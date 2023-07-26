О возрождении речного пассажирского флота говорят уже давно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О возрождении речного пассажирского флота говорят уже давно. А ведь было время, когда без «Метеоров», «Комет» и «Ракет», донской пейзаж было невозможно себе представить. Последние суда такого типа, которые просто простаивали у причала, списали еще в 2011 году.

О новых катерах, планах перевозок, причальных комплексах и первом маршруте до города Азова в эфире радио «Комсомольская правда – Ростов» на 89,8 FM рассказал генеральный директор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин.

Гостем студии радио «Комсомольская правда – Ростов» на 89,8 FM стал Герман Лопаткин. Фото: Дмитрий Кутепов

ВОССТАНОВИТЬ УТРАЧЕННУЮ ИСТОРИЮ

- Герман Анатолиевич, на каком этапе находится сейчас запуск пассажирских судов по Дону?

- Сегодня происходит не что иное, как возрождение пассажирского флота Дона. Принято соответствующее решение, и сейчас компания совместно с министерством транспорта и министерством финансов региона занимается вопросами подготовки к закупке двух судов с названием «Валдай».

Они уже завершают свою техническую составляющую на Нижегородском заводе. Мы планируем в ближайшее время заключить контракт с этой компанией. И в этом навигационном периоде времени провести ходовые испытания, чтобы постараться успеть к знаковой дате для Ростовской области - выходу первой «Ракеты» № 12 в 1960 году. Такое чудо произойдет у нас 14 октября. Сейчас все наши коллеги, и судостроительная компания, и все региональные площадки, нацелены на эту дату. Наше желание - спустя 63 года уже не на картинках, а в живую представить жителям чудо техники, которая в свое время была серьезной визитной карточкой Дона.

Мы утратили в свое время позиции. При этом другие субъекты, например, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, нижегородцы, - работали постоянно в этой нише, в этом сегменте пассажирских перевозок, поскольку дорог у них достаточно мало, а воды достаточно много. Поэтому для них это жизненная необходимость, а для нас своего рода восстановление утраченной истории.

ПРО НОВЫЕ КАТЕРА И МАСШТАБЫ ФЛОТА

- Я знаю, что вы ездили сами в Нижний Новгород и смотрели суда. Ваши ощущения?

- Мы не только их смотрели. Мы уже были на них. Мы даже прошли по Волге - это была достаточно интересная поездка. Во-первых, посмотреть вживую сам этот катер и как он ведет себя на воде. А, во-вторых, пообщаться с капитаном и матросами.

- Сколько судов будет приобретено в первую очередь?

- Сейчас планируется приобретение двух «Валдаев» с последующим расширением уже на самостоятельный флот. Соответственно, количество должно увеличиться.

В перспективе, конечно же, как только позволит нам экономическая ситуация, мы будем готовы приобретать и заказывать суда морского класса. Это серьезные машины, вместимостью более 100 человек, а не как речные - 45. Ну и сами они по себе намного грациознее и мощнее, выдерживают нагрузку при прохождении по акватории в море.

- Есть понятие, насколько масштабен будет флот?

- Мы же все максималисты. Если вспомнить, как работал крылатый флот на Дону раньше, то было 36 единиц различных видов и классов крылатого флота. Конечно же, все будет становиться понятным после реальных нагрузок пассажиропотоков, определения маршрутов экскурсионных и постоянных.

В Ростовской области планируют запустить пассажирские суда до Азова, Пухляковской и Багаевской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«РАКЕТЫ» ХОДИЛИ ДАЖЕ ДО ВЕШЕНСКОЙ

- То есть будут, в том числе и экскурсионные маршруты?

- Да. Но все-таки мы планируем перейти на пассажирские регулярные перевозки. Для этого Министерством транспорта Ростовской области определены точки, где предполагается забор пассажиров, причаливание катеров.

Катера будут курсировать практически до Цимлянского водохранилища, - по всему верхнему Дону до станицы Романовской, - она пока у нас крайняя точка. И мы должны дойти до нее либо экскурсионным маршрутом, либо регулярным пассажирским рейсом.

