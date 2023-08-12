«Ростовская красавица — 2023» и компания: прямая трансляция церемонии награждения самых ярких и модных дончанок

Лето, цветы, летящие платья, обворожительные улыбки: все это наши ростовчанки! Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Полуфинал конкурса «Ростовская красавица», конкурс «Леди вдохновение», церемония награждения конкурса «Фотомодель России», конкурс «Блондинки против брюнеток» и Детские модные сезоны - да, сегодня уровень красоты в Ростове-на-Дону однозначно зашкаливает. Кто не боится быть сраженным наповал, пришел полюбоваться в парк Горького на самых ярких, обаятельных и изящных финалисток. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» находятся на месте, чтобы вы не пропустили самые интересные кадры и полюбовались на наших землячек-красавиц вместе с нами!

Таким видят лето - 2023 участницы "Детских модных сезонов". Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Первыми на сцену выходят подростки. Не гадкие утята, но уже прекрасные лебеди. Это участницы проекта «Детские модные сезоны», которые проводятся в Ростове четыре раза в год для детей от трех с половиной до 15 лет.

Легкие, как летний ветерок, образы показали девчонки жюри. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- У девушек в программе - три выхода. Летний образ, модный лук и вечерний, то есть как у взрослых, но соразмерно возрасту, чтобы девочки уже сейчас могли показать себя как модели, а в будущем выросли в красивых уверенных в себе женщин, - говорит руководитель агентства "Имидж Элит", организатор сегодняшнего праздника красоты Елена Степура.

Участница младшей возрастной категории подарили летнее настроение гостям праздника. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

А вот и самые маленькие участники модных детских сезонов. Некоторым взрослым занять бы у них уверенности в себе!

Сколько бы лет ни было участникам - жюри подходит к судейству со всей ответственностью.

Судит конкурсы - титулованное жюри. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Следом начинается самый горячий баттл вечера - блондинки против брюнеток! Этот конкурс проводится в Ростове уже больше десятка лет.

Блондинки - в черном, брюнетки - в белом. Ну красота же! Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Очень демократичный конкурс, в котором нет ограничений ни по возрасту, ни по росту, ни по весу, ни по объемам. Просто по цвету волос. Это игровой конкурс, в котором мы даем возможность женщинам проявить себя, - говорит Елена Степура.

- Как оказалось, женщины очень часто меняют цвет волос. Вплоть до того, что сегодня легла спать брюнеткой, а утром поняла, что жизнь нужно изменить, и пошла краситься. А потом поняла, что надо менять туфли, костюм, работу, мужа... От настроения очень много зависит в нашей жизни, и цвет волос - это даже, в какой-то степени, философский момент для женщины.

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