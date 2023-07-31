Куда в Ростове можно сбежать от цивилизации и набраться сил

Оазисы природы спрятались среди каменных джунглей. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

До конца лета остается почти месяц. И, если весь июнь и июль ваш маршрут был из дома на работу и обратно, то пора что-то менять. А то лето пролетит и даже фото на память не останется.

Самое время начинать выбираться на природу, в парки или гулять по городским улицам, чтобы хоть немного окунуться в летнюю атмосферу Ростова.

Мы решили прогуляться по самым малопроходимым, не очень людным, но от этого не менее красивым местам. Здесь можно остаться наедине с природой, собраться с мыслями, зарядиться энергией и просто устроить детокс от телефона, соцсетей и общения.

ДОРОГА НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

Начнем наш маршрут с Соловьиной рощи. Сразу скажем, что сама дорога до этого оазиса зелени, то еще приключение. Забиваем в навигатор адрес. И перед нами встает выбор: добраться до рощи своим ходом или на машине. Хоть в Интернете люди и писали, что до Соловьиной рощи без автомобиля не добраться никак, рискую и выбираю пеший маршрут. Раз навигатор предлагает, значит не заблудимся.

До Соловьиной рощи придется идти по куширям мимо заброшки. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

В каком бы конце Ростова вы не находились, ехать придется на автобусе до остановки ЖСК, что в районе Военведа. После чего начинается самое интересное.

Сначала путешественнику придется пройтись дворами многоэтажек и выйти к железной дороге через небольшой мрачный сквер, где полно мусора. Затем - перейти рельсы. И после полчаса идти по частному сектору и садовым товариществам. Поэтому в такую даль лучше обувать кроссовки, так как уже скоро придется забыть об асфальте и топать по бездорожью, где все засыпано крупным щебнем.

КАРТИНКИ В ИНТЕРНЕТЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕ СОВПАЛИ

Спустя полчаса ждало непредвиденное. Дорога вышла к пустырю. Где бурьян чуть ли не в рост человека, а впереди еще и заброшенное трехэтажное здание. И навигатор, как назло, рекомендует идти именно через это зловещее место. Причем обходных путей нет. И справа и слева – один бурьян. А спросить дороги не у кого, люди тут не ходят.

Пока я отчаянно пыталась отыскать альтернативный путь, встретила двух пасущихся белых коз. Видимо, кто-то из садовых товариществ пасет тут свою живность. А еще трех уличных собак и змею, скрутившуюся в калачик.

Так и не рискнув идти остаток пути через непроходимые дебри, решаю вызвать такси. Через десять минут машина привезла меня до места назначения. Только реальность и то, как выглядит роща в Интернете, сильно отличаются.

А по этой тропинке в Ботаническом саду почти никто не ходит. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Вместо красивых видов и полян – сплошной лес с узкими протоптанными дорогами. Возможно, Соловьиная роща идеально и подойдет самым уставшим от цивилизации ростовчанам. Тут можно только насладиться пением птиц, подышать свежим воздухом и почувствовать себя частью природы. Но это место точно не для фото в соцсетях.

И КОЖУ УВЛАЖНИТЬ, И СЕЛФИ СДЕЛАТЬ

Не унываем и едим в Ботанический сад. Сюда доехать можно трамваями №10 или №7, а еще автобусными маршрутами №55, №75, №60, №25, №93 и №12. Посетить этот островок природы можно с восьми утра до пяти вечера.

Возле родника в Ботаническом саду можно охладиться в знойный день. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Вход платный, но не для всех. Бесплатно здесь отдохнуть могут дети и ребятишки школьного возраста, пенсионеры, многодетные родители, инвалиды, студенты и сотрудники ЮФУ. Но это не весь список льготников. Полный перечень, кому положен бесплатный вход, можно найти на официальном сайте Ботанического сада.

А кто под льготы не попадает, должен заплатить 150 рублей и только наличными. Но, если с собой только банковская карта – не беда. Для этих случаев здесь есть банкомат.

Разобравшись с оплатой, вхожу на территорию самого сада. Пройдя пару метров, встречаю указатель, который показывает путь на источник Серафима Саровского. Иду прямиком туда.

Перехожу по небольшому мосту. Поворачиваю налево и иду по протоптанной тропинке. И вот он, скрытый от человеческих в глаз в гуще деревьев, тот самый родник.

У источника полно детей. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

– Родник расположен на дне оврага Сухой Чалтырь. В 1985 году ему был присвоен статус государственного памятника природы областного значения. На территории видны отложения – лесовидные суглинки, Сарматские известняки, которые отложились девять миллионов лет назад. Здесь, в известняках, сохранились отпечатки морских створок моллюсков Gardium fittoni, которые и сегодня живут в Азовском море, – написано на ознакомительном стенде неподалеку.

