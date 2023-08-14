Синенькие, дуршлаг и термозки: нейросеть перевела ростовские слова так, чтобы они стали понятны всей России

Повторили лингвистический эксперимент на пару с нейросетью. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Про ростовский диалект ходят целые легенды. О нем шутят, его обсуждают, критикуют и совсем не понимают. Но, как бы то ни было, именно эти слова придают нашей речи особенной шарм.

Едва речь заходит про кульки, тютину и термозок в чате активизируются коренные жители. Первая серия нашего эксперимента с нейросетью вызвала немалый отклик в соцсетях. И в комментариях наши читатели стали писать и другие знакомые только каждому ростовчанину слова.

Чтобы передать полную палитру, решили повторить «угадай мелодию» еще раз. Попросим нейросеть перевести новую партию с ростовского на общечеловеческий.

Лишь со второго раза пиксельная подруга могла понять всю драматургию некоторых слов. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ПУСТЬ ЛИСАПЕДЫ СВОИ НЕ СТАВЯТ

Вот, например, текст от нашего читателя, который оставил его во Вконтакте, смысл которого жителям Дона переводить не нужно:

«Короче, цепляй кулек тютины, а потом метнись в кушери и расскажи там друзьям, что мы так-то из Ростова, если что. Пусть шкорки от семечек не кидают, или базар им нужен. А мы пока раки поедим под той жерделой, предупреди, что лисапеды пусть рядом своим не ставят».

По правде говоря, лишь со второго раза нейросеть смогла понять всю драматургию. И вот результат ее компьютерных стараний:

«Думаю, автор имел в виду следующее: «Бери пакет с ягодами шелковницы, а затем пройдись до кустов и расскажи там приятелям, что мы ребята из Ростова-на-Дону. Пусть мусор от даров подсолнечника не разбрасывают под ногами, а иначе их ждет разговор серьезный. Ну, а мы пока поедим свежих раков под абрикосовым деревом, так что велосипеды свои пусть рядом не паркуют».

Бери пакет с ягодами шелковницы. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

«СОБИРАЮ МУЖУ ТЕРМОЗОК»

Многие читатели предложили нам спросить у нейросети про незаменимый – термазок. В то время, как жители других регионов разведут руками, что это за зверь такой, и для чего он нужен, ловите емкую подсказку:

«В Ростове-на-Дону, выражение «термозок» обычно относится к контейнеру с едой, который используется для переноски и сохранения пищи в теплом или холодном состоянии. «Термозок» является смешанным словом, объединяющим термос (для сохранения тепла) и контейнер (для хранения). Это удобная вещь, которая предоставляет возможность насладиться свежей и ароматной едой, где бы вы ни находились. Например, в городе можно часто услышать такие фразы: «Каждое утро собираю мужу термозок», «Этот термозок мне передала бабуля», «Надо бы взять с собой хороший термозок».

Усаживайтесь поудобнее, в эфире рубрика «С Ростовского на человеческий» - неизданное. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

«БОМБИЧЕСКИЕ СИНЕНЬКИЕ»

Вы писали, ждали, просили, и вот, наконец, в чате появляются они – такие сочные, спелые, - синенькие. Думаю, только коренные жители смогут почувствовать этот вкус, едва услышав слово. Вот, как его интерпретируют «сетка»:

«Когда в Ростове говорят «синенькие», то они имеют в виду баклажаны - овощ с матовой кожицей, который имеет темно-синеватый или фиолетовый оттенок. Это название является разговорной формой обозначения баклажанов в местной культуре. В Ростове-на-Дону овощ часто используются в местных блюдах, таких как лечо или мусака, и они придают им уникальный вкус и цвет. Одни из самых популярных вариантов использования слова в речи: «Мама зажарила бомбические синенькие», «Внучок, подай штучки две синеньких». «Дорогая теща, синенькие с лучком у вас отменные».

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ОН ДУРШЛАГ»

А это чудо приспособление, наверняка, узнает каждая донская хозяйка. Благодаря ему, наши макароны остывают лучше, а рис промывается за пару минут. Да, да, речь, про дуршлаг. Записывайте классную трактовку для иногородних:

«Дуршлаг обозначает круглую металлическую конструкцию, которая используется для отцеживания или процеживания жидкости из продуктов при приготовлении пищи. Также это слово может использоваться в шутливом и ироничном смысле для описания некоторых людей или ситуаций. Например, если говорят «он дуршлаг», это означает, что человек не впитывает информацию или не очень сообразителен.

Едва речь заходит про кульки, тютину и термозок в чате активизируются сердца коренных жителей. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

«КУТЯ, КУТЯ, ИДИ КО МНЕ»

Многим кажется, что это слово уже давно ушло в широкие массы: мол, если сказать так, тебя поймет всяк встречный. Однако это далеко не так. По мнению некоторых ростовчан, едва им стоит обмолвиться про каких-то загадочных «кутят» в помещении непосвященных наступает вековая тишина, а ведь трактовка самая трогательная:

«Кутята — это выражение, которое используется для обозначения щенков - маленьких собачек. В ростовском диалекте оно олицетворяет милоту и нежность этих маленьких созданий и используется с любовью и заботой.

Например: «Смотри, какие маленькие кутята», «Мама, можно мы заберем этого кутенка домой», «Кутя, кутя, иди ко мне».

«СМОТРИТЕ, ДЕД КУНЯЕТ»

Зафиналивает наш рейтинг «с ростовского на общечеловеческий» емкий глагол – куняют. По праве говоря, даже некоторые члены редакции не сразу поняли, что оно обозначает. Благо в комментариях читатели объяснили, что же это такое. Собственно, общественное мнение сошлось с мыслями нейроинтеллекта, смотрите сами:

«Когда в Ростове говорят «куняют», это означает, что люди засыпают. Выражение используется для описания сильного и спокойного сна, когда человек полностью расслаблен и погружен в царствие Морфея. «Смотри, дед куняет», «О, наша малышка уже куняет, пора ложиться спать».

Пусть мусор от даров подсолнечника не разбрасывают под ногами, а иначе их ждет разговор серьезный. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

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