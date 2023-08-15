Председатель Избиркома Ростовской области Андрей Буров: «Мы пока не видим борьбы за избирателя»

Андрей Буров, председатель Избиркома Ростовской области. Фото: пресс-служба ИКРО

В сентябре жителям Ростовской области предстоит избрать депутатский корпус донского парламента. Голосование будет проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об особенностях кампании «Комсомольской правде - Ростов» рассказал председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

- Снова трехдневное голосование. Такая практика в регионе будет применяться не в первый раз. На ваш взгляд, эта система себя оправдала или, все же, есть еще сложности в восприятии избирателем?

- Сложностей в восприятии у избирателя не было изначально. Он сразу оценил то, что в течение трех дней легче найти время, чтобы проголосовать. Сегодня социологические исследования показывают, что более 65 % избирателей поддерживают голосование в течение нескольких дней.

Отрицательно к многодневному голосованию отнеслись лишь те, кто увидел в нем причину своих поражений на выборах. Не могу сказать, что раньше противникам трехдневного голосования удавалось заручиться поддержкой большинства избирателей.

- Каким образом можно будет проголосовать в этом году?

- В течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября - можно будет проголосовать на избирательном участке или на дому – с восьми утра до восьми вечера.

Те, кто будет в дни голосования находиться не по месту своей регистрации, смогут проголосовать по месту фактического нахождения. Но в пределах области. Надо только успеть подать соответствующее заявление до 4 сентября.

- А почему в этом году отказались от дистанционного голосования?

- Мы не отказались, а взяли паузу. В 2021 году эксперимент с ДЭГ в Ростовской области прошел успешно. Мы в полной мере обладаем всеми ресурсами, техническими и кадровыми, чтобы провести дистанционное голосование на высоком уровне. Но все высокие технологии должны внедряться постепенно. Мы, безусловно, готовы вновь применить дистанционное голосование. Возможно, в Ростовской области оно будет использовано на выборах Президента.

Андрей Буров: «Мы пока не видим борьбы за избирателя». Фото: пресс-служба ИКРО

- Меня, как и большинство граждан, интересует вопрос, где голосовать. Привычный список избирательных участков не изменился?

- Глобальной трансформации структура избирательных участков не претерпела – были точечные изменения. Где-то участки вернулись в свои прежние помещения после ремонта. В любом случае, сделано все, чтобы избиратель не почувствовал неудобства.

Во-первых, в личном кабинете на портале Госуслуг отражается вся необходимая информация – номер и адрес участка, а также кандидаты по вашему округу.

Есть раздел на сайте ЦИК России «Цифровые сервисы» - там вы тоже сможете найти всю необходимую информацию о грядущих выборах, в том числе и адрес своего участка.

- Чем отличаются выборы-2023 от предыдущих?

- Заксобрание будет сформировано по-новому. Раньше 30 депутатов избирались по одномандатным округам, 30 – по партийным спискам.

В этом году по одномандатным округам будут распределены 40 мандатов. Это значит, что большее число депутатов будут избраны исходя из симпатий и доверия избирателя к ним как к личности.

Но мы пока не видим борьбы за избирателя, активного похода в народ, ярких предвыборных кампаний. Хотя среди кандидатов много новых лиц, неизвестных нашим гражданам. Познакомиться с избирателем, наладить диалог сейчас никто не спешит.

Социологические исследования показывают, 70 % жителей области знают о том, что в сентябре пройдут выборы. Но голосовать, как правило, идут за конкретную персону – только кандидат может «привести» избирателя на участок.

- А сколько кандидатов выдвинуто - по партийным спискам и по одномандатным округам?

- В областных списках шести партий в общей сложности – свыше 300 кандидатов. По одномандатным округам зарегистрированы 230 кандидатов.

От кампании к кампании партийная палитра становится все менее богатой. В 2013 году на выборах в Заксобрание в бюллетене было 13 партий, в 2018-м – семь. В этом году – шесть. Но это, на самом деле, хорошо - на поле остаются игроки, которые имеют историю, репутацию и конкретные программы.

- Имеют репутацию, но активно играть не хотят?

- Выходит, что так. По крайней мере, пока.

- Как оценивают эксперты будущую явку? На ваш взгляд, проведение СВО отразится на избирательной активности? И если да, то как?

- Не думаю, что специальная военная операция отразится на активности избирателей. Область продолжает жить, трудиться, учиться. И голосовать мы пойдем как и прежде. Обычно явка на выборах в Заксобрание в Ростовской области составляет 40 – 45%. Думаю, в этом диапазоне мы и останемся.

- В Ростовской области всегда уделяли большое внимание работе по наблюдению за ходом голосования. В этом году ничего не изменилось? Сколько наблюдателей будет задействовано?

- Спрогнозировать количество наблюдателей весьма сложно. Их готовит общественная палата – это независимый контроль за избирательным процессом. Кроме того, есть и более ангажированные участники наблюдения, представляющие интересы кандидатов, каждый из которых может привлечь минимум трех наблюдателей.

В последние годы в Ростовской области в избирательных кампаниях участвуют порядка 15 тысяч наблюдателей.

В любом случае, мы всегда готовы предоставить возможность наблюдать за избирательным процессом в рамках правового поля. Избирательная система России в целом – одна из самых открытых и прозрачных в мире.

- Подготовка к выборам – в самом разгаре. Какие из ключевых вопросов еще предстоит решить Избирательной комиссии региона? Много ли обращений поступает уже сейчас.

- Все вопросы решаются в рабочем порядке: завершается подготовка помещений для голосования, актуализируются списки избирателей.

Число обращений, бесспорно, увеличивается, но в большинстве случаев они требуют разъяснений процедурных вопросов.

- Что вы можете сказать избирателям в преддверии выборов?

- Изучайте предвыборные программы кандидатов, их трудовую историю и деловую репутацию – все это поможет определить человека, достойного представлять ваши интересы. Не стоит забывать, что чем больше граждан примут участие в выборах, тем легитимнее избранная власть.

О том, чтобы голосование прошло для каждого избирателя комфортно, позаботятся организаторы выборов.