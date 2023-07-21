В Ростовской области после укуса комаров два человека заболели лихорадкой Западного Нила

В случае признаков заболевания важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Фото: Влад Комяков

В Ростовской области сразу несколько человек заболели лихорадкой Западного Нила. Известно, что переносчиками заразы являются комары.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, лихорадка была лабораторно подтверждена у двух человек. А оба случая произошли в Волгодонске в конце июня.

Кроме того, специалисты ведомства взяли пробы жителей, которые проживают в разных районах области. Так, были найдены специфические тела к вирусу Западного Нила не только у тех, кто живет в Волгодонске, но и Таганроге, и Неклиновском районе.

- По результатам у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела к вирусу Западного Нила, что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях, - объяснили в ведомстве.

По словам специалистов, такая ситуация, которая способствует активности кровопийц, связана с жаркими температурами с одной стороны, и с высокой влажностью с другой.

- Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров, - подчеркнули эпидемиологи. - Кроме того, немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в том числе вороны, голуби, утки и крачки.

Специалисты советуют засетчивать окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе. При этому воду в детских бассейнах после купания нужно выливать, а сами бассейны ставить на бок.

Ну, и конечно, отправляясь на природу на берега рек и водохранилищ, а также ухаживая за скотом важно пользоваться специальными средствами против насекомых.

- Если вас укусил комар и через два-восемь дней появились такие симптомы, как подъем температуры до 38-40 градусов, снижение аппетита, озноб, боли в мышцах, особенно в икроножных, а в редких случаях - сыпь, то нужно срочно обратиться к медикам, - подчеркивают санитарные врачи. - Своевременно оказанное лечение - залог быстрого выздоровления и минимальных осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор биологических наук объяснила опасность лихорадки Западного Нила для человека

Комары-разносчики болезни могут появиться в России уже предстоящей осенью (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила в России

Комары-переносчики заразы могут появиться в нашей стране из-за высокой температуры и влажности воздуха (подробности)