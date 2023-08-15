В социально-экономическую стратегию развития Ростова внесли важные изменения

В ростовской гордуме внесли изменения в стратегию социально-экономического развития Ростова на период до 2035 года. Фото: пресс-служба гордумы Ростова

В донской столице в среду, 15 августа, под председательством главы Ростова Зинаиды Неярохиной состоялось заседание городской думы. На нем депутаты внесли изменения в стратегию социально-экономического развития Ростова на период до 2035 года.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ И ПОЧЕМУ

По словам первого замглавы городской администрации Юрия Овчинникова, в декабре прошлого года региональное правительство утвердило изменения в областную стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Это потребовало внести соответствующие изменения и в городскую.

Сегодня в важном для развития города документе откорректированы значения четырех значимых показателей: численность населения, объем промышленного производства, объем инвестиций и размер заработной платы.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

К 2035 году предполагается увеличение численности постоянного населения донской столицы до 1 миллиона 160 тысяч человек, увеличение объема производства к уровню 2022 года в 3,2 раза, рост объема инвестиций в 2 раза, повышение среднемесячной зарплаты в 2,2 раза, до 112,5 тысяч рублей.

Также дополнен перечень стратегических проектов во всех сферах: школы, детские сады, объекты культуры, спорта и др. Он увеличился в пять раз, до 237 единиц.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Кроме этого, в раздел «Социальная политика» появился подраздел «Казачество».

Мероприятия из подраздела «Здравоохранение» перенесены в раздел «Демография и миграция». В раздел «Экономическая политика» введена новая категория – самозанятые. В разделе «Пространственная политика» подраздел «Дорожно-транспортный комплекс» дополнен проектом по модернизации и созданию трамвайной сети.

Но концептуально стратегия не изменилась.

В свою очередь депутаты поинтересовались о ресурсном обеспечении всех проектов.

Докладчик отметил, что к основным источникам формирования финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии развития города, относятся средства бюджетов всех уровней и внебюджетные инвестиции.

Отметим, что общий суммарный объем расходов бюджета города за 13 лет – с 2023 по 2035 годы – планируется в размере не менее 602 млрд рублей. Общий объем инвестиций в экономику города за этот период составит, по прогнозу, более трех триллионов рублей.