Естественно, сегодня говорить о пассажиропотоке пока рановато. Мы можем только опираться на опыт наших дедов, которые эксплуатировали аналогичные суда раньше. Пока мы не выйдем в живую, пока не пройдем каждый шлюз, пока не попробуем подойти к каждому причалу, говорить о количестве рейсов, наверное, преждевременно.

А если говорить о пассажирах, я убежден, что первое время, как только пройдет информационная волна о том, что на Дону появились такие катера, многие просто из-за любопытства прокатятся. Тем более население «кому за 40» однозначно все попробуют, потому что все помнят - это тема из детства.

- Вы сказали об «опыте дедов». А известно, сколько человек перевозилось в то время?

- Да, есть даже расписание. В каждую точку Ростовской области и даже Вешенскую ходили крылатые суда, пока не был построен аэродром. Был прямой рейс в Белую Калитву. Если говорить о маршруте вниз по Дону, то постоянные рейсы были в Азов, ниже Азова, в Таганрог и в Керчь, туда ходила «Комета». В следующем году мы будем готовы предложить закупку катера, который будет ходить в Черное море.

КАТАМАРАНОВ ПОКА НЕ БУДЕТ

- Ранее шла речь о закупке судов с катамаранным ходом. Такие куда будут ходить?

- Нет, речь не шла о такой закупке. Изучался вообще рынок России: что есть для возможности прохода от Ростова, учитывая особенности Дона, гирла Дона и Таганрогского залива с выходом уже в Азовское и Черное моря. Поэтому изучались все предложения, которые есть.

Да, звучало, что можно посмотреть применение катера катамаранного типа. Он вмещает до 180 человек. Ну, опять-таки, здесь вопрос долговечности, вопрос цены, вопрос окупаемости, вопрос необходимости и вопрос возможности пропуска по нашей акватории этого катера. Хотя у него не глубокая осадка, он при этом достаточно большой.

А у нас концепция быстроходных катеров - надо пройти как можно быстрее какой-то участок и, если это судно будет элементарно не входить в габариты, тогда мы эту концепцию рассматривать не будем.

Еще раз повторюсь, сейчас рассматриваются все предложения. Но, в основном, это «Метеор» класса М. Сейчас он в заводском исполнении называется «Метеор 110». Это бывший проект «Морская комета» вместимостью 110 человек.

Это перспектива. И мы пока на это смотрим как на большой и интересный проект. Если для нас он будет действительно экономически обоснован, то это будет хорошо, потому что это уже стоимость билета и хорошая логистика, в дополнение ко всем существующим дорогам, железнодорожному и авиасообщению.

Раньше дончане так и делали, пользовались речным флотом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРВЫЙ МАРШРУТ - НА АЗОВ

- Если 14 октября состоится запуск первых катеров, по какому маршруту они пойдут?

- На первом этапе это будет маршрут точка «А» - точка «А», то есть прогулка вверх по Ростову с разворотом назад - маршрут экскурсионный. До этого будут ходовые испытания, но озвучивать их, как прогулка, я не могу.

Здесь важно следующее - мы не имеем права пассажирских перевозок, пока нам не выдадут лицензию. Она выдается в течение пяти дней с даты регистрации судна. Как только мы примем суда, сразу будем оформлять лицензию.

Уже после получения лицензии мы, наверное, так и оставим до конца навигации: прогулки здесь в течение короткого времени по Дону вверх и вниз вдоль Ростова, а в свободное время - будем пробовать маршруты вверх по реке. По крайней мере, до Азова - для этого инфраструктура есть, маршрут уже изучили, промеры глубин сделали. Все точки, которые были намечены Министерством транспорта региона, как основные точки подвоза пассажиров, они готовы.

Однозначно могу сказать, есть конкретное поручение Губернатора области - Азов на первом этапе, наверняка, станет первым маршрутом. Очень много запросов от населения. Василий Юрьевич поручил, чтобы вопросы проработали в министерстве транспорта, и, учитывая, что наши суда быстроходные, они с этой задачей вполне могут справиться. Это будет челночный пробег «Ростов - Азов» с разворотом обратно. Но также на них во время перерывов между рейсами, мы будем делать прогулку по Дону с аудиогидом. Суда не должны стоять - это гибель. Судно должно быть в постоянном движении.

