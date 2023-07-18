Как добраться до Крыма через Ростов: журналист проверит путь до курорта после теракта на мосту

Сейчас добраться до Крыма можно по альтернативному маршруту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После теракта Крымский мост был перекрыт, а маршрут из Ростова до полуострова изменился. Теперь добраться до Крыма можно по альтернативному маршруту через новые территории или Керченскую паромную переправу.

Напомним, 17 июля водителям пришлось отказаться от обычного маршрута и поехать по трассе А-280. Таким образом они собирались добраться до курорта через новые территории. Однако на альтернативной дороге в это время действовали ограничения из-за ремонта — возле ДНР возникли гигантские пробки.

Власти сообщили, что ограничили ремонт транспортного коридора «Таганрог — Джанкой», чтобы разгрузить трассу. Для транзита в Ростовской области организовали две перехватывающие парковки. Кроме того, в районе села Самбек для путников развернули пункт временного размещения.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» 19 июля отправится в Джанкой: проедет через пункт пропуска «Весело-Вознесенка» и новые территории. Он подробно расскажет об обстановке по пути на курорт и проверит, сколько времени, сил и средств понадобится туристу.

«КП-Ростов-на-Дону» будет вести прямую трансляцию поездки. Следить за ней можно на сайте и в социальных сетях.

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