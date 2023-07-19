Умный дом и интерьер: как технологии меняют представления о комфорте

Фото: из архива Марии Смайлиевой

За первые месяцы 2023 года в Ростовскую область переехало более 23 000 новых жителей. Многие из них обзавелись новым жильем и столкнулись с большой задачей – как провести в новой квартире или доме качественный ремонт, чтобы было стильно, красиво и удобно. А еще, чтобы сам ремонт не длился вечно и не стоил слишком больших денег. Почему так важно создать план электрики перед ремонтом? Как сценарии освещения помогают преобразить любой интерьер? «КП» вместе с директором компании RAD BUILD дизайн и ремонт Марией Смайлиевой и оператором Tele2 подготовили материал о том, как сделать жилье современным и технологичным.

СЭКОНОМИТЬ ПОМОЖЕТ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРИКИ

Эксперты говорят, что перед началом ремонта очень важно продумать план расположения розеток, выключателей, прокладки проводов и освещения. Это поможет не ошибиться с местами установки электрооборудования и точно рассчитать стоимость электромонтажных работ. Если такой ремонт будет делать строительная бригада, то с планом вам не придется оплачивать время простоя во время задержек и терпеть многочисленные переделки. Также грамотный план поможет спрятать все провода в специальные каналы.

Единственный недостаток у такого заблаговременного планирования – человек должен сразу понимать, что он хочет.

- Самое главное правило - электрика должна быть «прожита» вами, если бы вы жили сейчас в этом доме. Нужно решить разные вопросы. На каком расстоянии от кровати вашей руке удобно вытянуться, чтобы выключить свет или включить зарядку на телефоне? Какими приборами, и в каком количестве вы собираетесь пользоваться на кухне? Где хотите сделать подсветку? Об этом нужно подумать заранее, - отмечает Мария.

Фото: из архива Марии Смайлиевой

СЦЕНАРИИ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ СТИЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРА

Дизайн современного интерьера невозможен без внедрения различных сценариев освещения. Классическая схема подразумевает, что за каждой клавишей выключателя закрепляется определенный светильник. Чтобы впоследствии что-то поменять в этой схеме, нужно заново прокладывать электрику. С освещением, подключенным к умному дому, такой проблемы не возникнет. Достаточно все настроить через специальное приложение на смартфоне.

Фото: из архива Марии Смайлиевой

- Свет – это именно то, что делает любой интерьер либо уютным и стильным, либо блеклым. Очень важно, чтобы у вас были сценарии освещения. Как правило, на одно помещение заводится до трех вариантов: основное, декоративная подсветка и рабочий направленный свет. При наличии сценариев ваш интерьер станет в разы выигрышнее, – поясняет Мария.

КИНОЗАЛ И ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

Важной частью каждого дома давно стали системы мультимедиа и, особенно, различные устройства для доступа в интернет. Люди стали больше времени проводить дома, слушать музыку и смотреть любимые фильмы с качеством уровня кинозала. При этом важно грамотно расположить ТВ-зону. Телевизор может стать акцентом в интерьере гостиной. Его можно поставить внутри открытого стеллажа, на перегородке между пространствами и даже фартуке столешницы на кухне.

Фото: из архива Марии Смайлиевой

Чтобы все устройства работали стабильно, важно грамотно разместить Wi-Fi-роутер. Если площадь позволяет, лучше ставить устройство ближе к центру помещения для обеспечения качественного сигнала во всех уголках квартиры. А чтобы устройство не портило интерьер, его можно поместить в специальную консоль или закрытую полочку, которые легко подобрать под любой стиль интерьера и даже сделать эффектной деталью обстановки.

Другой важной частью качественного телепросмотра и пользования сетью является хороший провайдер. Например, клиенты Tele2 могут добавить к своему тарифу на мобильную связь домашний интернет и интерактивное телевидение и оплачивать все услуги единым счетом. Оператор всегда ориентируется на потребности пользователей и предлагает два варианта подключения услуги: через стандартный FTTx или высокоскоростной GPON со скоростью передачи данных до 500 Мбит/с.

Сейчас при подключении домашнего интернета Tele2 абонент получает 3 месяца пользования услугой в подарок, независимо от выбранной скорости. Также клиенту будут доступны фильмы, сериалы и ТВ-каналы от Wink.

Оставить заявку можно в салоне связи, мобильном приложении и личном кабинете на сайте оператора. Для начала необходимо проверить техническую возможность подключения по адресу.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОМА

Современную жизнь сложно представить без внедрения новых технологий. Умные колонки, автоматические шторы, климат-контроль, датчики и видеокамеры – все это также активно интегрируется в интерьер.

При этом самый актуальный вопрос: на каком этапе ремонта нужно составлять план по установке умного дома?

- Как интегрированные системы умного дома, так и готовые решения стоит включать в план еще на этапе разработки проекта электрики всей квартиры. Допустимо начать их внедрение на стадии выбора чистовой электрики, во время монтажа черновых работ, - поясняет дизайнер.

Фото: freepik.com

Самые важные факторы при проектировании системы умного дома — это бюджет и сроки реализации. Воплотить в жизнь можно практически любую задумку. Но вопрос в том, сколько это будет стоить и как много времени займет.

- Если пользоваться готовыми решениями умного дома, то жестких ограничений по их внедрению не будет. А вообще в этом смысле все решает бюджет. Провести ремонт с интеграцией умных устройств можно и во вторичном жилье, если на это достаточно средств, - рассказывает Мария.

При выборе системы умного дома нужно обратить внимание на единый стандарт всех ее компонентов, они должны быть совместимы между собой по радиочастоте. Также эксперты советуют не экономить на оборудовании, чтобы избежать непредвиденных рисков.

- Система умного дома еще довольно молода. Для людей техничных, практичных, ценящих свое свободное время, внедрение различных smart-устройств действительно становится хорошим решением, которое облегчает многие бытовые вопросы, - рассказывает Мария. - С системой можно совместить практически любые стили интерьера. Но мы приверженцы того, что дизайн-проект делается на 10 лет вперед. И со временем он не должен потерять своей актуальности. Профессионал всегда следит за этим. В этом смысле, мы предлагаем внедрять современные стили, такие, как минимализм. И, конечно, интеграция умных решений выглядит наиболее уместно и актуально именно в современных стилях.

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