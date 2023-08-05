В Ростове двухлетняя девочки после укуса комара попала в больницу

Двухлетнюю ростовчанку пришлось спасать врачам после укуса комара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове врачи спасли зрение сразу трем девочкам, которые попали в городскую больницу скорой помощи.

Так, к медикам офтальмологического отделения обратились родители двухлетней девочки. Малышку за веко укусил комар. Да так, что возникло воспаление и нагноение. Абсцесс пришлось вскрывать, дренировать и лечить. Все прошло успешно. И вскоре маленькую пациентку выписали. Опасности для ее глазок нет.

А вот у другой пациентки - ей 3,5 года - по всему веку начались отек и воспаление. Мама сразу же обратилась к врачам:

- Дочка переболела ветрянкой. И тут такое! Возможно, просто осложнение на фоне сниженного иммунитета, - поделилась женщина.

Как расскажет офтальмохирург Яков Краснов, ребенку, как и в первом случае тоже пришлось вскрывать абсцесс и проводить дальнейшее лечение.

Еще одна, но уже восьмилетняя ростовчанка, попала к тем же медикам из-за ветки черешни, которой школьница случайно уколола глаз во время игры во дворе частного дома. Девочку с мамой госпитализировали. И в этот раз все обошлось без осложнений и негативных последствий для зрения ребенка.

- Мы очень благодарны офтальмологам этой больницы, - сердечно поблагодарила медиков за дочь ростовчанка. - Они проявили к нам такую чуткость! Безусловно, здесь работают настоящие профессионалы.

- Увы, лето – эта пора, когда могут возникнуть такого рода проблемы, - подчеркнула лечащий врач девочек, врач-офтальмолог Светлана Штокалова. - Поэтому взрослым, их родителям нужно быть внимательными и немедленно обращаться к профильным специалистам при возникновении покраснения глаз, воспаления век или при случайных травмах во время игр. Тогда, при грамотном и вовремя проведенном лечении все обойдется без последствий для зрения маленьких пациентов.

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