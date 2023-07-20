Фальшивое удостоверение, автомат и граната: видео задержания подозреваемого в дерзком грабеже в Ростове

Подозреваемого в грабеже задержали с целым оружейным арсеналом. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Ростовчанин, который год назад выехал по делам, вряд ли ожидал, что в родном городе останется на улице без своего Porsche. Спустя год в Ростове нашли дерзкого грабителя, который посреди дороги отнял у владельца дорогую иномарку. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

ОСТАНОВИЛ МАШИНЫ И ВЫШВЫРНУЛ ВОДИТЕЛЯ

Еще год назад в июне 28-летний уроженец одного из южных регионов России, вышел на дорогу посреди Ростова и остановил проезжающий мимо автомобиль представительского класса. Когда машина притормозила, мужчина угрозами заставил водителя выйти из салона, а сам сел за руль дорогой иномарки, нажал на педаль газа и скрылся.

Мужчина утверждал, что он "просто помогает". Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Спустя год с лишним, когда владелец уже, возможно, и не надеялся на то, что его обидчика найдут и тот понесет наказание. Но донским правоохранителям поступила оперативная информация о месте, где может скрываться угонщик.

На задержание отправилась большая группа. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска донского главка вместе с оперативниками пятого отдела полиции Ростова и сотрудниками регионального УФСБ нагрянули в место, похожее на гараж.

При себе у задержанного было фиктивное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

При задержании мужчина не называл себя, только говорил, что он кому-то «помогает».

ХРАНИЛ ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ

Полицейские выяснили, что задержанный успел перепродать иномарку, из которой бесцеремонно вышвырнул владельца в прошлом июне, а вырученные деньги давно потратил.

Во время досмотра в его вещах нашли поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, автомат, граната, пистолет и боеприпасы, а также пять флаконов аптечных рецептурных средств, которые распространены среди наркоманов.

У подозреваемого нашли оружие - автомат, гранату, пистолет, боеприпасы. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

- Следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам по статье «Грабеж с угрозой применения насилия», - прокомментировали в донском главке. - Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до семи лет тюрьмы.

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