Черным по белому: как фигуры на доске стирают границы и спасают от одиночества, рассказали особенные шахматисты

Сергей почти не помнит, как выглядит окружающий мир, но отлично играет в шахматы наощупь. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Если жизнь ставит «шах» - это не повод опускать руки. В этом на личном опыте убедились наши сегодняшние герои – особенные шахматисты. Рассказываем о них в Международный день шахмат, который отмечается 20 июля.

ИГРА ВСЛЕПУЮ

Сергей Остриков играет в шахматы вслепую, в прямом смысле этого слова: мужчина потерял зрение трехлетним ребенком и почти не помнит, как выглядит окружающий мир.

- Наша семья жила в одной из кубанских станиц неподалеку от охотничьих угодий. Однажды кто-то принес домой патрон и поставил его на печь, - рассказывает Сергей. - Сестра и младший брат находились поодаль, а я взобрался на стульчик, чтобы получше разглядеть находку. От нагрева патрон взорвался у меня перед лицом.

В больнице ребенку сделали операцию, но он навсегда утратил способность видеть.

Отдушиной и спасением от одиночества для Сергея стала игра. Фото: Личный архив героя публикации

- Зрительных образов практически не осталось: смутно помню лишь солнце и небо… Даже цвета забыл, - признается ростовчанин.

Мальчика определили в школу-интернат для слабовидящих и незрячих детей в Армавире. Там он и познакомился с шахматами – их принес один из товарищей. Научил расставлять фигуры на доске, объяснил, как они ходят.

Сначала юных поклонников древней игры тренировал учитель математики, а потом у ребят появился профессиональный наставник. Сергей играл на специальной доске для слепых – в ней есть отверстия, в которые вставляются фигуры со штырьками. А отличить белые от черных помогает специальная резьба.

Вместе с другими мальчиками Сергей участвовал в соревнованиях, в том числе в Кисловодске, Подмосковье, Риге. На турнире в городе Болшево занял первое место на своей доске.

В 19 лет молодой человек поступил в РИНХ, жил в общежитии, играл в шахматы за свой факультет. Однако после окончания вуза работу по профессии не нашел – незрячий специалист при всем желании не мог строить экономические графики. С тех пор Сергей живет на пенсию по инвалидности и пожертвования неравнодушных людей.

Отдушиной и спасением от одиночества для него стала игра. У Сергея первый разряд по шахматам. Он участвовал во многих турнирах областного и городского масштаба, стал чемпионом Ростова среди инвалидов по зрению и имеет международный шахматный рейтинг.

В шахматном мире игроков ценят как личность, встречают и провожают по уму, - уверены наши герои. Фото: личный архив героев

Сергей говорит, что не чувствует разницы между игрой с незрячими и зрячими людьми. Причем, чаще всего, соревнуется с последними. Многие его соперники никак не могут себе простить, что проиграли партию слепому…

ОСОБЫЙ ХОД

Слово «ходить» для Натальи Семак имеет особое значение – она передвигается на инвалидной коляске.

- Наташа перенесла родовую травму, а в младенчестве переболела краснухой и корью. Однако месяцев до семи развивалась как обычный ребенок. Тревогу мы забили, когда она перестала брать предметы правой рукой, а после года так и не встала на ножки. Выяснилось, что у девочки детский церебральный паралич, - рассказала мама Натальи, Галина Анатольевна.

Школьную программу Наталья освоила на дому а позже, несмотря на тяжелое заболевание, получила высшее экономическое образование.

Шахматами Наталья увлеклась еще в школе и играет везде - от парков до больницы. Фото: Личный архив героя публикации

Хотя у ростовчанки и есть проблемы с речью, она удивительно коммуникабельный человек: общается с друзьями в социальных сетях и вживую. Через несколько минут разговора собеседники обычно начинают понимать Наталью.

- Увлекаться шахматами я начала еще в школьном возрасте. Играла дома, во дворе, даже в больницах, - рассказала ростовчанка. - Фигуры передвигаю по-разному в зависимости от их расположения на шахматном поле, иногда сама, иногда прошу сделать это другого человека. В последние годы много играю на интернет-платформах.

Наталья - неоднократный бронзовый и серебряный призер областных турниров и спартакиад для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. А в 2019-м заняла первое место на соревновании за Кубок Ростовской области по шахматам среди женщин-колясочниц.

"Особенными" шахматами ростовчане занимаются от мала до велика. Фото: личный архив героев

ШАХМАТНАЯ ПРИНЦЕССА

У миниатюрной ростовчанки (рост Фриды Манукян - 144 сантиметра) дисплазия тазобедренных суставов. Врожденное заболевание проявилось с трех лет: девочка начала горбиться и медленно ходить. Родители показывали дочь разным врачам, но те отказались проводить радикальное лечение и посоветовали сделать операцию, когда завершится костный рост.

Любовь к шахматам ростовчанке привил папа: он показывал пятилетней дочурке, как ходят разные фигурки. Подростком Фрида играла в школьной команде, которая считалась лучшей в городе, однако потом надолго оставила свое увлечение.

"Шахматы вернули меня к людям", - признается Фрида Манукян, чей рост 144 сантиметра. Фото: Личный архив героя публикации

С 19 лет до 26 лет девушка перенесла девять операций. После первой долго восстанавливалась, полгода лежала в постели и заново училась ходить. Несмотря на испытания Фрида получила два высших образования – экономическое и педагогическое. В 2017 году, по приглашению Всероссийского общества инвалидов приняла участие в чемпионате юга России по шахматам и заняла первое место «на женской доске». Без подготовки и тренировок!

Победа окрылила ростовчанку, пробудила задремавшую было страсть к игре. С тех пор она стала участвовать и в других соревнованиях среди инвалидов, а позже стала координатором проекта «Реабилитация шахматами». Он включает в себя занятия и турниры для инвалидов-колясочников и слабовидящих детей и взрослых.

Сейчас Фрида – действующий спортивный шахматный судья, чемпион России среди женщин любителей. Фото: Личный архив героя публикации

Когда-то злые сверстники высмеивали особенность девочки, из-за чего она даже отказалась ходить в детский сад. Но в шахматном мире все по-другому: здесь тебя ценят как личность, встречают и провожают по уму.

Сейчас Фрида – действующий спортивный шахматный судья, чемпион России среди женщин любителей.

- Было время, когда я выпала из жизни: сидела четыре года после операции в четырех стенах, болела, страдала, - признается ростовчанка. Шахматы вернули меня к людям. У меня появилось множество друзей, новая работа и цель в жизни.

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