Отказали руки и ноги: после ДТП дончанин смог найти силы жить, женился и помогает другим

Роман Осипенко нашел в себе силы жить после тяжелой травмы Фото: из архива героя публикации

«Когда я сломался», - так Роман Осипенко рассказывает о травме, которая при всей своей тяжести его не сломила. Ростовчанин потерял контроль над телом ниже плеч, но нашел выход из положения. Удерживая в зубах специальную палочку, он легко набирает текст на компьютере и номер на мобильнике, нажимает на кнопку лифта или дверной звонок.

До аварии Роман учился в институте и строил планы на жизнь Фото: из архива героя публикации

КОРОВА НА ДОРОГЕ

Трагедия случилась 3 октября 1999 года в Матвеево-Курганском районе. 21-летний Роман тогда учился в Таганрогском радиотехническом институте.

- Я помогал матери косить траву, пока коса вдруг не сломалась. Потом поехал по делам в другой поселок, - вспоминает Роман Осипенко. - Внезапно на трассе появилась корова. Я резко повернул руль, чтобы ее объехать, и тут машина вылетела на обочину в кювет. Стукнулась «носом» и начала переворачиваться. На втором «кувырке» я вылетел через лобовое стекло и упал головой в перепаханное поле.

Дымящийся автомобиль увидела компания мужчин, видимо, ехавшая на отдых. Приятели остановились и бросились тушить машину... пивом. Торчащего в земле водителя никто поначалу не замечал. Романа спас проезжавший мимо автоинспектор — именно он быстро откопал голову парня из земли, чтобы тот мог дышать.

- Мы с инспектором были знакомы, как и все жители маленьких поселков. Как он мне потом рассказывал, я очень сердился, что не могу встать. Сам я не помню, что было после аварии — события стерлись в голове, - говорит ростовчанин.

Разрыв спинного мозга лишил мужчину возможности двигаться Фото: из архива героя публикации

«НЕ ПРОЖИВЕТ И ДВУХ ЛЕТ»

Пострадавшего парня доставили в центральную районную больницу. Врачи поняли, что случай тяжелый и нужно транспортировать пациента в медучреждение более высокого уровня. Но когда за Романом приехала бригада специалистов, нейрохирург решил оперировать его на месте — перевозить юношу было слишком рискованно.

В больнице Роман пробыл три месяца. Молодой человек с разрывом спинного мозга утратил контроль над телом ниже плеч. Врачи как могли подбадривали пациента, но родственникам говорили, что он не проживет дольше двух лет.

Забегая вперед скажем, что сегодня - 25 июля — Роман Осипенко отмечает 45-й день рождения!

- Меня выписали, можно сказать, вникуда. Врач сказал, что в больнице ничем помочь больше не могут, - вспоминает мужчина.

Мужчина прошел лечение в разных медицинских центрах, пока не смирился со своей инвалидностью Фото: из архива героя публикации

НАБИРАЛ ТЕКСТЫ ПАЛКОЙ

С 1999 по 2006 годы Роман практически жил в постели. Его поддерживали семья и друзья: почти каждый день кто-то навещал.

- Я не терял надежду вернуть телу подвижность. Постоянно просил родственников со мной заниматься, пытался напрягать мышцы ног и мысленно сжимал кулаки, - продолжает собеседник.

Чтобы не лежать без дела, мужчина решил освоить программирование. Сосед сделал крепление для компьютера и повесил его над кроватью Романа. Тот брал в зубы палочку и стучал ею по клавиатуре — сначала медленно, а потом все более уверенно.

Целеустремленный парень даже нашел себе работу — создал сайт для местной газеты и стал его администратором.

На церемонии бракосочетания Роман поставил подпись привычным для себя способом Фото: из архива героя публикации

ЖИЛ НАДЕЖДОЙ

Молодой человек долго надеялся на чудеса медицины. Вместе с мамой ездил восстанавливаться в санатории Краснодарского края. Лечился в национальных медицинских центрах травматологии и ортопедии - в Москве и Кургане. А еще прошел курс реабилитации в Греции — деньги на лечение собирали всем миром.

- В рекламе греческой клиники были изображены человечки, встающие из своих инвалидных колясок. Все думали, что и я вот также вернусь после заграничного лечения на своих ногах. Но чуда не случилось, - признается ростовчанин.

После поездки в Грецию Роман окончательно смирился с тем, что проведет жизнь в коляске. Но не сдался в борьбе за свое счастье. А рецепт его, как известно, прост: найти дело по сердцу и встретить любовь. Роману это удалось.

В прошлом году влюбленные поженились Фото: из архива героя публикации

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

В 2009 году мужчина создал благотворительный фонд социальной адаптации инвалидов «Прометей», чтобы помогать таким же «поломавшимся» товарищам: проводить бесплатные консультации, предоставлять коляски и медицинские кровати, организовывать экскурсии и спортивные занятия. Тем более, что сам Роман - кандидат в мастера спорта по бочча и спортивному ориентированию. И уже сегодня «Прометей» объединяет больше ста инвалидов из Ростова и области.

- Я жил, работал, ездил в санатории. Отметил очередной день рождения в Пятигорске с друзьями. Мы хорошо провели время в кафе, пели под караоке, - вспоминает Роман. - В социальных сетях пришло так много поздравлений, что мне пришлось отвечать на них почти неделю.

Только 1 августа мужчина прочитал сообщения от своей давней знакомой - Оксаны.

- Мы жили неподалеку друг от друга, здоровались при встречи. Но с этого поздравления начали ежедневно переписываться, - улыбается Роман. - Однажды я набрался смелости и позвонил, чтобы пригласить Оксану на свидание. От волнения так быстро говорил, что она почти ничего не поняла.

- У меня было предчувствие, что если я встречусь с Романом, то мы пойдем по жизни рука об руку. Так и случилось, - добавляет ростовчанка.

Руководитель благотворительного фонда "Прометей" нашел свое призвание в помощи другим людям Фото: из архива героя публикации

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК МОЖНО ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ»

Вместе они гуляли, ездили на море, а позже стали жить под одной крышей — сначала в Матвеево-Курганском районе, а затем - в Ростове. Роман с первой же минуты поладил с дочкой Оксаны от первого брака — Александрой.

Многие отговаривали молодую женщину от того, чтобы связать свою жизнь с инвалидом. Мол, такая красавица могла бы найти и здорового мужчину. Вот только для настоящей любви важна не физическая оболочка, а личность.

- Роман — жизнерадостный и сильный человек. Он не только не сломался после травмы, но и посвятил себя помощи другим людям. Специально для этого получил юридическое образование. Многие ли способны на такое? - гордится избранником ростовчанка.

Роман меньше всего хотел, чтобы любимая женщина превратилась в его сиделку. Поэтому он пользуется услугами соцработника, а также дополнительных наемных помощников.

В августе прошлого года влюбленные поженились. Роман поставил подпись в Книге регистрации актов гражданского состояния, держа ручку в зубах.

Многие пары проводят время вместе только в выходные дни и в отпуске, а мы рядом - практически круглые сутки. Но я уже не представляю, как можно по-другому и не хочу расставаться с Романом даже не надолго. Наверное, так и должно быть, когда находишь свою вторую половинку, - говорит Оксана.

ВАЖНО

Благотворительный фонд "Прометей" будет рад единомышленникам и благотворителям. Связаться с Романом Осипенко можно через редакцию "Комсомольской правды" - 8-909-409-00-00.

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