В Ростове-на-Дону «Новые люди» предложили сделать самокаты безопаснее

Фото: Партия «Новые люди».

В прошлом году количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 40%. Чаще всего это наезды на пешеходов на тротуарах. А вот на проезжей части под колеса попадают уже сами самокатчики. В Ростове-на-Дону такие аварии уже приводили к летальному исходу. При этом треть всех пострадавших в ДТП с участием электросамокатов - молодежь до 20 лет.

- Очень многие относятся к электросамокатам настороженно. Нужно широкое обсуждение этого вопроса и общественный договор, чтобы самокатчики не мешали пешеходам и сами были в безопасности, - подчеркнул депутат Госдумы от «Новых людей», председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.

Фото: Партия «Новые люди».

Отдельно участники встречи отметили, что необходима соответствующая инфраструктура. Например, велодорожки.

- Их нужно оборудовать с умом. Сейчас самокаты не ездят по ростовским велодорожкам, потому что они либо ведут в никуда, либо заставлены машинами. В свою очередь автовладельцы паркуются здесь, потому что видят, что никто тут не ездит, - поясняет представитель ростовского сообщества велосипедистов Дмитрий Гусев.

Фото: Партия «Новые люди».

Секретарь реготделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов отметил, что к диалогу нужно привлечь представителей прокатных компаний, организовать широкое обсуждение с ростовчанами, а потом разработать законодательные инициативы по вопросу самокатов.

- Мы рассматриваем возможность снижения максимальной скорости электросамокатов до 15 километров в час в тех местах, где много людей. Следует разделить потоки машин, электросамокатов и пешеходов, для этого необходима соответствующая инфраструктура. Также нужны обучающие мероприятия и итоговые тесты, которые повысят культуру использования электросамокатов, - подвел итоги встречи Александр Чухлебов.