На машине в Крым через Ростов: едем на курорт через новые регионы после теракта на мосту

Альтернативный маршрут до полуострова проходит через новые территории. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Крыма добраться можно и по альтернативному маршруту, через новые территории или Керченскую паромную переправу. О новых маршрутах снова заговорили после того, как был перекрыт мост после теракта.

Как добраться в Крым через Ростовскую область

Так, основной путь многих туристов будет пролегать через Ростовскую область по трассе А-280 - из Ростова-на-Дону мимо Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя. Путь немногим менее 500 километров.

Хоть трасса и называется «Таганрог — Джанкой», фактически она начинается от Ростова. По территории Ростовской области до пункта пропуска «Веселово-Вознесенка» она четырехполосная и в хорошем состоянии. На проезд по этому участку уйдет около полутора часов. По пути есть заправочные станции с туалетами и кафе. Также есть гостиницы и отдельно стоящие кафе и столовые.

Чтобы водителям и пассажирам меньше простаивать в пробках, донские власти ограничили ремонт транспортного коридора «Таганрог — Джанкой». Цель - разгрузить трассу.

- Сейчас на участке федеральной трассы ведется капитальный ремонт. Для стабилизации движения работы на трассе «А-280» будут временно прекращены до нормализации трафика, - сообщили в донском минтрансе.

Где остановится, парковки, гостиницы в Ростовской области по дороге в Крым

На территории донского региона есть немало гостиниц, где могут остановится путешественники. Цены приемлемые. Оплатить можно как наличными, так и банковской картой.

Вдобавок, организовали две перехватывающие парковки в Неклиновском районе для грузовиков. Территория около хутора Русский колодец обеспечена электроэнергией, оборудованы туалеты, расположена палатка-столовая, мусорные баки.

- Формируется перехватывающая парковка и в районе села Самбек. Там также в ближайшее время появится необходимая инфраструктура, - проинформировали в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Пункты пропуска по дороге в Крым в Ростовской области, где и как пройти

Чтобы попасть в ДНР, надо пересечь пункт пропуска «Веселово-Вознесенка». На это может уйти до нескольких часов. На это может уйти от нескольких минут до нескольких часов, так как желающих много и стоит вереница из машин. Как повезет. Но...

- С погрануправлением договорились об увеличении числа сотрудников на Весело-Вознесенском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском пунктах пропуска, а также о минимизации мероприятий по досмотру транспорта, - сообщил донской губернатор Василий Голубев. - Совместно с Минтрансом ДНР разработан алгоритм прохождения автоколон, которые следуют из Крыма через Ростовскую область

Также на аварийных участках трасс М-4 и А-260 были выставлены дополнительные посты ДПС, увеличили плотность нарядов экипажей ГИБДД.

Билеты в Крым автобус, поезд из Ростовской области

В Ростовской области восстановили продажу билетов на рейсовые автобусы в Крым.

- Возобновлено движение рейсов в Крым и обратно. Открыта продажа билетов. Автобусы будут переправляться через Керченскую переправу паромами, - сообщили в официальной группе в VK автовокзалов региона.

Добраться в Крым сейчас также можно на поезде, однако все вопросы следует уточнять в кассах.

- Путешественники, которые отправились на личном транспорте, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская, - добавили в Минтрансе России.

Работа сотовой связи и навигатора по дороге в Крым через Ростовскую область

Мобильная связь и интернет по всей территории донского региона работают стабильно и проблем с работой навигатора не должно быть.

То есть до ДНР автомобилисты вообще не заметят разницы между трассой М-4 «Дон» и этой дорогой по инфраструктуре нет.

Попав в соседнюю республику, стоит сразу быть готовым к тому, что привычная всем мобильная связь там работать не будет — надо будет либо потерпеть до Крыма без связи, либо купить сим-карту местного оператора. В ДНР это «Феникс», и продают их только в отделениях почты. При этом она будет работать и на территории Запорожской и Херсонской областей. Однако, по словам местных жителей, качество связи не очень хорошее там, он хорошо работает именно в ДНР. Куда лучше там «ловят» местные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком». Но местами все равно интернета может не быть.

Везде, до въезда в Крым, надо иметь с собой наличные деньги. Причем, желательно разменные и побольше мелочи, чтобы не было проблем со сдачей.

Привычные «Яндекс Пробки» и «Яндекс навигатор» там тоже не работают. Потому надо скачать на телефон офлайн-карты регионов, но не «Яндекса». Его там нет.

Из Ростовской области до Мариуполя в Крым

По пути от «Веселово-Вознесенки» до Мариуполя будет три автозаправочные станции. Но цены там могут быть немножко дороже, чем в Ростовской области. Можно заехать и в сам город, чтобы перекусить в кафе или купить продукты с водой в магазинах.

Следующий отрезок трассы — до Мелитополя. Там по пути можно заправиться в шести АЗС и заехать в небольшие поселки. Но там магазины будут небольшие. О большом выборе товаров не приходится говорить, но голодными точно не останетесь. В самом Мелитополе при желании можно остановиться и посмотреть местные достопримечательности или отдохнуть в гостинице. Но бронировать ее надо на месте.

Дальше путь ведет напрямую в Крым — в первый город на пути Джанкой. По пути будет три АЗС. Но перед заездом туда надо пройти пропускной пункт с одноименным названием первого рода. По времени на это обычно уходит до нескольких часов

Вся дорога по ДНР, Харьковской и Херсонской областям может занять около шести часов. Но надо учитывать, что это время может существенно увеличиться при большом наплыве туристов или если произойдет крупное ДТП. Еще — всегда пропускайте военные автомобили и те, на которые нанесена символика Z и V, даже если на них гражданские номера. А на блок-постах, если остановят, будьте вежливыми.

Горячая линия в Ростовской области для туристов в Крым, номер телефона

В Ростовской области открыли горячую линию для туристов. Круглосуточные консультации должны вести представители «Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области». Можно подробно расспросить про схемы объезда Крымскорго моста и об интересных местах по пути следования и достопримечательностях Дона.

Номер телефонной горячей линии для туристов в Ростовской области: 8 (804) 333-32-31.

Также информацию об альтернативном маршруте можно узнать в Минтрансе Дона по телефону горячей линии: +7-918-525-77-74.

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Протяженность нового маршрута от КПП в Ростовской области до Джанкоя - 400 км. Весь маршрут легко проехать за 5-6 часов. Но стоит помнить, что на новых территориях России официально действует военное положение. Хотя по основному маршруту сухопутного коридора комендантский час временно отменен. Работают объекты размещения, пункты питания в поселке Кирилловка, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь.

Водителей просят не останавливаться в не оборудованных местах, а на военных постах соблюдать правила, а также пропускать колонны машин с символикой V и Z (подробности)