Избавить город от подтопления: в Батайске прошло выездное заседание комитета Заксобрания региона по строительству

Проблема подтопления Батайска требует комплексного решения, в том числе и федерального участия. Фото: сайт ЗС РО.

В Батайске прошло выездное заседание Комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству. Вопросы водоотведения и водопонижения в городе обсудили депутаты регионального парламента и Государственной Думы Российской Федерации, представители различных министерств правительства Ростовской области, власти Батайска и Азова, а также члены общественных организаций и научного сообщества.

ГОРОЖАНАМ ПОМОГАЛИ ПОЖАРНЫЕ

О проблемах подтопления Батайска известно давно. Но в этом году из-за постоянных обильных дождей они обозначились особенно остро. Вода затапливала дворы, находящиеся в низине. В муниципалитете даже пришлось создать рабочую группу, куда вошли представители власти, МЧС и пожарных. Они обследовали более 140 адресов, откуда поступали жалобы горожан. В результате воду откачали почти в ста дворах, 15 гражданам оказали материальную помощь. Также в городе прочистили ряд водоотводных каналов.

Сейчас в Батайске уже продумали, что делать, чтобы не допустить такого же массового подтопления, если ливни снова станут частыми гостями на территории области. В первую очередь, будут расчищать городские каналы водоотведения. Дополнительно закуплены насосы и рукава. Ожидается, что скоро в Батайске появятся и три машины с емкостями вместимостью по 20 кубометров.

ПРИЧИНА НЕ ТОЛЬКО В ДОЖДЯХ

Между тем, понятно, что это поможет лишь ненадолго исправить ситуацию. Ведь возникшие сложности проявились не только из-за дождей. Их появлению способствовали и застройка города, а также близлежащих территорий, и изначально высокий уровень грунтовых вод, и старая система ливневой канализации, которая в некоторых районах города отсутствует в принципе.

Поэтому решение проблемы водоотведения и водопонижения в Батайске требует системного подхода. Участники заседания обсуждали необходимость проведения гидрогеологических исследований местности, обследование существующих сетей и выработку планов действий на будущее. Ожидается, что в конечном итоге в городе появится новая и теперь уже действующая схема водоотведения.

- Мы понимаем , что силами муниципальной власти проблему не решить. Это в том числе касается и финансирования, – прокомментировал депутат Госдумы Антон Гетта. – Поэтому мы будем обращаться в адрес губернатора, который даст поручение коллегам, чтобы они рассмотрели все возможности и программы, куда можно включить предстоящие расходы. Мы будем решать проблему и на федеральном уровне, так как в данном случае речь идет о глобальных расходах, которые позволят решить проблему города на века и дадут возможность Батайску дальше нормально развиваться.

НУЖНА ДОРОЖНАЯ КАРТА

Заместитель председателя комитета по строительству Сергей Ковалев обратил внимание, что итогом выездного заседания должна стать дорожная карта по решению существующей проблемы. Она будет представлена губернатору.

- Мы вырабатываем решения, которые имеют практическое значение в преодолении проблемы водоотведения и водопонижения на территории Батайска, начиная от того, что нужно сделать сейчас – расчистить каналы, и, продолжая закупкой техники и оборудования, которые требуются для устранения всех тех ситуаций, которые случаются. Последуют и обследования НЕОКР. Они позволят понять, куда, какого объема и с какой периодичностью поступают стоки. Далее будут определены сроки строительства и объемы финансирования на начальном этапе. В техзадании будет предусмотрена этапность, – прокомментировал Сергей Александрович.

Члены мероприятия получили задание в течение недели представить все предложения, которые будут способствовать развитию ситуации в положительном русле.

ПОКА ВОДУ НЕ ОЧИЩАЮТ

Депутат Заксобрания Ростовской области Борис Вальтер отметил, что уже сейчас существует понимание, в какой последовательности нужно решать существующую проблему. Также он сказал, что дорожная карта крайне необходима Батайску.

- Все, что в городе происходило последние 20 лет и касалось водоотведения, фактически не решало проблему. Это была попытка перегонять воду с места на место. Я надеюсь на поддержку на федеральном и региональном уровнях. Вот тогда мы сможем закупить и необходимое оборудование, и расчистить каналы, – прокомментировал Борис Александрович.

Только в этом случае – поддержки на федеральном уровне, отметил депутат Заксобрания, может решиться и проблема отсутствия очистных ливневых сооружений в городе. Сейчас их в Батайске нет. Впрочем, как и почти по всей России.

Депутаты обратили на это внимание в ходе посещения насосной станции в восточной части города. Сооружение способствует дренажу вод с территории Батайска. Однако никакой очистки стоков, которые в конечном итоге потом попадают в Дон, на нем не происходит. Члены заседания очень рассчитывают, что своими действиями они все-таки смогут повлиять и на изменение этой ситуации.