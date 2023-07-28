Когда сама не надеялась, голосовали родные и друзья: Победительница конкурса «Очарование УИС-2023» раскрыла секрет лидерства

29-летняя Дарья Витченко гордится своей службой в УИС. Фото: Личный архив героя публикации

Целый месяц, вы дорогие читатели «КП — Ростов-на-Дону», выбирали самую-самую сотрудницу уголовно-исполнительной системы в конкурсе «Очарование УИС-2023». Несмотря на дождливый июль, голосование на сайте было жарким: выбирать читателям пришлось из 24 красивых и отважных девушек, которые трудятся на благо родной страны. Их работа — контроль, обеспечение и охрана прав, свобод и законных интересов осужденных и тех, кто содержится под стражей.

И сегодня в нашей редакции победительница - инспектор отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Дарья Витченко. Девушка стала лидером по сумме рейтинга голосов на сайте и в нашем телеграм-канале.

Дарья Витченко стала лидером по сумме рейтинга голосов на сайте и в нашем телеграм-канале. Фото: Личный архив героя публикации

ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ ПРИШЕЛСЯ ПО ДУШЕ

29-летняя Дарья любит путешествовать, но пока успела увидеть только города центральной России. Особо ценит время, проведенное с родителями. И не представляет себя без своей службы, хотя никогда даже не мечтала об этой непростой профессии. А здесь девушка рассказала интересную и добрую историю о том, как удалось помочь молодому осужденному.

- Мысль о том, что я когда-либо стану сотрудником уголовно-исполнительной системы, никогда не посещала. Можно сказать, что меня подтолкнули к этому выбору родители. В нашем обществе принято считать это не совсем правильным, но у нас все получилось так удачно, - признается Дарья. - И это действительно моя стихия, мое признание, мой путь. И каждое утро на работу просыпаюсь с удовольствием.

В студии радио "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" победительница рассказала, почему выбрала такую непростую профессию. Фото: Кристина Круговых

ПОБЕДА ВДОХНОВЛЯЕТ

Победительница раньше не участвовала в подобных конкурсах. Подать заявку уговорили коллеги — они же подруги.

- Мне безумно приятно, что меня поддержали родственники, друзья, коллеги. Они вселяли в меня уверенность, что победа будет за нами. А голосование было действительно жарким: все агитировали, с таким неподдельным азартом голосовали, переживали. И, когда временами даже теряла интерес, не давали расслабляться, - улыбается собеседница.

Первая победа может оказаться далеко не последней. Дарья, вдохновленная успехом, желает дончанкам смело участвовать в конкурсах «Комсомолки».

Дарье вручили диплом и сертификат на отдых на двоих человек на "Станции морской". Фото: Кристина Круговых

- Побеждать всегда приятно. Тем более в таком конкурсе — о красоте и очаровании. Мне понравился такой опыт. Это интересно, это азарт, - говорит Дарья. - Я бы хотела пожелать девушкам не бояться принимать участие в подобных конкурсах, верить в себя, в свои силы, ведь каждая прекрасна и очаровательна по-своему!

Добавим, что Дарья помимо диплома победительницы получила сертификат на отдых на двоих на «Станции Морской».

Девушка любит путешествовать и проводить время с родителями. Фото: Личный архив героя публикации

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