Главное, выбрать дело по душе: на Ростовском электровозоремонтном заводе провели конкурс профессионального мастерства

За статус самого лучшего боролись 11 токарей, представляющих различные цеха и участки предприятия. Фото: Оксана Близнюкова.

В пятницу, 21 июля, в Ростове-на-Дону на территории Ростовского электровозоремонтного завода (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») прошел традиционный конкурс профессионального мастерства. В этот день свои навыки продемонстрировали 11 токарей механического участка. Всего в соревновании приняли участие 40 специалистов по 5 номинациям: токарь, фрезеровщик, машинист крана, электросварщик и дефектоскопист.

В конце мероприятия экспертная комиссия определила тройку победителей. Среди чемпионов оказался и токарь Александр Гусак. Участник завоевал гордую бронзу. Мужчина рассказал про свой путь на заводе РЭРЗ, объяснил каково это быть самым молодым наставником и почему рабочие специальности стали одной из перспективных отраслей на рынке труда.

ОТДАЧА И ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ

- Эта история началась в далеком 2011 году, на тот момент я был девятнадцатилетним мальчишкой, позади служба в армии, а впереди пугающая неизвестность. В какой-то из дней узнал от знакомых, что на Ростовском электровозоремонтном заводе набирают сообразительных ребят. С одной стороны понимал, что желающих будет много, но с другой - решил попытать удачу. Придя на проходную, заметил объявление: «В цех требуется токарь». Позвонил по указанному номеру. На другом конце провода доброжелательная девушка сообщила, что предложение актуально. Ко всему прочему оказалось, что для кандидатов доступно обучение, которое оплачивает работодатель. Параллельно с обучением в Профессиональном училище №15 по специальности «токарь» я трудился на Ростовском ЭРЗ слесарем по ремонту подвижного состава.

Как сейчас помню, с первых же дней ко мне в пару поставили опытного куратора, - делится собеседник.

Александр Гусак - призер конкурса профессионального мастерства. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Даже самую сложную деталь он создавал качественно, с большой отдачей и любовью к делу. Однако уже спустя три месяца, благодаря наставнику и поддержке предприятия, я сам смог переквалифицироваться из слесаря в токаря механического производства. Дальше год за годом оттачивал профессиональное мастерство. Начиналось все, понятное дело, с мелких деталей, но правильно говорят: даже шикарный дом когда-то был всего лишь бетонной площадкой. Очень приятно видеть, что старания не проходят даром, и, когда мне исполнилось 25 лет, администрация завода доверила мне должность куратора. Мог ли тот «зеленый» парнишка из 2011 подумать, что такое возможно, а нет, жизнь преподносит приятные сюрпризы. В итоге, вот уже 12 лет продолжаю трудиться на РЭРЗ. Уверен - это точно была судьба. Семья и друзья очень гордятся таким ростом, к тому же брат и два друга тоже работают токарями, порой обмениваемся с ними профессиональным опытом.

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО

Развивать профессиональный рост каждого сотрудника отлично помогают профильные соревнования, - уверен токарь.

– Сегодня вот, у нас прошел традиционный конкурс профессионального мастерства, в котором мне довелось поучаствовать второй раз. В 2014 году уже занимал первое место. Помимо грамоты, подарков от компании и денежного вознаграждения был и еще один сюрприз. Вместе с победителями в остальных номинациях мы отправились в Астрахань. Здесь прошла встреча и финальный конкурс среди лучших работников из разных филиалов «Желдорреммаш». Тогда главный приз составлял 100 тысяч. В этом году, уже в Челябинске, коллеги также поборются не только за звание «Лучший по профессии» среди всех заводов компании, но и за солидное денежное вознаграждение.

Молодые и перспективные специалисты выбирают РЭРЗ. Фото: Оксана Близнюкова.

Вместе с тем собеседник рассказывает, что во время конкурса самое сложное – это ориентироваться на другом станке.

- Ощущение будто бы сел за руль чужого автомобиля, вроде все то же самое, но есть множество нюансов, к которым нужно привыкнуть. Поначалу сложно, но, собравшись, понимаешь, что нет ничего невозможного. Вообще вся структура делится на два этапа. Сначала участники проходят теоретическую часть, состоящую из 60 вопросов, 40 из которых по профилю, 20 по технике безопасности. После результаты подсчитываются, и мы приступаем к практической части. Здесь самое главное – качество, скорость, точные параметры детали и техника безопасности. Максимальный балл за практику – 10.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ, ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

Сегодня Александр справился всего за 27 минут, при том, что хороший показатель, на который ориентировались участники – 45 минут. Такой результат вполне объясним, наш Саша самый лучший, - делится впечатлениями Алтухов Михаил. Когда-то мужчина пришел на завод РЭРЗ в качестве мастера участка производства, однако спустя годы захотел сменить профиль.

Александр Гусак вместе со своим учеником Михаилом Алтуховым. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

– Администрация положительно отнеслась к моему решению, более того в качестве наставника поставили Александра Гусака. Этот молодой, перспективный и бесконечно талантливый парень всего за несколько месяцев смог обучить меня азам. По сей день стоим за соседними станками. Саша то и дело подойдет, поможет, подскажет. Золотые руки, золотое сердце.

Всего в конкурсе профессионального мастерства 5 номинаций: токарь, фрезеровщик, машинист крана, электросварщик и дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю. Работы и ответы участников оценивает компетентная комиссия, в состав которой в том числе входят победители прошлогоднего конкурса профессионального мастерства.

ПЛАН АКТИВНОСТЕЙ

Александр уверен, что главная ценность Ростовского-на-Дону ЭРЗ и компании «Желдорреммаш» — это люди. По словам мужчины, администрация делает ставку на то, чтобы специалисты могли реализовать себя во всех сферах, как в профессиональной, так и в социальной.

Соревнованиям по гребле предшествовала подготовка участников. Фото: Оксана Близнюкова.

- Для всех работников разработан целый план активностей, где каждый может найти себе дело по душе. Есть спортивные, экологические, благотворительные и, конечно же, культмассовые мероприятия. Например, совсем недавно прошла летняя серия игр «Что? Где? Когда?». Ребята просто обожают это состязание умов. Более того, подготовка к нему начинается аж за несколько месяцев, ведь каждой команде хочется проявить себя, а также выиграть крутые призы. Также на территории регулярно проходят субботники, да не простые, а семейные.

Спортивные состязания очень объединяют коллектив. Фото: Оксана Близнюкова.

- Коллеги приводили с собой жен и деток, чтобы показать им рабочее место, провести экскурсию по цехам, а также весело отдохнуть, угоститься полевой кухней и послушать живую музыку, - подчеркивает мужчина.

Если субботник, то активный и креативный. Фото: Оксана Близнюкова.

- А пока мамы и папы изучают тонкости производства, малыши резвятся с аниматорами в актовом зале. Для них тут организуют конкурсы, танцы, пляски и даже мастер-классы. Недавно детки разукрашивали скворечники, которые потом развесили по всей территории завода и даже в ближайших парках и скверах.