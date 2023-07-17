Татьяна Карасева говорит, что случаи бывают разными, но помощь оказывают всем без исключения. Фото: пресс-служба филиала фонда.

С 1 июня в донском регионе начал работу филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области. Его цель – поддержка ветеранов спецоперации и членов семей погибших участников. Как рассказала руководитель регионального филиала Госфонда Татьяна Карасева, за это время к ним уже успели обратиться более семисот человек. Она поделилась с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону», с какими вопросами чаще всего обращаются и как они решаются.

ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ

- В филиале фонда занимаются персональным социальным сопровождением ветеранов СВО, а также членов семей погибших участников спецоперации. Мы помогаем им получить все необходимые меры поддержки, – пояснила Татьяна Александровна.

Специалист уточнила, что это в том числе медицинская и социальная реабилитация. В частности, в фонде решают вопросы с получением лекарств и технических средств реабилитации. Также можно обращаться по вопросам санаторно-курортного лечения. Помогут здесь найти работу или приобрести новую профессию.

- Случается и так, что людям просто нужно поговорить и понять, что ты не один, - рассказывает собеседница. – И в нашем филиале окажут, в том числе психологическую помощь - в штате есть психолог.

ВСЕГДА НА СОПРОВОЖДЕНИИ

Причем те, кто обратился в филиал фонда, всегда остаются как бы под опекой. За ними закрепляются социальные координаторы, с которыми в любое время можно связываться по любому поводу.

- Изначально, на этапе знакомства, социальные координаторы просто общаются с теми, кто обратился в филиал, - говорит Татьяна Карасева. - Выясняют, как живут люди и чем им можно помочь. Так составляется социальный портрет ветерана СВО или членов семьи погибшего бойца.

На основе такого портрета специалисты разрабатывают индивидуальный план сопровождения. В плане прописываются мероприятия, которые помогут ветеранам или семьям погибших в решении проблем, с которыми они обратились. Указываются и исполнители мероприятий. А еще в него вносятся сроки по выполнению. И все это отражается в общей информационной системе фонда.

УШЕЛ СЧАСТЛИВЫМ

В фонде говорят, что чаще всего обратившиеся просят помочь в присвоении статуса ветерана боевых действий и оформлении выплат, а также в получении медицинской реабилитации, поиске работы, психологической и юридической помощи.

– Случаи разные, - делится Татьяна Александровна. - Например, к нам обратился Олег, который получил в бою черепно-мозговую травму и жаловался на постоянный шум в ушах. У мужчины село зрение, да и вообще начались нешуточные проблемы со здоровьем. Что мы сделали? Направили его в ростовскую государственную поликлинику № 1 в отделение амбулаторной медицинской реабилитации. Сейчас Олег продолжает лечиться.

За это время помогли и сыну погибшего участника СВО. Мальчик заболел и ему требовались точный диагноз и срочная операция. Сотрудники филиала помогли организовать медицинское обследование. Ребенку уже сделали операцию, и он поправляется.

Счастливым из фонда ушел ветеран, который узнал, что имеет право на получение земельного участка под жилье. Оказывается, частный дом был его давней мечтой.

МУЖЕСТВО И ПАТРИОТИЗМ

А чтобы быстро решать проблемы ветеранов и членов семей погибших, филиал заключил соглашения о сотрудничестве с целым рядом организаций. Сегодня содействие обратившимся оказывают МФЦ, Адвокатская палата региона, Нотариальная палата РО, Ростовская региональная молодежная общественная организация «Молодые юристы Ростовской области», ОСФР (Общероссийский социальный фонд, - прим. авт.) и Министерство физкультуры и спорта региона.

А еще в филиале фонда понимают, что помочь могут и сами ветераны, являющиеся примером мужества и патриотизма. Поэтому их активно вовлекают в общественные мероприятия.

Например, ветераны участвовали в Дне защиты детей, Дне России, Дне памяти и скорби, Дне молодежи. Были и на открытии памятника мужеству российских танкистов в 163-м гвардейском танковом полку в Октябрьском районе, на «Уроке мужества» в ростовской гимназии № 118.

- Благодаря этому дети, молодежь, да и общество в целом, имеют шанс из первых уст узнавать о подвигах наших бойцов, - уверенно говорят в филиале фонда.

КОНКРЕТНО

Как обратиться

Фонд «Защитники Отечества» расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 161.

Телефон: 8 (863) 285-05-02.

Время работы: в будние дни, с 9 до 18 часов.

ВАЖНО

Что нужно для того, чтобы обратиться

Паспорт, СНИИЛС и удостоверение ветерана боевых действий (при наличии)