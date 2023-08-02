«Это был шок!»: Ростовские врачи пришили кондитеру отрубленную гильотиной кисть

Врачи провели ювелирную работу. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В больницу Ростова попала 38-летняя женщина-кондитер, которая получила травму на производстве. Гильотина конвейера для теста упала прямо на руку работницу.

УВИДЕЛА И ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ

Вероника симпатичная молодая женщина с профессией – приносящей радость людям. Кондитер – от одного только этого слова становиться светлее на душе. По специальности Вероника работает уже более 10 лет. Работу свою любит. И знает все про самое лучшее, нежное и пышное тесто для булочек, слоек и ватрушек.

А тот страшный для нее день, признается ростовчанка, она запомнит теперь на всю жизнь. Была пятница. Шел обычный рабочий процесс. Она стала поправлять тесто на поточной линии. И тут вдруг сработала гильотина, которая режет тесто. Хотя, как говорит, женщина, сработать она в тот момент не должна была.

- Нож гильотины перерубил мне кисть - ткани, мышцы… Это был шок, - вспоминает женщина, едва сдерживая слезы. - Я уже даже не помню, что от нее осталось и как все держалось на лоскутах кожи. Я стала терять сознание.

К Веронике подбежали другие сотрудники производства, кто-то принес мокрое полотенце, кто-то - стул, вызвали скорую. Старались говорить с ней и поддержать, чтобы она не теряла сознание.

КИСТЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Медики немедленно доставили пострадавшую в Городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону и вверила хирургам-травматологам. И пациенткой занялась бригада врачей имеющих большой опыт удачных операций при подобных травмах – это хирурги-травматологи Станислав Ткаченко, Сергей Пахалов и Агоп Хазарян.

Операция длилась несколько часов. Под специальным мощным операционным микроскопом сшили вены, сухожилия, синтезировали раздробленные кости. Подобные операции можно назвать ювелирными. И, каждая, по-своему уникальна.

Спустя несколько часов в палате, когда пациентка уже пришла в себя, хирурги дотронулись до пальцев на ее прооперированной кисти. И отметили, что они теплые, а это значит - кровоток восстановлен. И на душе у Вероники от этих слов тоже потеплело.

- Во время операции я оставалась в сознании, мне «выключили» только руку. Я не могу передать словами, что творилось со мной тогда, - делится ростовчанка. - У меня любимая профессия, любимая семья. Муж, две дочери. Одной 19 лет. И как раз накануне она закончила колледж, получила диплом. Другой – пять лет. И она так радовалась, что скоро у меня уже отпуск и мы всей семьей поедем на море! Ну, как же мне было оставаться без руки!

Как подчеркнул хирург-травматолог Станислав Ткаченко, прогноз на восстановление пациентки благоприятный. Но потребуется еще длительный период реабилитации и специальной гимнастики для восстановления функций пострадавшей кисти.

Веронику уже вписали из больницы. За ней приехал муж. Дома, в семье все очень переживали за нее. И в день выписки встречали со слезами на глазах. А сама Вероника, осторожно держа на повязке свою перебинтованную руку уже могла шевелить пальцами.

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