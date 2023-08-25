«Философия – это праздник независимой мысли»

Фото: Наталья Захарченко

В эфире радио КП-Ростов прозвучала новая программа из совместного цикла КП и Южного Федерального Университета «Говорит наставник», приуроченная к Году наставника и педагога в России. На этот раз гостем радиостанции стал профессор, доктор политических и философских наук, главный научный сотрудник Центра политической концептологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Виктор Павлович Макаренко.

Справка:

Виктор Павлович Макаренко родился в 1944 году, в 1972 досрочно окончил философский факультет РГУ, в 1979-м защитил кандидатскую диссертацию. 1984-1986 годы - учеба в докторантуре Института философии АН СССР в Москве и защита докторской диссертации по философским наукам в 1988 году. В 1996 году защитил докторскую диссертацию по политическим наукам в Санкт-Петербургском госуниверситете. В 1988-1989 гг. и 1997-1999 гг. работал в вузах Польши и был стажером-исследователем Института философии и социологии Польской Академии Наук (Варшава).

Доктор философских наук, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Крупный специалист в политологии, политической философии, методологии социального познания. Основатель Южно-Российской школы политических наук. Создал политическую концептологию – новое направление социо-гуманитарных исследований. Автор свыше 500 научных публикаций и публицистических статей, в том числе двух собраний сочинений, под его началом защищены 4 докторские и 9 кандидатских диссертаций. Председатель диссовета по политическим наукам при ЮФУ, член диссовета по социальной и политической философии при Институте философии РАН.

Имеет государственные и ведомственные награды от Минобрнауки РФ и РАН.

Фото: Наталья Захарченко

- Виктор Павлович, кто такой наставник, на ваш взгляд, и какие задачи выполняет этот человек по отношению к своим подопечным?

- Если понимать широко, то это, прежде всего, люди, которые на меня повлияли - мои родители, папа и мама. Они привили мне ценности, которым стараюсь следовать на протяжении всей жизни: во-первых, отвращение ко всякой лжи. Во-вторых, ценность труда, и третье - ценность знаний. Уже к 5 годам, когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать, я отвечал обычно так: «Я вначале окончу институт, потом университет, потом Академию Наук», так и вышло - я защищался в Институте философии АН СССР.

- А затем, когда вы пришли в институт, кто стал для вас проводником в мир большой науки?

- Высшее образование я получал после армии, будучи достаточно взрослым человеком. И к тому времени я для себя под влиянием чтения и литературы сформулировал исходное определение философии - это праздник независимой мысли. Что значит независимость мысли? Это независимость от денежных мешков, от власти, от религии и от идеологии. Четыре дистанции по отношению к этим структурам и определили мои взгляды. Преподавательский корпус университета, а также всех остальных, я рассматривал с этой точки зрения. И в Южном федеральном, тогда в Ростовском государственном университете, единственный был такой человек - Михаил Константинович Петров. Это единственный человек из всего философского гуманитарного корпуса Южного федерального университета, который удостоился коллективной монографии в серии «Философия России второй половины XX столетия». Единственный ростовчанин! Для меня Михаил Константинович остался на всю жизнь примером - на всем протяжении профессиональной деятельности он отстаивал свою точку зрения независимо от господствующей идеологии.

Также одна из задач, которые я реализую, состоит в том, чтобы гуманитарное сообщество Ростова-на-Дону, особенно философы и политологи, работали на уровне мировых стандартов. Для этого надо искать и разрабатывать значимые идеи наших ростовских ученых. И вот среди них Михаил Константинович Петров занимает одно из центральных мест.

- Как вы передавали полученные во время обучения и взаимодействия с такими величинами нравственные принципы дальше, уже своим ученикам?

- Я такой задачи специально не ставил, ведь еще к Сократу восходит постулат: научить жить в соответствии с критериями философии (опосредованно это относится ко всему гуманитарному знанию) можно только личным примером. Когда жизнь свою строишь так, чтобы познавательная деятельность была для тебя главным делом, которому подчинен весь быт и твои отношения с людьми. Значит, учителем или наставником может стать только человек, который именно в этой сфере работает больше других. Я до 50 лет сидел за пишущей машинкой по 16 часов в сутки, благодаря чему написал более трех десятков книг и 500 статей.

Я - исследователь широкого профиля, и не ограничиваюсь чистой философией. Создал направление под названием «политическая концептология» - оно изучает связь политики со всеми сферами природной и социальной реальности. Моя политическая концептология базируется на принципах современной аналитической философии. Такой подход требует не верхоглядства, не болтовни, а использования результатов строгого научного анализа, примененного к гуманитарному знанию.

В 2008 году в ЮФУ был создан Центр политической концептологии, он действует по сей день. Кроме того, важны постоянные конференции с участием ведущих ученых страны, чтобы студенты видели с учебной скамьи настоящих специалистов, а не болтунов под названием «философы» или «политологи». Существует также электронный журнал «Политическая концептология».

Я хорошо помню себя в студенчестве - когда видишь живого человека, слушаешь его, возникает эмоциональное отношение к тому предмету, которому собрался посвятить всю жизнь. Возникает персонифицированное понимание идей и обмен мыслями в ходе обычного разговора. И потому воздействие научной дисциплины становится отношением с коллегой, который может стать другом на всю жизнь. Тем самым дружба становится элементом философской жизни. Завязываются прямые контакты, которые в идеале ведут к воплощению христианского принципа: «За други своя живот положиша». Потом бывшие студенты едут в Академию наук - Институт философии, Институт государства и права и т.п. Учатся там в аспирантуре у твоих коллег и друзей, «оперяются».

А «маститым» ученым, в свою очередь, тем более полезно общаться с молодежью. Студенты сразу замечают, если ты повторяешься, из раза в раз говоришь одни и те же банальности, ходишь по рельсам, как трамвай. Или пляшешь под чужую дудку. Как предупреждала меня мама: «Будешь, будешь ходить по шнурку». Хуже такой житейской перспективы для нее ничего не было. Для молодежи все это значит, что ты закончился как исследователь, как ученый. Так что это очень важная проверка для «состоявшихся» ученых – проверка на научной молодежи. Это значит – неисчезающая способность всегда формулировать такие связи идей, которые невозможно обнаружить в Интернете. И значит – не у кого списать. Надо напрягаться самому.

- О чем сейчас важно помнить тем, кто только начинает делать первые шаги в науке?

- Надо, прежде всего, дистанцироваться от комплекса интеллектуально-политических мод, которые навязываются сверху. Выдающийся российский философ В.В.Бибихин назвал их «дешевыми благонамеренными поделками». Когда я пришел в университет, осмотрелся, я еще тогда для себя людей, занимающихся гуманитарными дисциплинами, грубо разделил на две основные категории: «холуи» и «хуторяне». «Холуи» - это те, которые развивают только идеи власть предержащих, а «хуторяне» - те, которое тот отрезок времени и тот участок суши, где они родились, считают пупом Земли, и обо всем остальном не имеют никакого представления. Так что свободу от «холуйского» и «хуторянского» синдрома я считаю центральным пунктом для всей сферы гуманитарного знания.