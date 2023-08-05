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Общество5 августа 2023 11:07

Азовское осадное сидение 5 августа 2023: прямая трансляция военно-исторического фестиваля

Азовское сидение 5 августа 2023: прямая трансляция
Авторы (2):
Анна ШИЛЯЕВА
Лейла МИРИШОВА
Более 30 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции легендарного осадного сидения. Фото: сайт Азовского музея-заповедника

Более 30 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции легендарного осадного сидения. Фото: сайт Азовского музея-заповедника

Тысячи зрителей собрались на военно-историческом фестивале «Осада Азова» - 2023 .Главной темой зрелищного и поражающего размахом мероприятия является знаменитое Азовское осадное сидение донских казаков 1641 года. Сегодня дейсвто вновь расскажет нам о героическом противостоянии донских казаков и турецкой армии. Более 30 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции сражений казаков и турок. А мы ведем для вас прямую трансляцию этого события.

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