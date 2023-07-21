«Больше - не всегда лучше»: Шесть партий подали списки кандидатов на выборы в парламент Ростовской области

Весной аналитики прогнозировали участие в выборах четырех партий, а включились в предвыборную гонку уже шесть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неделя осталась у донских партий на то, чтобы записать в Областном избиркоме своих кандидатов на сентябрьские выборы депутатов донского парламента. Прием областных списков кандидатов и списков по одномандатным округам закончится 28 июля. Когда список будет заверен, кандидаты-одномандатники могут уведомить окружные избирательные комиссии о своем выдвижении.

Известно, что на этой неделе еще две партии подали списки кандидатов в избирком Ростовской области. То есть на сегодня подали списки кандидатов шесть политических партий. Всего же их в донском регионе – 27. О том, как предвыборная гонка будет отличаться от прошлых выборов, поговорили с экспертами.

ШЕСТЬ ПАРТИЙ ПРЕДСТАВИЛИ КАНДИДАТОВ

Так, в Областной избирком свой список из 40 кандидатов по одномандатным избирательным округам 18 июля представила партия «Единая Россия». А через два дня – еще и в областной список кандидатов, в него включены 62 человека.

Кроме того, 19 июля представила списки своих кандидатов «Справедливая Россия – За правду». В областной список партии включены 63 кандидата, в список кандидатов по одномандатным избирательным округам – 40 человек.

Ранее по партийным спискам от Компартии «Коммунисты России» и ЛДПР представлено по 63 претендента, а от «Новых людей» и КПРФ — по 62.

Таким образом, на сегодня шесть политических партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», Компартия «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ - включились в предвыборную работу.

ПОЧЕМУ НЕ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ

До окончания регистрации кандидатов на выборы у многих избирателей возникает логичный вопрос: почему из 27 партий, имеющих право на участие в выборах в Законодательное собрание Дона, вступили в предвыборную гонку пока лишь шесть?

- Простая арифметика здесь уже не работает. И гнаться за простыми количественными показателями в духе социалистического соревнования не вполне оправданно. Больше - не всегда лучше, - уверен заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко.

При этом, напомним, весной некоторые аналитики прогнозировали, что участие в выборах примут всего четыре парламентские партии.

Заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко. Фото: предоставлено героем публикации

- Здесь другое: все шесть партий являются серьезными игроками на политическом поле, имеют реальный вес на политической арене, - говорит Роман Константинович. - Все они разноплановы по своему отношению к власти. И это уже предполагает реальную политическую борьбу и партийную конкуренцию за депутатские кресла. Это важно для легитимности кампании. Для того, чтобы избиратель имел право выбрать своего кандидата, проголосовать за представителя той партии, программа которой в наибольшей степени будет соответствовать его чаяниям.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ-2023

Для многих жителей Ростовской области это далеко не первые выборы, на которые они пойдут голосовать. Но эта предвыборная кампания существенно отличается от прошлой, проходившей пять лет назад.

- В отличие от избирательной кампании 2018 года, нынешние выборы проходят в наисложнейших внешнеполитических условиях: беспрецедентные западные санкции против нашей страны и проведение Россией специальной военной операции по защите русскоязычного населения жителей Украины, - объясняет заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Роман Пупыкин.

Это определяет и политическую повестку как «Единой России», так и других политических партий в регионе.

– Она максимально направлена на защиту интересов российского государства и реальную работу депутатов, – добавил Роман Александрович. – Сегодня практический каждый из них вовлечен в гуманитарные проекты по поддержке жителей новых регионов России, помощь бойцам в зоне СВО и волонтерскую деятельность.

В силу сложившейся обстановки, большое значение в этой кампании отводится и вопросам безопасности избирателей, особенно в дни голосования.

КОНКРЕТНО

Три дня на голосование

Напомним, голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области в 2023 году будет проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Парламент Ростовской области избирается на пять лет. В него входят 60 депутатов, 20 из них изберут по партийным спискам, 40 — по одномандатным округам.