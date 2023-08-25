За три года в Ростове отремонтировали 31 придомовую спортплощадку: Алексей Логвиненко побывал на спортивных объектах города

На площадках ребята активно и с пользой проводят время. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-Дону.

Год от года в Ростове-на-Дону растет число любителей спорта. Это видно невооруженным глазом. Кто-то из горожан совершает пробежки по утрам, кто-то занимается на площадках воркаута в парках, есть те, кто регулярно выходит поиграть в мяч с детьми во двор. И приятно, что возможностей для занятий спортом у ростовчан становится тоже больше. А происходит так потому, что одной из своих приоритетных задач городская власть ставит создание и обновление спортивной инфраструктуры. Причем при строительстве и ремонте любых спортивных объектов во главу угла ставится их доступность для горожан.

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

В донской столице каждый год обустраиваются спортивные площадки, расположенные в жилых массивах, – в непосредственной близости к домам или прямо во дворах. Только за последние три года была отремонтирована 31 придомовая спортивная площадка. Девять спортплощадок привели в порядок в этом году. А всего на их ремонт было израсходовано 107 миллионов рублей.

- Побывал на этих объектах. Пообщался с жителями, любителями спорта. Приятно было слышать слова благодарности. Это лишний раз подтверждает правильность нашего решения. На площадках ребята уже активно и с пользой для себя проводят время: играют в футбол, баскетбол. Причем здесь проходят и групповые тренировки с наставниками, – рассказал об увиденном глава администрации города Алексей Логвиненко.

Девять спортплощадок привели в порядок в этом году. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ростова-на-Дону.

ВПЕРЕДИ – СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Останавливаться на достигнутом в донской столице не планируют, ведь это здоровье, комфорт и спортивные достижения ростовчан. Через какое-то время на территории города появятся еще пять спортивных площадок. На данный момент уже разработана проектно-сметная документация на их строительство и обустройство.

С нетерпением жители Северного жилого массива ждут открытия спортивного комплекса. Ростовчане даже сами выбрали ему название – «Звездный». Оно было определено в результате народного голосования. Спортивный комплекс раскинется в границах бульвара Комарова - проспекта Королева и на улице Зеленой, 22. Отличительной его особенностью будет наличие двух полноразмерных футбольных полей. Ожидается, что мяч здесь начнут гонять уже в этом году.

Настоящие спортивные праздники и ежедневные тренировки скоро можно будет проводить в микрорайоне «Суворовский». Здесь застройщик тоже завершает строительство спортивного комплекса. В городе рассчитывают приобрести его для нужд спортивной школы по волейболу и единоборствам. Ожидается, что произойдет это в следующем году.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ

Два футбольных поля построили на гребном канале «Дон». Физкультурно-оздоровительные комплексы установлены в Первомайском и Советском районах города. Причем они рассчитаны на круглогодичные занятия спортом.

В Ростове действует единственный на юге России комплекс трасс для велоспорта BМХ и маунтинбайка. Его строительство относительно недавно было завершено на левом берегу Дона, и теперь он притягивает любителей велоспорта со всех концов донской столицы, а также с соседних территорий.

Реконструирован стадион «Арсенал» в Советском районе города. Обновленный, он начал принимать спортсменов в прошлом году.

Уникальный водный комплекс с двумя ваннами появится в Пролетарском районе донской столицы. Ожидается, что здесь будут вести тренировки по трем видам спорта: по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Пока комплекс проектируется.

Масштабные планы возлагаются на обустройство спортивными объектами левобережной части города. Здесь рассчитывают построить ледовый каток и физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном и крупным теннисным комплексом. В городе рассчитывают, что первые спортивные соревнования, а также тренировочные занятия здесь смогут провести уже в 2024 и 2025 годах.