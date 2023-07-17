«Чудный чудит только раз»: как ростовские студенты разыскивали по городу народный фольклор

Необычные истории рассказали ростовские этнографы. Фото: Екатерина ПОПОВА

На календаре 17 июня, а это значит, что сегодня вся страна отмечает всероссийский день этнографии. Профессиональный праздник всех те, кто любит находить тайные смыслы и раскрывать вековые секреты разных народов и племен.

В честь праздника ростовские этнографы рассказали про самые необычные свадебные приметы и поделились загадками студенческого фольклора.

СНОВА ПОЖЕНИЛИСЬ ПОСЛЕ КАЗАЧЬЕЙ СВАДЬБЫ СЫНА

В этом году юным филологам предстояло пройти практику, да не простую, а фольклорную.

По заданию каждая команда должна была сделать не менее 20 интервью с жителями Ростова. Тематика опросов - самая разная, главная задача – посмотреть, как старинные традиции продолжают развиваться в современном городе.

Так, например, студентка Анна Елеськина считает, что с одной стороны, свадебные обряды становятся все разнообразнее и необычнее. Однако с другой стороны - у людей все еще остаются отголоски консервативных взглядов.

- И при этом обе ситуации могут присутствовать в одной свадьбе, - делится она. - Мы можем видеть, как, например, молодая пара лет тридцати играет трендовую камерную свадьбу - ту, на которой присутствуют только жених, невеста и их фотограф. При этом до дня бракосочетания невеста не разрешает жениху видеть свое платье. Также удивляет тенденция, когда пара играет свадьбу повторно через несколько лет. Во время практики мы это замечали и не раз. Одна из опрашиваемых отмечала со своим мужем двадцать лет со дня бракосочетания. А другой мужчина рассказал, что его родители-казаки решили повторно пожениться после того, как отгуляли на свадьбе сына.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Делятся интересными неблюдениями не только юные студенты, но и их преподаватели. Так, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Марина Ларионова рассказала, что традиция бросать свадебный букет пришла к нам с Запада. На Руси же все было иначе:

- На девичнике невеста передавала сестре или незамужней подруге цветок, деревце в горшке или венок из сухоцветов. Назывался такой подарок «девичья красота». Здесь мы как раз и можем увидеть, как фольклор объединяет людей и в то же время придает каждому народу индивидуальные черты. Ведь, по сути, бросание букета и дарение цветка — это передача девичества, только в разных интерпретациях.

Еще один обычай, который сохраняется во многих семьях, когда жених дарит невесте туфли. Таким образом будущий муж как бы обращается к своему дому. Кроме того, от крестьянской свадьбы к нам перешло еще одно поверье: перед бракосочетанием девушка может всплакнуть, такой жест расценивается как перерождение - одна жизнь заканчивается и начинается новая.

Профессор ЮФУ рассказала, что были во время фольклорной практики и совсем необычные, порой даже мистические опросники - например, про ведьм. Как оказалось, многие не просто верят в их существование, но и даже боятся об этом говорить. Зная такой факт, студенты искали своих абонентов прямо в магазинчиках с ритуальной и магической тематикой.

ВОЛШЕБНЫЙ СЛУЧАЙ

Кроме свадебных обычаев, ребята собирали фольклор и про студенческую жизнь у тех, кто уже окончил обучение в университете.

- Нам рассказали, как один раз сильно спящего товарища вынесли вместе с кроватью и поставили прямо перед лифтовой дверью, - делится студентка Надежда Баушова. - Самое неожиданное, что вскоре из лифта вышла комендант. Благодаря смекалке удалось ее убедить, что студенты просто переносили спальное место из одной комнаты в другую.

Или еще смешная история, но уже про преподавателей:

- Был у нас педагог по фамилии Чудный, который вел электротехнику. Во время экзамена два студента дежурили около его кабинета. От нечего делать один из них попросил у товарища посмотреть зачетку: крутил ее, вертел. Как тут документ упал на пол и пролетел прямо под дверь кафедры. А через минуту зачетка вернулась обратно. Парни открывают ее, а там - пятерка. Удивившись чудесам удачи, второй студент решил провернуть такой же ход конем. Подкинул и ждет. Через минуту корочка вновь вылетает обратно, но внутри - сюрприз-записка: «Чудный чудит только раз».

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