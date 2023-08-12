Пенсионерка из Ростова три дня ходила за кредитами по банкам, чтобы собрать миллион для мошенников

Пенсионерке позвонили из "службы безопасности банка" и отправили за кредитами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на ежедневные новости с историями очередных обманутых людей и на инструкции от полиции как не попасться на удочку мошенников, жертвы у телефонных мошенников — лжебанкиров появляются каждый день. Так, в Ростове-на-Дону 64-летняя пенсионерка потеряла более миллиона рублей. Она пыталась защитить собственные деньги и попалась на уловки мошенника. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

ВЗЯТЬ МНОГО КРЕДИТОВ, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ УКРАСТЬ ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ?

О случившемся в правоохранительных органах узнали, когда женщина пришла писать заявление в отдел полиции № 2 по Ростову-на-Дону. Потерпевшая рассказала, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился сотрудником центрального банка страны и предупредил, что мошенники прямо сейчас пытаются оформить на нее кредит. После переключил разговор на якобы сотрудника безопасности банка, а тот порекомендовал пенсионерке оформить максимальное количество кредитов, чтобы лишить мошенников возможности изъять у нее деньги.

КАК ЗАВОРОЖЕННАЯ ХОДИЛА ПО БАНКАМ

Доверчивая ростовчанка последовала всем инструкциям: ей даже объяснили, что отвечать сотрудникам банка при оформлении займов. И на протяжении трех дней 64-летняя ростовчанка ходила по кредитным организациям и брала займы, а причину для оформления называла траты на родственников. Общая сумма кредитов составила более миллиона рублей, и эти деньги женщина перевела через банкомат «безопасные» счета по инструкции лжесотрудника банка. Получив свое, мошенник перестал выходить на связь, и тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания подозреваемых, - прокомментировали в донском главке.

«ВЫГОДНОЕ» ВЛОЖЕНИЕ

И это далеко не первый случай обмана жителей донского региона. Так, знакомство в соцсети для 40-летней жительницы области обернулось потерей почти четырех миллионов рублей.

Сколько бы девушка не отправляла денег на счет, мошенникам нужно было еще. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У нее завязалась романтическая переписка на сайте знакомств, поделилась своими мечтами о семейном бизнесе. И тут «принц на белом коне» рассказал, что у него есть друг, который поможет выгодно инвестировать деньги, чтобы получить прибыль. Вместе с другом они начали вести «торговлю»: начали с 30 тысяч рублей, и счет все время рос. Воодушевившись успехом, девушка взяла первый кредит на миллион рублей, затем еще и еще — сначала чтобы иметь право вывести деньги, потом на мифическую «лицензию».

И, когда она отдала мошенникам более 3,9 миллиона рублей, после срочных поисков очередной требуемой суммы девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело: мошенников ищут правоохранительные органы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники полиции не устают напоминать об элементарных правилах финансовой безопасности. Во-первых, при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах. Во-вторых, при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. В-третьих, не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. Ну и, в-четвертых, бросайте трубку. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта или счет просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

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