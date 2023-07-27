Банковские комиссии отменят, а лесополосы передадут аграриям без торгов: предложения депутатов Ростовской области поддержали в новых федеральных законах

Александр Ищенко отметил, что донские парламентарии также выступают за отмену комиссий при оплате услуг ЖКХ. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Банковские комиссии, которые необходимо было осуществлять при переводе между своими счетами в разных банках, отменят. А фермеры смогут получать в аренду лесополосы, которые примыкают к их участкам, без проведения торгов. Произойдет это благодаря тому, что Государственная Дума Российской Федерации приняла законы, в которых учтены инициативы донских депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

МЕЖДУ СВОИМИ СЧЕТАМИ – БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

- Государственная Дума приняла закон, где учтено одно из предложений донского парламента о наведении порядка в банковских комиссиях. Банки больше не смогут взимать с физических лиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 миллионов рублей в месяц, – прокомментировал Александр Валентинович.

Также он добавил, что донские законодатели призывают депутатов Государственной Думы выступить за отмену банковских комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее предложение, сообщает Александр Ищенко, направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

ЭКОЛОГИЯ И УДОБСТВО

Федеральными парламентариями была поддержана и одобрена в окончательном чтении еще одна инициатива депутатов Заксобрания региона. В федеральном парламенте ее выдвинули представители Ростовской области сенаторы Андрей Яцкин и Ирина Рукавишникова, а также депутат Госдумы Николай Гончаров. Инициатива касается передачи лесополос фермерам без проведения торгов.

- Учитывая заинтересованность многих сельхозпредприятий в повышении урожайности и в дополнительной защите сельхозугодий, мы предложили передавать лесополосы в аренду аграриям без проведения торгов. Эта мера позволит более тщательно ухаживать за лесополосами, заниматься их восстановлением, что важно и для экологии южных степных территорий, – объяснил позицию депутатов Александр Ищенко.

В ПРЕДЕЛАХ СРОКА АРЕНДЫ

Ожидается, что теперь владельцы или арендаторы полей смогут без труда взять в аренду лесные полосы, которые находятся по соседству с их владениями. Сейчас это возможно только на основе проведения торгов. Между тем, фермеры – это первые люди, которые заинтересованы в сохранении и омоложении насаждений, которые защищают их поля. Поэтому, очевидно, что они будут наилучшим образом заботиться о лесополосах, а значит, последние должны передаваться аграриям без всяких препятствий. Что и случится, как только закон вступит в законную силу.

Отметим, что фермерам, которые владеют полями, соседние лесополосы будут передаваться в аренду без проведения торгов на срок от трех до сорока девяти лет. Если же аграрий является арендатором земельного участка, то лесополоса, соседствующая с его площадями, будет передана ему на время, не превышающее срок аренды.