Хоть и будний день, но тут полно ребятни. Да и взрослые тоже пришли освежиться. Дамы надели слитные купальники, а мужчины ныряют прямо в шортах. А после целыми семьями идут загорать на лужайку, которая находится в пяти шагах от родника. Здесь также предусмотрены и мусорные баки.

Камера не может передать всей красоты. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Сделав привал и осмотрев местность, иду дальше. К слову, из-за большого количества деревьев, здесь очень влажный воздух. Поэтому несмотря на жаркую погоду, кожа чувствует себя напитанной и увлажненной.

ЭТО НАДО ПРОСТО УВИДЕТЬ

По асфальтированной дороге выхожу к оранжереи. Здесь неподалеку слышен мотор трактора и звук пилы. Пока трактор расширяет территорию, мастер с пилой из обычных бревен создает шедевры.

Чем вам не фотозоны? ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Здесь уже установили беседку с двумя деревянными столами и лавками, чтобы путники могли присесть и отдохнуть. Ведь весь сад невозможно обойти даже за пару часов. А еще в цветниках расположились деревянные фигурки дельфина, жирафа с хитрой ухмылкой, совы, льва, немного удивленного ежика. Из дерева вырезан и скворечник, а еще небольшая мельница и телега. Такая фотозона по душе придется как детям, так и их мамам.

От всей этой красоты глаза разбегаются. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Идем дальше. В глубине сада от человеческих глаз скрыта река Темерник. А недалеко висит табличка, где сказано, что купаться и ловить рыбу в этом месте запрещено. Оно и понятно, вода в реке очень мутная, и плавает мох. А еще тут обитает целое утиное семейство. А в камышах слышен птичий щебет. На берегу Темерника свои кроны склонили плакучие ивы. Камера даже не передает и сотую долю той красоты, которую видят глаза. Но фото и селфи здесь получатся отменные.

А вот и река Темерник. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Возле реки есть еще одна дорога, по которой вообще никто не ходит. Иногда только может проехать машина. Но именно здесь можно вдоволь насладиться щебетанием птиц, шумом ветра, кряканьем уток в камышах и полностью забыть про Интернет и цивилизацию.

ОСТОРОЖНО, МОЖНО ОБГОРЕТЬ!

Из труднодоступных и малопроходимых мест приближаемся к природе «в шаговой доступности». Вечером на закате можно прогуляться до балки Рябинина. Находится она в Советском районе Ростова, на пересечении улицы Малиновского и 339-й стрелковой Дивизии.

Балку постепенно благоустраивают. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Здесь есть пруд, в котором плавают утки. А еще постепенно благоустраивают саму территорию балки. Рабочие уже сделали живописный спуск к водоему. Проложили деревянную дорожку. А рядом для детей находится игровая площадка.

В процессе установки ротонда, где можно укрыться от зноя. На берегу пруда растут полевые ромашки и дербенник иволистный, летают бабочки, а пчелы собирают нектар. А со стороны строящегося храма уже сделана лестница в античном стиле. Остается только выбрать ракурс и сделать фото.

В Рябининой балке обитает много голубей. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

К слову, в обед и днем в балке делать нечего. Здесь можно обгореть под палящим солнцем, и лучше взять с собой кепку. А под заходящие лучи солнца можно не только фото наделать, но и посидеть на лавках, сделанных в виде амфитеатра.

КОГДА НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ

И, наконец, последней точкой нашего маршрута становится Гремучий родник. Пешком от остановки «Переходной мост» до него минут 15. Просто идете постоянно и прямо по частному сектору. Но в конце дороги надо быть очень аккуратным - из-за крутого спуска и неровной дороги одно неверное движение и можно споткнуться.

На роднике в будни отдыхают в основном школьники и пенсионеры. Еще родители приводят своих малышей помочить ноги.

– Будем окунаться? – спрашивает на роднике девочка лет пяти у своего отца и радостно плюхается в воду.

В Рябинину балку лучше идти вечером. На Гремучий родник – в жаркую погоду. ФОТО: ПОПОВА Екатерина

Здесь есть две кабинки, где можно переодеться. А еще памятка с правилами безопасности, где отдыхающим рекомендуют не нырять, не устраивать игр в воде, не плавать на надувных матрасах, присматривать за детьми, не купаться в нетрезвом виде и не кидать в воду посторонние предметы. Но ростовчане все равно купаются и ныряют, несмотря на памятку.

А кое-кто решил организовать здесь малый бизнес. Бабушка, которая живет недалеко от родника, на столе разложила пирожки, хачапури, вареную кукурузу. А еще расфасовала в сделанных из газет стаканчиках арахис.

– Пирожки все с картошкой по 50 рублей за штуку. Хачапури очень вкусный, с сыром за сто рублей. Кукуруза – по 70. А еще есть очень вкусный кофе в пакетиках и чай по 80 и 40 рублей, – называет свой прейскурант пенсионерка.

Кстати, на родник периодически заходят и дворовые собаки. От этого здесь постоянно слышен лай. А что? Тоже природа.

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