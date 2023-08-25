В Ростовской области обсудили вопросы ухода за лесополосами

Вопросами развития лесополос в Ростовской области будут заниматься с учетом рекомендаций ученых. Фото: Дмитрий Кутепов

В четверг, в слободе Кашары Ростовской области прошел круглый стол по вопросам, касающимся законодательных аспектов агролесомелиорации и агрофитомелиорации донских земель. В ходе заседания заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко поставил задачу перед органами власти, чтобы полезащитные лесные полосы приобрели настоящих хозяев, которые о них будут заботиться.

В дискуссии приняли участие Николай Гончаров, заместитель Председателя Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, депутаты Законодательного Собрания, руководители исполнительных органов власти и муниципальных образований, а также представители научного сообщества и сельскохозяйственных предприятий.

ЛЕСОПОЛОСЫ — В АРЕНДУ СЕЛЬХОЗНИКАМ

— Сегодняшняя встреча — это продолжение важного разговора, начатого полгода назад в Целинском районе, касающегося сбалансированного развития защитных лесов в Ростовской области. В ходе тех обсуждений мы выявили ряд проблем, которые препятствуют нашему прогрессу в этом направлении. И благодаря совместным усилиям наших коллег — представителей Ростовской области в федеральном парламенте, прежде всего, сенаторов Андрея Яцкина и Ирины Рукавишниковой, а также депутата Государственной Думы Николая Гончарова, была выполнена продуктивная работа, что привело к важным федеральным решениям, — отметил в начале встречи Вячеслав Василенко.

В рамках недавних изменений в федеральном законе о земле сельхозназначения был внедрен новый механизм передачи лесополос в пользование сельскохозяйственным производителям. Это важное нововведение распространяется на различные субъекты сельского хозяйства, включая сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и граждан, занимающихся сельским хозяйством на прилегающих участках земли.

Теперь сельхозпроизводители имеют возможность арендовать лесополосы на срок, соответствующий сроку аренды их смежных или прилегающих участков земли. В случае, если участок в собственности — на период от трех до сорока девяти лет.

Это нововведение призвано дать возможность сельхозтоваропроизводителям более эффективно заботиться о лесополосах, прикрывающих их сельскохозяйственные участки, а также снизить нагрузку на бюджет.

СУБСИДИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ

— Сейчас ведется постановка лесных полезащитных полос на кадастровый учет. По предварительным данным, около половины работы уже сделано. Около 30 тысяч гектаров лесополос уже имеют собственника. Дальше их, конечно же, будет большое. Каждый год в бюджете выделяются средства, и работа в следующем году будет завершена, — сообщил собравшимся Вячеслав Николаевич.

— Мы понимаем, что это серьезный объем работы, который предусматривает уход за лесными полосами, вырубку старых деревьев и разросшихся насаждений, борьбу с вредителями. Поэтому мы будем ставить вопрос о субсидировании уходных работ, чтобы хотя бы часть затрат наших аграриев возмещалась, — заявил Вячеслав Василенко.

На встрече было отмечено, что в Ростовской области, помимо сохранения уже существующих лесных полос, актуальна проблема создания новых защитных насаждений — их надо около 100 тысяч гектаров. Это связано с ускоренным процессом опустынивания сельскохозяйственных земель. Необходимо высаживать лесные полосы на больших полях, которые подвержены воздействию ветров и не имеют достаточной защиты. Например, которые по площади от 300 до 800 гектаров. Важно заниматься этим вопросом совместно с сельскохозяйственными производителями, стимулируя их принять на себя эту задачу.

— Сегодня для аграриев, которые самостоятельно воспроизводят лесные полосы, высаживают новые, предусмотрена субсидия в размере 10 процентов от понесенных затрат. Мы хотим, чтобы это была более существенная сумма, так как данные расходы ложатся тяжелым бременем на наших фермеров. И в региональном министерстве, и на федеральном уровне нас в этом вопросе поддержали, — сообщил Вячеслав Василенко.

При этом региональные власти будут ставить вопрос, чтобы и уходные работы тоже субсидировались. Вячеслав Николаевич считает, что такая форма поддержки тоже очень важна.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Необходимо отметить, что федеральные власти серьезно занялись проблемой опустынивания. При председательстве Михаила Мишустина, Правительство России приняло решение о создании Центра, который будет бороться с этим явлением. Этот новый Центр будет находиться в Волгограде на базе Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук. Научные исследования, проводимые Центром, будут использованы для разработки рекомендаций по борьбе с опустыниванием на самых засушливых территориях России, включая и Ростовскую область.

— Это важно, что подключается наука, которая может объяснить, как все правильно делать, чтобы не нанести вред нашим полям, а наоборот, защитить и сохранить экологию не только для сельскохозяйственных земель, но и в целом для жителей Дона, — подчеркнул Вячеслав Василенко.