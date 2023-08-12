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Происшествия12 августа 2023 12:14

Пенсионерка из Ростова три дня ходила за кредитами по банкам, чтобы собрать миллион для мошенников

Более 1 млн рублей за три дня перевела мошенникам пенсионерка из Ростова
Татьяна ТИХОНОВА
Пенсионерке позвонили из "службы безопасности банка" и отправили за кредитами.

Пенсионерке позвонили из "службы безопасности банка" и отправили за кредитами.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на ежедневные новости с историями очередных обманутых людей и на инструкции от полиции как не попасться на удочку мошенников, жертвы у телефонных мошенников — лжебанкиров появляются каждый день. Так, в Ростове-на-Дону 64-летняя пенсионерка потеряла более миллиона рублей. Она пыталась защитить собственные деньги и попалась на уловки мошенника. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

ВЗЯТЬ МНОГО КРЕДИТОВ, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ УКРАСТЬ ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ?

О случившемся в правоохранительных органах узнали, когда женщина пришла писать заявление в отдел полиции № 2 по Ростову-на-Дону. Потерпевшая рассказала, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился сотрудником центрального банка страны и предупредил, что мошенники прямо сейчас пытаются оформить на нее кредит. После переключил разговор на якобы сотрудника безопасности банка, а тот порекомендовал пенсионерке оформить максимальное количество кредитов, чтобы лишить мошенников возможности изъять у нее деньги.

КАК ЗАВОРОЖЕННАЯ ХОДИЛА ПО БАНКАМ

Доверчивая ростовчанка последовала всем инструкциям: ей даже объяснили, что отвечать сотрудникам банка при оформлении займов. И на протяжении трех дней 64-летняя ростовчанка ходила по кредитным организациям и брала займы, а причину для оформления называла траты на родственников. Общая сумма кредитов составила более миллиона рублей, и эти деньги женщина перевела через банкомат «безопасные» счета по инструкции лжесотрудника банка. Получив свое, мошенник перестал выходить на связь, и тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания подозреваемых, - прокомментировали в донском главке.

«ВЫГОДНОЕ» ВЛОЖЕНИЕ

И это далеко не первый случай обмана жителей донского региона. Так, знакомство в соцсети для 40-летней жительницы области обернулось потерей почти четырех миллионов рублей.

Сколько бы девушка не отправляла денег на счет, мошенникам нужно было еще.

Сколько бы девушка не отправляла денег на счет, мошенникам нужно было еще.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У нее завязалась романтическая переписка на сайте знакомств, поделилась своими мечтами о семейном бизнесе. И тут «принц на белом коне» рассказал, что у него есть друг, который поможет выгодно инвестировать деньги, чтобы получить прибыль. Вместе с другом они начали вести «торговлю»: начали с 30 тысяч рублей, и счет все время рос. Воодушевившись успехом, девушка взяла первый кредит на миллион рублей, затем еще и еще — сначала чтобы иметь право вывести деньги, потом на мифическую «лицензию».

И, когда она отдала мошенникам более 3,9 миллиона рублей, после срочных поисков очередной требуемой суммы девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело: мошенников ищут правоохранительные органы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники полиции не устают напоминать об элементарных правилах финансовой безопасности. Во-первых, при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах. Во-вторых, при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. В-третьих, не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. Ну и, в-четвертых, бросайте трубку. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта или счет просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

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