы. Этот шокирующий случай стал известен благодаря бдительности педагогов и сотрудников ПДН, посещавших неблагополучную семью. Во время разговора брат и сестра признались, что пробовали несколько раз. Пока мама за решеткой, дети - с бабушкой.

- Очевидно, что они уже в зоне риска, - говорит психолог Елена Новоперская. – Много лет перед ними был плохой пример. Подростковый возраст не просто так называют сложным периодом, это быстрое изменение гормонального фона, тела, психики, процесс может сопровождаться бунтарством, резкими колебаниями собственной оценки, потребностью в новых ощущениях – здесь и сейчас. Многое теперь зависит от родных и бдительности учителей, тех, кто находится рядом и поможет выбрать правильную дорогу в жизни. А она, очевидно, одна – здоровье, самореализация в профессии, хобби, семье. Наркомания – это смерть души, а затем и тела.

АЛЛО!

- Запись на прием в анонимный кабинет психиатра для детей и взрослых ГБУ РО «Наркологический диспансер»: 8(863) 240-42-57 и 8 903 402-70-24.

- Для приема информации о фактах распространения, перевозки и хранения наркотических средств, домах и квартирах, в которых размещаются наркопритоны, а также о случаях пропаганды и рекламы наркотиков в Ростовской области в круглосуточном режиме работает анонимный «телефон доверия»: 8 (863) 204-34-69.