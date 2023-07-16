Остановят огонь с 19-кг ранцем и научат тушить пламя содой: в Ростовской области действует женская пожарная дружина

Добровольные пожарные тушат ландшафтные пожары, а еще активнее - разъясняют землякам, как возгорания предупредить. Фото: личный архив героев

Если первая половина лета в Ростовской области выдалась дождливой, то вторую донские пожарные ждут как обычно с опаской. Синоптики обещают жару и засушливую погоду, а это значит, что вырастет количество ландшафтных пожаров. И на подмогу нашим огнеборцам спешат пожарные дружины. А в Семикаракорском районе борьбу с пожарами ведут девушки. Отважные добровольцы поделились, почему не смогли остаться в стороне.

ОГНЕУПОРНЫЙ КОСТЮМ, РАНЕЦ НА ПЛЕЧИ — И НА ПОЖАР

Девушки — ощутимая часть добровольных пожарных Семикаракорского района.

Добровольные пожарные - помощники профессионалов. Фото: личный архив героев

Когда к родному городу или соседним поселкам подбирается огонь, местные жительницы без скидки на свой пол, на то, что дома ждут дети, отправляются тушить ландшафтные пожары, чтобы помочь основным силам пожарных.

Экипировка у добровольцев специальная — она не такая тяжелая и жароустойчивая как боевка у профессиональных пожарных, но тоже имеет свою степень огнеупорности. Обязательные аксессуары, которые каждой огненной даме к лицу, - это защитные очки и респиратор. На спине и хрупких плечах — 19-килограммовые ранцевые огнетушители, похожи на оборудование «Охотников за привидениями», в руках — «хлопушки», своеобразные швабры со специальным наконечником, чтобы прибивать горящую траву и лишать огонь кислорода. Когда дружинники приходят в гости в школу и дают примерить форму детям, ребятня — в восторге.

Они не боятся огня - они его ликвидируют. Фото: Личный архив героя публикации

ГОРДИТСЯ СЕМЬЯ

30-летнему инструктору по пожарной безопасности Наталье Яровой особенно нравится работать с детьми. Всего в школах района создано 23 дружины юных пожарных, в состав которых входят более 300 ребят. А всего добровольцам удалось охватить своей профилактикой пожаров порядка 70 процентов земляков со всего района.

- Объясняем, что при ландшафтном пожаре нужно в первую очередь вызывать пожарную охрану, а потом уже тушить. И не только водой, но и песком, землей, - рассказывает Наталья. - Детвора так удивляется, что огонь можно потушить стиральным порошком или содой. Это знание может пригодиться, если загорится масло, которое ни в коем случае нельзя заливать водой.

Наталья Яровая из бухгалтеров пришла в ВДПО и записалась в добровольные пожарные. Фото: Личный архив героя публикации

В инструкторы бывший бухгалтер пришла два года назад из декрета. Став свидетелем пожара, когда, несмотря на быстрый приезд пожарного расчета и помощь соседей, дотла выгорел большой дом, и многодетная семья осталась на улице, она убедилась, что делает нужное дело, даже если будет тушить не дома, а поля. Ее работой гордится пятилетняя дочка Вероника и родители, которые немного волнуются. Сама Наталья еще не выезжала на вызовы, только проходила учения.

- Это наша миссия — помогать, и ничего в этом страшного нет. Мы же не вдвоем едем, а большой командой, и каждый друг за другом смотрит, чтобы ничего не произошло. Несчастных случаев у нас не было. Работаем слаженно и сообща, - считает Наталья.

Важная часть работы - рассказать землякам, как предотвратить пожар. Фото: Личный архив героя публикации

«РАБОТАЮ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА»

50-летняя Наталия Таширева в добровольцах уже четыре года. А по совместительству трудится уборщиком служебных помещений в семикаракорском отделении ВДПО. До этого 15 лет работала швеей, потом ухаживала за больным братом.

- Я живу рядышком, много лет наблюдала за работой ВДПО, и, когда появилась возможность, пришла сюда с большим желанием и работаю от всего сердца, - делится Наталия. - Мы выходим в рейды, и листовки раздаем, и беседуем с людьми, и выезжаем на пожары — мне все это очень интересно.

Наталия Таширева с удовольствием занялась стала добровольным пожарным, ей гордится семья. Фото: Личный архив героя публикации

Муж рвение супруги поддержал, старшая дочка, ей уже 30 лет, мамой гордится, а вот младшая, 15-летняя, очень переживает за маму.

- Я иду на это осознанно. На больших пожарах мне еще не доводилось помогать, только мелких да на учениях была. Когда в прошлом году в августе наш отряд два дня помогал тушить большой пожар в Усть-Донецком районе, была в отпуске, но душой с нашими ребятами, переживала за своих.

В отряде есть и ровесницы — например, главный бухгалтер. И даже председатель общества — в свои 60 лет борется с огнем.

Регулярно добровольцы проходят учения. Фото: личный архив героев

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Отвечая на вопрос, как не побоялись стать пожарными, пусть и добровольными, дамы чуть ли не хором отвечают: «А как иначе?»

- Мы живем в сельской местности, это наша малая родина. Конечно, переживаем о том, что происходит в районе, - говорит командир добровольной пожарной команды Бакланниковского сельского поселения Татьяна Подобрий.

В хуторе Бакланики пожарная команда, в основном, молодежная и по большей части женская. В составе четыре девушки и двое парней. Сама Татьяна стала добровольным пожарным девять лет назад.

- Я по профессии экономист, работаю в администрации. Кадров не хватало, поэтому решила совмещать работу. У нас в команде больше девчонок, потому что мы живем на селе. Здесь немного людей, мало молодежи, мужчины — на вахте, дома остаются пожилые, дети и очень много женщин.

Татьяна Подобрий руководит пожарной командой в родном хуторе. Фото: Личный архив героя публикации

И, когда в 2016 году было много ландшафтных пожаров и возникла необходимость в создании добровольной пожарной дружины, решение пришло само. А в 2020 году их команда одержала победу на районном конкурсе. Муж поддержал безоговорочно. Сам — госслужащий, и работа требует выкладываться на полную. Даже помогает добровольным пожарным в выходные.

Ну а главное в работе добровольного пожарного — не возомнить себя профессиональным.

— В основном, мы тушим пожары на начальной стадии, когда понимаем, что они не угрожают нашей жизни и здоровью. Если, оценивая ситуацию, видим, что пламя слишком большое и надвигается на населенные пункты, — вызываем нашу пожарную часть на помощь, — объясняет Татьяна. — Надо всегда здраво оценивать ситуацию, не геройствовать и не идти на рожон, а смотреть на задачу с холодной головой.

В Семикаракорском районе среди добровольных пожарных много женщин. Фото: личный архив героев

И важнее, по мнению командира, предупредить пожары.

- Не устаем рассказывать о причинах пожаров, запрете на разведение костров, особом противопожарном режиме, о штрафах за поджог травы и мусора и последствиях, к которым может привести обычная шалость, - говорит командир. - Надеемся, сезон продолжится также спокойно как и начался. У нас еще не было ландшафтных пожаров.

Ну а в помощь — техника. В этом году губернатор выделил хуторской команде средства на покупку комплекса спецтехники для тушения пожара на базе трактора. Это и оборудование для создание минеральных полос — опашки, и цистерна для воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На линии огня: В Ростовской области команда женщин спасла хутор от лесного пожара

Подруги из Ростовской области борются с огнем бесплатно и не хуже профессиональных пожарных (подробнее)