В Ростове в этом году завершат строительство нескольких школ

В Ростове прошло заседание гордумы. Фото: пресс-служба гордумы Ростова

В донской столице состоялось заседание городской Думы седьмого созыва под руководством Председателя – главы города Ростова Зинаиды Неярохиной. В фокусе внимания оказалась реализация нацпроекта «Образование».

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ – В НОВУЮ ШКОЛУ!

По словам докладчика, замглавы городской администрации по соцвопросам Елены Кожуховой, в этом году завершится строительство четырех школ на 5 365 мест. Речь о школе на 1650 мест в микрорайоне Южного федерального университета, школе на 1340 мест в районе Ростовского моря и о двух школах на 1275 и 1100 мест в 6-м и 5-м микрорайонах жилого района «Левенцовский».

А уже 1 сентября распахнет двери не только новая крупнейшая школа на Зорге, но и шесть учебных заведений, в которых прошел капремонт.

- Все они оснащаются современным учебным и технологическим оборудованием, - прокомментировала председатель постоянной комиссии городской Думы по образованию и культуре Юлия Исакова.

На заседании затронули тему всестороннего развития детей. Так, в городе проходят мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка», которые помогают раскрываться детским талантам.

В Ростове постоянно расширяются и обновляются организаций дополнительного образования. В городе действуют 18 таких организаций. На их базе работают более 6 тысяч кружков и секций.

Одна из приоритетных задач этого проекта - внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей с применением современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмов.

С сентября этого года не менее 25% юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет при выборе дополнительных общеразвивающих программ смогут использовать сертификат допобразования. Масштабным событием станет открытие Центра дополнительного образования по работе с одаренными детьми в 2024 году. Центр разместится в здании постройки конца XIX века – объекте культурного наследия на улице Красных Зорь.

СТАВКА НА ТАЛАНТЫ

Важным направлением по-прежнему остается профессиональная ориентация детей. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Во всех общеобразовательных организациях город работают соответствующие программы.

Значимым нововведением стала работа с 1 сентября 2022 года 182 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Во всех школах созданы юнармейские отряды, их численность выросла с 4848 в прошлом году до 8079 подростков. Более 10 с половиной тысяч школьников начальных классов активно участвуют в федеральном проекте «Орлята России».

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Сегодня в муниципальной системе образования Ростова трудятся более 10 с половиной тысяч педагогических работников.

Вместе с тем приоритетная задача - укомплектование штата новых школ. Первостепенной задачей является и расширение сети организаций допобразования, основной деятельностью которых станет, в том числе, подготовка детей, проявивших способности к изучению наук, для участия в конкурсах и олимпиадах различного уровня.

Об этом, в частности, говорила председатель постоянной комиссии городской Думы по образованию и культуре Юлия Исакова.

- Мы побывали в ходе объезда в ряде обновленных школ и новой школе № 60, которые готовятся к открытию. Все они оснащены современным оборудованием и техникой, которые могут обеспечить образование школьников на должном качественном уровне. Но для этого необходимо ещё обеспечить укомплектование педагогических коллективов согласно штатному расписанию, - сказала депутат.

В принятом решении городской Думы депутаты поручили городскому управлению образования города обеспечить условия для организации образовательного процесса во втором корпусе школы № 60 (в микрорайоне ЮФУ). А также в срок до конца июня 2024 года открыть Центр по работе с одаренными детьми.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

Также депутаты установили дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного одноразового горячего питания школьникам 5-х – 11-х классов из семей военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, участвующих в СВО, а также погибших в ходе ее проведения либо умерших позднее вследствие полученных ранений или заболеваний.

Также гордума установила дополнительную меру соцподдержки молодым педагогам донской столицы в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере двух тысяч рублей, но не более фактической оплаты. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года.