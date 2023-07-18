Девочку ищут волонтеры и полиция. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В городе Шахты Ростовской области ищут девочку, которую с детской площадки увел неизвестный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Во вторник, 18 июля, около 16:30 в Шахтах с детской площадки на улице Хабарова, 16 пропала 6-летняя Алиса Белая. Предположительно, увел девочку неизвестный мужчина.

Известно, что в день исчезновения ребенок был одет в оранжевый или белый топ, джинсовые шорты. А при себе у нее был светлый рюкзак. Рост Алисы около 130 сантиметров, русые волосы, завязанные в два хвоста и голубые глаза.

Алиса Белая ушла с детской площадки с незнакомцем. ФОТО: ГУ МВД по Ростовской области

О мужчине известно, что его рост около 180 сантиметров.

- Он носит короткую стрижку, среднего телосложения. Одет в голубые шорты, синюю футболку. На ногах были черные кроссовки с белыми вставками на белой подошве. А на лице – солнцезащитные очки, - добавили в донском главке.

Известно, что к поиску девочки подключились волонтеры. Как рассказали "КП-Ростов-на-Дону" соседи семьи, к поиску подключились около сотни местных жителей, которые прочесывают ближайшие дворы и лесопосадки.

АЛЛО!

Все, кто знает, о местоположении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 8(8636) 297-220, 8 (8636) 297-620, 8 (8636) 297-200, 8-908-507-68-78.