Пожар тушат 65 спасателей. Фото: ГУМЧС по Ростовской области.

Появилось видео с места пожара на складе макулатуры в Аксае, вспыхнувшего 21 июля. Огонь начал распространяться около 17 часов и к настоящему достиг 2,5 тысячи квадратных метров.

Склад находится на улице Пороховая Балка. По словам местных жителей, запах гари чувствуется во всех районах города. На видео, которые сняли очевидцы, — столб густого дыма, который поднимается над городом.

В месте происшествия работают 65 спасателей, 22 единицы техники. В 17.40 был объявлен третий ранг пожара. Информации о пострадавших не поступало.

По состоянию на 18.56, угроза распространения огня сохраняется. К ликвидации крупного пожара привлекли авиацию. С неба огонь тушит вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Областная прокуратура тем временем сообщает, что проверит, как соблюдались правила пожарной безопасности на складе. Будет также дана оценка действиям уполномоченных органов.