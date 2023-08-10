Безопасный газ: кто и как теперь проводит техническое обслуживание газового оборудования

Фото: «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

В 2023 году в Российское законодательство были внесены изменения, направленные на создание безопасных условий эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и жилых домах. Какие организации теперь смогут проводить техническое обслуживание газового оборудования? Когда нужно заключать с ними договор? Какая ответственность наступает, если собственник откажется заключать договор с уполномоченной организацией? Об этом редакции «Комсомольская правда – Ростов» рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Олегович Сафронов.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Олегович Сафронов. Фото: Архив КП

- Илья Олегович, осенью в России вступят в силу поправки в многочисленные законодательные нормы и, в первую очередь, в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ». Расскажите, в чем суть внесенных изменений?

- Да, совершенно верно, с 1 сентября вступают в законную силу нормативные правовые акты, согласно которым поставщиком услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового/внутриквартирного газового оборудования будет являться газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования, а также осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования

При этом, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газопроводов в многоквартирном доме и техническое обслуживание внутриквартирного газоиспользующего оборудования в этом же многоквартирном доме будет осуществляться одной специализированной организацией.

- А как собственник квартиры может узнать какие организации теперь имеют право на проведение такого технического обслуживания?

Согласно Постановления правительства №410, только газораспределительная организация имеет право на проведение технического обслуживания, и определена как «специализированная организация». Для жителей города Каменск и частично Каменский район это ОАО «Каменскгаз», а для остальных жителей Ростовской области - ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

- Если говорить о многоквартирном доме, то каждый собственник должен заключать договор с обслуживающей компанией?

- Договор о техническом обслуживании газового оборудования в многоквартирном доме может быть заключен лицом, которое выступает от имени всех собственников или нанимателей жилых помещений. Его полномочия определяются протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома.

Также каждый собственник может напрямую заключить договор со специализированной организацией. Вопрос заключения единого или индивидуальных договоров необходимо обсуждать на общем собрании собственников помещений.

Фото: «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

- А какие сроки отводятся на заключение договоров?

Согласно 71-ФЗ РФ с 01.01.2024 г.:

- договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

- договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования (частный сектор), заключенные собственниками жилых домов со специализированными организациями до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до их прекращения или расторжения.

- Что будет, если собственник квартиры не станет перезаключать договор?

Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме действуют до его прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

Специализированная организация обязана направить поставщику газа уведомление о прекративших действие договорах о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в течение 30 календарных дней со дня прекращения действия таких договоров. Поставщик газа направит за 20 дней уведомление о приостановлении подачи газа, а технические службы произведут отключение.

- А, если договор с газораспределительной организацией имеется, его все равно нужно перезаключать или он будет продлен?

- Договор в любом случае необходимо перезаключить по утвержденной Минстроем строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации типовой форме.

Как я уже говорил, договоры, заключенные с собственниками в многоквартирных домах, должны быть перезаключены до 1 января 2024 года. Собственники частных домовладений будут обязаны перезаключить договор с газораспределительной организацией после окончания сроков действия ранее заключенного договора.

- Расскажите о стоимости технического обслуживания для потребителей при заключении договора со специализированной организацией.

- Стоимость работ по техническому обслуживанию газового оборудования определяется в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Минстроем строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С действующим прейскурантом можно ознакомиться на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».