- Есть понятие на сегодняшний день, какими будут первые пассажирские маршруты?

- Исходя из общения с населением, проживающим в точках будущих причалов, однозначно будет востребована Пухляковка и Багаевка, потому что людям ездить в Ростов через Усть-Донецк и длинное автобусное сообщение, не очень комфортно.

И мы услышали, что раньше дончане так и делали, пользовались речным флотом. Это для них сокращение в пути по времени больше, чем на час. И для нас это комфортно, особенно на первых порах, потому что это не очень далеко.

А по стоимости билетов, мы посмотрим экономическую обоснованность. В любом случае, я думаю, стоимость будет достаточно приемлемая: мы сможем конкурировать и с железной дорогой, и с автобусным сообщением.

- То есть при планировании маршрутов, в первую очередь идет запрос населения?

- А смысл было тогда все это дело затевать, если мы не будем учитывать пожелания жителей? Да и перспективы развития маршрутов покажет само население. Если мы будем загружены и востребованы, если экскурсии уйдут на второй план, а регулярными станут пассажирские перевозки, то уже сама ситуация будет толкать нас на приобретение дополнительных судов, чтобы обеспечить все потребности граждан и гостей региона.

Совсем скоро по Дону смогут ездить все желающие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

- А что по поводу перевозки пассажиров по другим рекам? Например, Северский Донец и Маныч?

- Недавно проходил морской совет при Губернаторе Ростовской области и там, по крайней мере, озвучивалась готовность Азово-Донского управления предоставить акваторию рек Северского Донца с возможностью, в случае если такая потребность будет, углубления до гарантированных глубин прохода наших катеров. Про Маныч тоже вопрос был.

Но пока все считают, что это экономически нецелесообразно с точки зрения разработки водоема. Опять же, это вопросы не нашей компании, это достаточно большая работа федеральных структур, отвечающих за судоходство на данный момент.

Но, по крайней мере, это озвучивалось. Учитывая, что Дон хотят сделать круглогодично навигационным, за исключением регламентных работ шлюзовых систем, это было бы здорово.

Сегодня же мы имеем только возможность судоходства с конца марта до конца октября, а если будет еще и доработанный регламент по ночным поездкам, то тогда будет очень интересно. Речь, в том числе о ночных дальних маршрутах - Донецк, Белая Калитва. Но сегодня у нас нет допуска к ночным перевозкам пассажиров по Дону, а только морские маршруты при соблюдении соответствующей безопасности.

А для рек по ночам осуществлять перевозки для нас пока запрещено, по крайней мере для быстроходных катеров. Скорость у них большая. Так «Валдай» имеет скорость на выходе на крыло около 50 км/ч, а когда катер поднимается и идет по воде\э скорость у него может возрастать до 74 км/ч.

О ЦЕНЕ

- По поводу причальной инфраструктуры. Где оборудованы или еще оборудуются места приема пассажиров?

- В Азове уже присутствует причальная стенка. С ними мы прорабатываем вопрос о субаренде либо в конкретное время, либо на весь сезон. По ростовской набережной мы тоже уже в состоянии заключения договора о субаренде по согласованию с администрацией города. Вверх по Дону есть: из восьми - шесть муниципальных причальных стенок. Это старые причалы. В основном, все металлические, куда и сегодня подходят круизные теплоходы. Мы работаем с муниципальными образованиями, чтобы они привели их в порядок, прежде всего, в вопросах с транспортной безопасностью.

Есть еще ряд коммерческих и ряд федеральных причалов, где мы также прорабатываем вопрос о целесообразности их эксплуатации. Если нам это будет невыгодно, мы будем строить либо свои сооружения, либо закупать плавучие причалы и их интегрировать в инфраструктуру тех населенных пунктов, куда мы планируем подходить.

Где это уже точно будет, так это в Пухляковке и Багаевке, где нет причалов. Об остальных местах - если будут пожелания граждан - мы однозначно там появимся, а вот вопрос о периодичности уже зависит от того, как граждане будут нас эксплуатировать.

Мы нацелены сделать максимально комфортной цену наших услуг. Поэтому ко всем лишним издержкам будем подходить очень взвешенно.

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